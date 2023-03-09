台獨黑名單懲戒令、為三孩家庭頒發光榮證⋯⋯中國兩會代表還有哪些吸睛的建言？

中國「兩會」，也即全國人大和政協會議正在召開。近3000名人大代表和2000多名政協委員從全國各地聚集到北京參會。

中國憲法意義上的最高權力機關是全國人大常委，但因為受中共控制沒有實際權力，它常被稱為「橡皮圖章」；而政協也是沒有約束力的諮詢機構。 但每年人大代表和政協委員的議案和提案仍經常是網友們津津樂道的話題。

讓我們看看今年有哪些吸引眼球的代表建言。

「台獨黑名單懲戒令」

以寫民族主義網文而為人所知的網紅作家周小平今年躋身全國政協委員之列。他在社群媒體上稱，他的提案包括建議當局發佈「台（灣）省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，對支持「台獨」的人實施制裁。

他稱，懲戒令的對象應包括勾結外國敵對勢力干擾「統一大業」、製造分裂、出賣機密，以及製作「台獨」教科書和電視節目的核心人物以及投資者。

「勒令黑名單人物限期停止一切台獨行為，並通過公開管道供認自己的罪行或主動投誠，」他寫道。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 今年的全國人大會議將持續八天半。

「若這些人執迷不悟持續製造分裂引發兩岸衝突，那麼在我們展開對台特別行動期間，任何人都可以將其逮捕或擊斃，不僅不用承擔任何責任，還能獲得促進統一榮譽勳章，」他補充道。

在周小平微博帳號的評論區，該提案獲許多中國網民叫好，稱其對台的提案是「加猛藥用狠招，王者之道。」但台灣網民批評其是「宣揚恐怖主義」。

中國當局在2021年首次證實其已制定「台獨頑固分子清單」，將對清單上的人實施懲戒，名單中包括台灣時任行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮等人。但公布的懲罰措施主要集中在限制經貿和入境方面。

2022年，在美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京宣佈將另外七人也列入該名單。

對「詆譭中醫藥行為」追責

據中國媒體報導，另一位政協委員甘華田的提議是建議對惡意詆譭和污蔑中國傳統的中醫藥行為追究法律責任。

甘華田是四川大學華西醫院教授。他表示，目前中國法律對於詆譭和中傷中醫藥的行為沒有具體的約束性規定。

他還呼籲網路平台加強監管，對於發佈的相關信息和影片進行審查。

他的建議正值中國政府不斷加大對傳統中醫藥的扶持力度之際。中國領導人習近平在近年曾多次指示要推動中醫藥發展，稱「中醫藥學是中國古代科學的瑰寶」。

據報，2020年北京市曾試圖在一份地方條例中寫入禁止「污蔑詆譭中醫藥」的條文，違反者最高可能被追究刑事責任，這一度引發軒然大波。批評者認為這將限制言論自由和科學上的討論。在爭議聲中，該條文被刪除。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 人大代表和政協委員從全國各地聚集到北京參加兩會。

取消尋釁滋事罪

本次「兩會」上，其中一個備受網民熱議的話題是中國全國人大代表、廣東律師朱征夫提出取消中國法律中的「尋釁滋事罪」。

曾任政協委員的朱征夫一直是取消該罪名的倡導者。尋釁滋事罪在中國已經存在數十年，因一直被視為懲罰異議人士的口袋罪而備受批評。

這名人大代表在接受中國媒體《財新》採訪時稱，「尤其是近年來大量網路發言者也被按此罪名定罪，嚴重侵蝕了言論自由的邊界。」

「各地執行標凖很不統一，定性嚴重缺乏嚴肅性，損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對法律的尊重和信仰」，他補充說。

這一話題在社交媒體引發兩極化反應。中國媒體《四川觀察》在其微博徵集網友對該罪名的態度，結果超過七成網友不贊成取消。目前，該微博調查已無法顯示。

但另一家媒體《鳳凰網》就「尋釁滋事罪」是否應該取消進行的調查顯示，在近21萬投票者中，支持取消的佔六成。

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取消對罪犯子女考公的限制

另一名律師出身的政協委員帶到北京的提案同樣引發爭議。來自安徽的周世虹呼籲當局應該取消對罪犯後代考錄公職人員的限制。

據中國媒體報導，周世虹認為，該規定對受影響人員「極不公平」，因為沒有「科學證據」證明犯罪者親屬一定會有犯罪傾向、意圖或犯罪行為。

目前，中國法律並沒有明文規定對犯罪人員的子女考錄公職人員進行限制，但很多職位——例如警察、司法系統或重要部門——在招錄時需要進行「政審」，一些父母有過犯罪記錄的人曾表示，他們因此被排除在外。

一些網民支持他的建議，認為現代法律不應該有類似古代「連坐」（株連）的情況發生。但反對者認為，這將減輕對犯罪者的震懾力度。

停止向未成年人提供網路遊戲服務

來自山東省的人大代表李燕則將目光放在青少年癡迷網路遊戲的問題上。

這名醫藥公司總裁呼籲，當局應該全面停止向未成年人提供網路遊戲服務，以防止兒童和青少年在「虛假的遊戲世界尋求心理安慰」。

她表示，儘管政府已經對未成年人實施了網路遊戲服務的限制措施，但一些遊戲依然不需要實名認證，還有一些「不良網路遊戲公司」繞過了該法律。

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中國是世界上對於青少年玩網路遊戲管制最嚴格的國家之一。2021年，中國針對網路遊戲出重拳，規定18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多為3小時，並且只能在周末和節假日進行。

當局稱，這一嚴格新規的出台是為了解決未成年人網路遊戲成癮問題。隨著中國青少年沉迷遊戲現象日趨嚴重，有中國官媒將網路遊戲形容為「精神鴉片」。

為三孩家庭頒發光榮證

在中國生育率持續走低的情況下，有政協委員提議，當局應該設立「生育文化節」，加強對年輕人的生育觀念引導。

據報導，北京信息科技大學教授祝連慶是政協委員， 他呼籲，應該在全國範圍內為養育了三個孩子的家庭頒發「光榮證」，並且選出「榜樣家庭」。