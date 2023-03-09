台獨黑名單懲戒令、為三孩家庭頒發光榮證⋯⋯中國兩會代表還有哪些吸睛的建言？
我們想讓你知道的是
以寫民族主義網文而為人所知的網紅作家周小平今年躋身全國政協委員之列。他在社群媒體上稱，他的提案包括建議當局發佈「台（灣）省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，對支持「台獨」的人實施制裁。
中國「兩會」，也即全國人大和政協會議正在召開。近3000名人大代表和2000多名政協委員從全國各地聚集到北京參會。
中國憲法意義上的最高權力機關是全國人大常委，但因為受中共控制沒有實際權力，它常被稱為「橡皮圖章」；而政協也是沒有約束力的諮詢機構。 但每年人大代表和政協委員的議案和提案仍經常是網友們津津樂道的話題。
讓我們看看今年有哪些吸引眼球的代表建言。
「台獨黑名單懲戒令」
以寫民族主義網文而為人所知的網紅作家周小平今年躋身全國政協委員之列。他在社群媒體上稱，他的提案包括建議當局發佈「台（灣）省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，對支持「台獨」的人實施制裁。
他稱，懲戒令的對象應包括勾結外國敵對勢力干擾「統一大業」、製造分裂、出賣機密，以及製作「台獨」教科書和電視節目的核心人物以及投資者。
「勒令黑名單人物限期停止一切台獨行為，並通過公開管道供認自己的罪行或主動投誠，」他寫道。
「若這些人執迷不悟持續製造分裂引發兩岸衝突，那麼在我們展開對台特別行動期間，任何人都可以將其逮捕或擊斃，不僅不用承擔任何責任，還能獲得促進統一榮譽勳章，」他補充道。
在周小平微博帳號的評論區，該提案獲許多中國網民叫好，稱其對台的提案是「加猛藥用狠招，王者之道。」但台灣網民批評其是「宣揚恐怖主義」。
中國當局在2021年首次證實其已制定「台獨頑固分子清單」，將對清單上的人實施懲戒，名單中包括台灣時任行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮等人。但公布的懲罰措施主要集中在限制經貿和入境方面。
2022年，在美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京宣佈將另外七人也列入該名單。
對「詆譭中醫藥行為」追責
據中國媒體報導，另一位政協委員甘華田的提議是建議對惡意詆譭和污蔑中國傳統的中醫藥行為追究法律責任。
甘華田是四川大學華西醫院教授。他表示，目前中國法律對於詆譭和中傷中醫藥的行為沒有具體的約束性規定。
他還呼籲網路平台加強監管，對於發佈的相關信息和影片進行審查。
他的建議正值中國政府不斷加大對傳統中醫藥的扶持力度之際。中國領導人習近平在近年曾多次指示要推動中醫藥發展，稱「中醫藥學是中國古代科學的瑰寶」。
據報，2020年北京市曾試圖在一份地方條例中寫入禁止「污蔑詆譭中醫藥」的條文，違反者最高可能被追究刑事責任，這一度引發軒然大波。批評者認為這將限制言論自由和科學上的討論。在爭議聲中，該條文被刪除。
取消尋釁滋事罪
本次「兩會」上，其中一個備受網民熱議的話題是中國全國人大代表、廣東律師朱征夫提出取消中國法律中的「尋釁滋事罪」。
曾任政協委員的朱征夫一直是取消該罪名的倡導者。尋釁滋事罪在中國已經存在數十年，因一直被視為懲罰異議人士的口袋罪而備受批評。
這名人大代表在接受中國媒體《財新》採訪時稱，「尤其是近年來大量網路發言者也被按此罪名定罪，嚴重侵蝕了言論自由的邊界。」
「各地執行標凖很不統一，定性嚴重缺乏嚴肅性，損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰」，他補充說。
這一話題在社交媒體引發兩極化反應。中國媒體《四川觀察》在其微博徵集網友對該罪名的態度，結果超過七成網友不贊成取消。目前，該微博調查已無法顯示。
但另一家媒體《鳳凰網》就「尋釁滋事罪」是否應該取消進行的調查顯示，在近21萬投票者中，支持取消的佔六成。
取消對罪犯子女考公的限制
另一名律師出身的政協委員帶到北京的提案同樣引發爭議。來自安徽的周世虹呼籲當局應該取消對罪犯後代考錄公職人員的限制。
據中國媒體報導，周世虹認為，該規定對受影響人員「極不公平」，因為沒有「科學證據」證明犯罪者親屬一定會有犯罪傾向、意圖或犯罪行為。
目前，中國法律並沒有明文規定對犯罪人員的子女考錄公職人員進行限制，但很多職位——例如警察、司法系統或重要部門——在招錄時需要進行「政審」，一些父母有過犯罪記錄的人曾表示，他們因此被排除在外。
一些網民支持他的建議，認為現代法律不應該有類似古代「連坐」（株連）的情況發生。但反對者認為，這將減輕對犯罪者的震懾力度。
停止向未成年人提供網路遊戲服務
來自山東省的人大代表李燕則將目光放在青少年癡迷網路遊戲的問題上。
這名醫藥公司總裁呼籲，當局應該全面停止向未成年人提供網路遊戲服務，以防止兒童和青少年在「虛假的遊戲世界尋求心理安慰」。
她表示，儘管政府已經對未成年人實施了網路遊戲服務的限制措施，但一些遊戲依然不需要實名認證，還有一些「不良網路遊戲公司」繞過了該法律。
中國是世界上對於青少年玩網路遊戲管制最嚴格的國家之一。2021年，中國針對網路遊戲出重拳，規定18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多為3小時，並且只能在周末和節假日進行。
當局稱，這一嚴格新規的出台是為了解決未成年人網路遊戲成癮問題。隨著中國青少年沉迷遊戲現象日趨嚴重，有中國官媒將網路遊戲形容為「精神鴉片」。
為三孩家庭頒發光榮證
在中國生育率持續走低的情況下，有政協委員提議，當局應該設立「生育文化節」，加強對年輕人的生育觀念引導。
據報導，北京信息科技大學教授祝連慶是政協委員， 他呼籲，應該在全國範圍內為養育了三個孩子的家庭頒發「光榮證」，並且選出「榜樣家庭」。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！