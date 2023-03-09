杜魯道將任命獨立特別專員，對「中國干預加拿大大選」展開調查
我們想讓你知道的是
在渥太華的國會山面對記者時，杜魯道表示，有關這些挑戰加拿大「主權」的報告令人警惕，而且是「直接觸及到我們作為加拿大人的核心」。「我將會任命一個獨立特別專員，會有廣泛的授權，並就對抗干預和強化我們的民主，作出專家建議。」杜魯道說。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣佈，將會任命一個獨立特別專員，對中國「干預加拿大近屆大選」展開調查。
獲任命的調查人員將會審核有關2019年及2021年聯邦選舉的機密報告，並對未來的大選作出建議。
中國否認對選舉有任何干預，稱相關的指控「完全是子虛烏有，無稽之談」。
周一（3月6日）在渥太華的國會山面對記者時，杜魯道表示，有關這些挑戰加拿大「主權」的報告令人警惕，而且是「直接觸及到我們作為加拿大人的核心」。
「我將會任命一個獨立特別專員，會有廣泛的授權，並就對抗干預和強化我們的民主，作出專家建議。」杜魯道說。
他表示，專員的人選尚未確定，並稱將在未來數天進行任命。
杜魯道還說，他會要求國會議員，以及上議院的國家安全與情報委員會（National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians）開始就外來干預進行覆核，並將審核結果報告給國會。
他還表示，加拿大長期以來都意識到中國、伊朗以及俄羅斯的干預企圖。這些國家，還有其他幾個非政府行動實體，「曾試圖干預的不僅是我們的民主制度，還有我們國家整體。」
「這不是一個新問題。」他說。
《環球郵報》（Globe and Mail）以及《環球新聞》（Global News）電視台在最近數周的系列報導，依據加拿大情報消息源洩露的訊息，詳細披露了中共意圖干預過去兩屆聯邦大賽的有關指控。
中國官員反駁相關報導是「子虛烏有，無稽之談」，稱其是「炒作」。
加拿大保守派政客在2021年大選時曾公開聲稱知道有人干預，並認為他們因此而損失了一些席位，但這些席位並不足以改變競選的結果。最終杜魯道的自由黨以41席的優勢勝選。
上周一份聯邦公眾報告發現，2021年聯邦選舉中的干預企圖並未影響選舉結果。
聯邦選舉中的競爭黨派——新民主黨和保守黨——一直在致力推動就相關說法進行「獨立而公開」的調查。
新民主黨回應杜魯道的有關聲明時，批評國家安全與情報委員會的調查 ，指它並不是「公眾質詢的合適替代品」。
「阻止外國行動者秘密行動的方法，就是要拒絕保守他們的秘密。」新民主黨議員朱理民（Peter Julian）說。
保守黨黨魁皮埃爾．波利耶夫（Pierre Poilievre）稱杜魯道的宣佈，是自由黨「為了逃避問責」而進行的「包庇」。
杜魯道則回應批評稱，相關專員將會有權力建議進行公眾質詢。
「我們會遵照他們的建議。」杜魯道說，並稱有關決定將是專員被任命之後的其中一個初期任務。
「我知道外面有人認為這不足夠，」杜魯道表示，「我明白這一點。這就是為什麼我們將進一步的工作委託給一個無偏見的人。」
同樣在周一，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，他們已經就有關干預指控的信息如何洩露給加拿大媒體一事展開調查。
上周，安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）的一項民調發現，約65%的加拿大人表示，他們相信北京曾試圖干預近屆聯邦選舉。
三分之二的加拿大人亦表示，聯邦政府應該採取更多行動對抗選舉干預。
相關指控是什麼？
洩露的情報消息稱，北京在加拿大的外交官員和代理人試圖將大選推向令自由黨勝利的結果。
據《環球郵報》和環球新聞電視台報導，情報消息源擔心中共曾向其駐加拿大領事館施壓，令其支持某些特定的候選人。
報導中的重點指控包括：
- 中國通過其在多倫多的領事館向2019年聯邦選舉中的11名候選人提供秘密資金
- 2019年，自由黨被指曾收到警告，指他們其中一名候選人可能受到中國的擺佈——該名人士現為國會議員，但杜魯道及該議員本人均否認指控
- 2021年，中國外交官及代理人向政治陣營作出未經申報的捐獻，並聘用中國學生全職為某些候選人做志願者
本周，中國外交部長秦剛在與加拿大外長梅蘭妮．茱莉（Melanie Joly，趙美蘭）會面時稱相關指控「子虛烏有」。茱莉曾指加拿大的內政不容外國干涉。
加拿大總理杜魯道此前曾表示，相關指控由下議院委員會進行調查已經足夠。
他當時表示，認為加拿大媒體的報導有「很多不準確之處」，並稱對去年11月開始的下議院委員會調查進展感到滿意。
但是，反對黨派以及前選舉事務主任等則呼籲進行公開調查。
對此我們知道多少？
有關外國行動者干預加拿大事務的擔憂並非新鮮事。
2021年，加拿大安全情報局（CSIS）表示持續觀察到「穩定存在，且有時候上升」的外國干預，並指這類干預「可能破壞信任，並威脅我們民主制度的完整性」。
情報機關的公開報告指，干預的常見手法有網絡攻擊、虛假訊息以及腐敗資助等。
上周，杜魯道的國家安全顧問喬迪．托馬斯（Jody Thomas）在國會委員會的聽證中表示，北京對過去兩屆加拿大大選都曾試圖干預，而杜魯道則一直有接收相關的簡報。
托馬斯表示，加拿大政府正在採取堅實的行動應對這一問題，加拿大人應當有信心，過去兩屆大選的結果都是「公平合法的」。
上周三，聯邦政府的公開報告得出類似結論——2021年干預聯邦選舉的企圖並未影響選舉結果。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
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