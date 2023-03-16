Twitter再也無力替你抵擋網路酸民——知情人士曝光相關問題
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調查期間，我收到了許多人發來的訊息，告訴我自馬斯克收購以來，他們的Twitter帳戶所收到的仇恨訊息有所增加，內容包括種族主義、反猶太主義和厭女症。獨家取得的學術數據與Twitter用戶證言支持了這些指控，顯示在馬斯克的領導下，仇恨正在加深——酸民們膽壯了，騷擾加劇了，關注厭女與侮辱性內容的帳戶增加了。
文：瑪麗安娜・斯普靈（Marianna Spring，BBC虛假訊息與社群媒體事務記者）
推特（Twitter）內部人士向BBC透露，自東主伊隆・馬斯克（Elon Musk）裁員與實施各種改動後，該公司再也無力保障用戶免受網路酸民（trolling）、有國家操作的虛假訊息行為以及兒童性剝削侵害。
獨家取得的學術數據與Twitter用戶證言支持了這些指控，顯示在馬斯克的領導下，仇恨正在加深——酸民們膽壯了，騷擾加劇了，關注厭女與侮辱性內容的帳戶增加了。
該公司現職與前任僱員告知BBC《廣角鏡》欄目（BBC Panorama），一些旨在保障Twitter用戶免受酸民行為或騷擾的功能已變得難以維護，他們形容，在無時無刻被保鏢包圍的馬斯克領導下，工作環境一片混亂。我就此跟十多人交談過，其中數人首次同意出鏡受訪。
Twitter前任內容設計主管表示，她的團隊——其職責是創建像「輕推提示按鈕」等安全措施——已被全數解僱，她之後也已辭職。Twitter內部調研認為，這些安全措施能減少酸民活動60%。一位給Twitter工作的工程師告訴我，這樣的工作已經「沒人在管」，並形容這網路社交平台就像一座外表完好，內裡「著了火」的樓房。
Twitter並未回答BBC的置評要求。
我的調查還發現：
- 人們對Twitter上的兒童性剝削活動越發擔憂，且並未充分告知執法部門。
- 一位最近入職的僱員指出，以遏制表達自由為目的的針對性騷擾行動，以及外部影響力行動，變成「未被發現」，而此前Twitter每天都會清除此等訊息。
- 獨家數據顯示，針對本人的厭女網路仇恨行為在Twitter被收購後正在增加，關注厭女與侮辱性內容的新帳戶增加了69%。
- 自收購以來，強姦倖存者遭受一些新近活躍的帳戶針對，各種跡象顯示，這些帳戶是被解禁的，或是新建的。
對於我來說，Twitter上的侮辱行為司空見慣——作為記者，我在那上面分享我對有關錯誤訊息、陰謀論與仇恨的報導。去年大部分時間中，我注意到侮辱行為穩步減少，但到了11月，我發現這在Twitter上再度惡化。
事實證明我是對的。國際新聞工作者中心（International Centre for Journalists）與謝菲爾德大學（University of Sheffield）組成的一支團隊持續追蹤我所收到的仇恨訊息，數據顯示，自馬斯克收購Twitter以來，針對我的侮辱訊息數量同比增加兩倍。
所有社群媒體網站都在承受對付網路仇恨與有害訊息的壓力，而它們均稱正採取措施應對。在Twitter上，這些措施似乎不再是其首要課題。
我來到Twitter總部所在舊金山（San Francisco）尋求答案，而沒有什麼比得上從一位工程師身上獲取這些答案。他負責編寫那些讓Twitter能有效運行的程式碼，正因為他仍然在職，他要求我們保護其身份，因此我們稱呼他作山姆（Sam）。
他透露：「從局內人看，這就像一座火頭處處的大樓。」
「從外觀上看是完好無缺，但我看到的是沒有一樣東西能運轉，水管都是破的，所有水龍頭也是，什麼都是。」
他說人手大亂產生了這些亂局。自馬斯克購入Twitter以來，至少一半員工被撤職或自願離職。他說不同部門的人都被分散注意力。
山姆說：「一位毫無經驗的新人得應付從前由20多人處理的工作。這留下了莫大的風險空間，出錯的可能性更多。」
他說，既有功能依然存在，但設計與維護它們的人都離開了——他認為這些功能如今已無人看管。
他對我說：「掉鏈子的事情太多了，什麼都沒人管，你能看到那些行為不一致。」
他認為，出現如此混亂是因為馬斯克並不信任Twitter員工。他形容馬斯克從旗下公司——電動車生產商特斯拉（Tesla）——叫來工程師，讓他們在短短幾天之內評估程式碼，然後決定解僱哪些人。他對我說，這樣的程式碼通常得花上「數以月計」的時間才能弄明白。
他相信馬斯克身邊保安的嚴密程度反證了這種不信任。
他告訴我：「但凡他在辦公室，起碼有兩位保鏢陪著——大個頭、高高的，像好萊塢電影的那種保鏢。連上洗手間都跟著。」
他認為馬斯克眼裡只有錢。他說清潔與餐飲僱員全被解僱了，馬斯克甚至試圖把辦公室裡的盆栽賣給員工。
Twitter前內容設計主管麗莎・詹寧斯・楊（Lisa Jennings Young）是其中一位專責設計新功能，保護用戶免受仇恨滋擾的人。早在馬斯克入主前，Twitter便是網路酸民的溫床，但她說其團隊在限制問題擴散方面本已取得相當進展。BBC所讀到的Twitter內部調研似乎支持了此說法。
她說：「這並不完美，但我們有在嘗試，我們一直在改善。」這是她打從馬斯克入主後離開Twitter以來首次公開談論其經歷。
麗莎的團隊研發了多項新功能，例如能自動攔截從事侮辱活動帳戶的安全模式。他們也設計了給誤導性推文貼標籤，還有所謂的「有害答覆輕推提示」。這「輕推」利用人工智能技術，偵測回應推文中的事件觸發詞或有害言語，在用戶發推前給予提示。
BBC閲覽了Twitter自家調研數據，似乎證明「輕推」等安全工具有效。
她說：「整體來說，當用戶透過輕推功能獲得機會修改其回應，60%的用戶都會這樣做。但更有趣的是，我們輕推用戶一次之後，他們少寫了11%的有害回應。」
根據謝菲爾德大學與國際新聞工作者中心所收集的數據，這些安全措施都是在對我本人的攻擊性推文似乎有所減少的期間推出。我們無法將兩件事情直接關聯起來，但鑒於證據告訴我們這些措施的有效性，提出此關聯還是可能的。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主任委員，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。