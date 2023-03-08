菲律賓稱42艘中國船隻接近「中業島」，菲中南海爭端衝突是否激化引關注
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面對中國在南海勢力的擴張，小馬可仕在去年上任後對中立場日趨強硬，今年2月更召見中國駐菲大使已表達對中國船隻使用「軍事級雷射光」事件的不滿。近日菲律賓稱有42艘中國船隻接近中業島，該島自1971年由菲律賓控制至今，未來是否有進一步衝突值得關注。
自從菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，菲律賓與中國在南海上的主權爭論越來越直接，引發各界關注。
據菲律賓媒體和路透社報導，菲律賓軍方表示在3月4日發現在該國控制的南海爭議島嶼「中業島」（Thitu island/Pag-asa Island，菲律賓稱派格阿薩島）海域周遭發現了42艘船隻，包括一艘中國護衛艦、一艘中國海警船及40艘「民兵船」，在該島旁緩慢徘徊。
菲律賓海岸警衛隊發表聲明稱，中國船隻「未經授權繼續存在顯然不符合無害通過權，公然侵犯菲律賓的領土完整」。
中業島原本為中華民國所有。1946年蔣介石政府派軍艦「中業」號去南沙群島宣示主權，中業島由此得名，並被台灣控制。1971年4月，因為躲避颱風，中業島的台灣中華民國駐軍撤到太平島躲避颱風，7月底中業島被菲律賓派軍佔領至今。台灣官方出版物稱，當時台灣在南海駐軍想出兵奪回中業島，但被政府制止。之後菲律賓宣稱擁有該島主權至今，並自該島駐軍並計劃建設國際級機場跑道。
由於中業島是菲律賓控制的在南海最大且最具戰略意義的基地，此次菲律賓指控中國船隻「侵犯」領海將兩國關係是否生變的疑問端上台面。
菲律賓大學國際海事教授巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）向BBC中文解釋，以馬尼拉的立場來看，過去菲律賓對中國在南海有關島礁及海權的種種爭端，多半採取容忍態度，「但沒有得到中國相對的反饋......而且北京顯得越來越自信，威嚇越來越多」。
至於美菲關係，巴通巴卡爾教授認為過去菲律賓從未中斷與美國的合作，現在只是持續加強雙方合作，「因此並不能說美國重新回到馬尼拉......面對中國在南海的持續擴張及威嚇，現在與美國、日本和澳洲合作，菲律賓只是在做應該做的事。」
菲律賓強化與美澳日關係
今年伊始，菲律賓就南海議題的外交動作頻頻。
今年1月3日至5日，小馬可仕對中國進行國事訪問，並與習近平會晤。中菲兩國簽署了14項雙邊協議，包括農業、基礎設施、發展合作和海上安全等方面的協議。
2月6日，馬尼拉批評一艘中國海警船以「軍事級雷射光」照射了正執行任務的菲律賓海岸防衛隊船隻。但中方否認。
2月初，美國國防部長奧斯汀訪菲，小馬可仕宣佈新增4個軍事基地供美軍駐點。
2月中，日本防衛大臣濱田靖一與菲律賓防長加爾韋斯（Carlito Galvez Jr.）在東京會談，確認雙方將加深安全保障合作，雙方商定加強自衛隊和菲律賓武裝部的聯合訓練，並推動包括美國在內的三國合作。
2月22日，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）訪問馬尼拉，與菲律賓防長加爾韋斯會面時稱，計劃每年都進行會談，以深化兩國安全關係。
一周後，即2月27日，路透社引述菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel G. Romualdez）稱，菲律賓正與美國協商，就可能將澳洲和日本納入計劃中的南海聯合巡航進行討論。該報導稱，若這一計劃執行，蔣是菲律賓首次加入南海的多邊海上巡邏，但此舉可能會激怒北京。
中菲南海爭端持續
事實上，中菲兩國多年來，在有關南海各島礁及海域的主權歸屬上，就有很多意見摩擦。但這幾年下來，兩國關係並不差，菲律賓前總統杜特蒂（ Rodrigo Roa Duterte）對於中菲海上爭端，一直以協商柔和的角度回應。
不過，自從新總統小馬可仕上台後，菲律賓與北京的關係似乎開始變化，主要仍是在南海海域島礁的主權爭議議題上針鋒相對。
譬如，以此次發生爭端的中業島為例，菲律賓稱該島為「派格阿薩島」（Pag-Asa Island），是菲律賓在南海控制的最大且最具戰略意義的前哨基地，但周遭海域現在已被中國船隻控制。
菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）告訴BBC中文說，該島上有400多居民，包括菲律賓軍方人員：「長久以來，這座島嶼一直肩負菲律賓在西菲律賓海（南海）聲張主權的任務。」
事實上，過去菲律賓已經針對南海問題77度向北京提出抗議。最近一次是在今年2月6日，馬尼拉批評一艘中國海警船以「軍事級雷射光」照射了正執行任務的該國海防船。當時，小馬可仕隨即召見了中國駐菲大使。《紐約時報》稱，這是多年來菲律賓總統首次提出的類似抗議。
兩週前，小馬可仕還曾揚言稱菲律賓不會「失去一寸領土」，並持續抨擊中國在南海海域的 「侵略活動」。
中菲兩國在南海島礁主權爭議問題上的爭鋒相對，引發中國是否將失去菲律賓這個東南亞伙伴的疑問。
卡貝薩向BBC中文分析，今年小馬可仕正式訪問北京是感激北京過去的經濟支援，但馬尼拉也期盼北京能有同等的互惠反饋，該次拜訪可以說是小馬可仕試探習近平是否有意維繫雙方的戰略關係。
他說，中菲雙方在北京建立了「熱線」，以便在南海發生衝突之前能直接通話，預防誤判及軍事衝突；但他同時表示，北京之後在南海議題上並無意退讓或放低身段，比如菲律賓海巡船遭遇「雷射」事件就是一個例證。
不過，也有分析稱，在今年二月初美國防長訪問菲律賓後，馬尼拉同意開放4個軍事基地給美軍駐扎，北京勢必會有反制行動。因此，中國在南海與菲律賓的互動不大可能轉向緩和。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
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資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
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談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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