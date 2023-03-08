《華爾街日報》：中國2/3地方政府巨額債務拖累經濟，可能引發金融危機
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中國一家大型評級機構的子公司聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台背負的842億美元境外債務中，約84%將在2023年至2025年到期。北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）表示，「這些地方債務引發的真正麻煩不是金融危機，而是會導致未來多年都難以分攤這些債務的成本」。
（中央社）中國今年要重振經濟預料困難重重，《華爾街日報》7日引述研究指出，有2/3地方政府的未償還債務超過2022年收入的120%，這些巨額債務拖累國內經濟成長，也不排除地方政府會違約引發金融危機。
報導形容，中國試圖從1970年代以來其中一個最差的經濟成長時期再起步，卻受到地方政府巨額債務拖累，這些債務在疫情期間膨脹並開始到了危急關頭。
報導指出，中共總書記習近平的「清零」防疫政策使地方政府要為大規模檢測和封控作出巨額開支；中國為打擊房地產市場的過度槓桿，導致賣地量急劇下降，大大減少地方政府的收入。
標普全球（S&P Global）的計算顯示，中國2/3的地方政府現在有可能突破北京當局設定的非官方債務門檻，其未償還債務超過去年收入的120%。
據中國官方統計，中國31個省級政府總計背負約5.1兆美元（約新台幣152兆元）的債務，其中包括本地和外國投資者持有的債券，還未包括透過地方政府融資平台籌集的債務。
地方政府融資平台工具近年激增，用於為基礎設施建設和其他支出項目提供資金。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，這些地方政府融資工具帶來的債務今年預計達到近10兆美元。
根據歐盟的數據，截至2022年第3季，中國地方政府債務平台總計籌集的債務超過了德國、法國和義大利的政府債務總和。
總部位於紐約的研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的調查顯示，中國約1/3的主要城市連僅僅償付欠債的利息都有困難，一個極端例子是甘肅省省會蘭州，2021年的利息支出相當於財政收入的74%。
中國一家大型評級機構的子公司聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台背負的842億美元境外債務中，約84%將在2023年至2025年到期。
儘管經濟學家不排除中國地方政府違約而引發金融危機，但真正令人擔心的是地方政府將不得不繼續削減開支、延後投資或採取其他行動來應對債權人討債，這樣會損害未來多年地方的發展。
北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）表示，「這些地方債務引發的真正麻煩不是金融危機，而是會導致未來多年都難以分攤這些債務的成本」。
一些分析人士認為，中國政府不願意推行使地方政府財政更穩定的措施，如實施房地產稅以增加地方財政收入，因為這樣在政治上不得人心，也可能削弱中央對地方的控制。
出售更多國有資產可能違背中國領導人習近平的目標，就是利用國有企業實現戰略意圖，如關鍵技術的自給自足。
報導說，這意味著當地居民，尤其是公務員，可能會面臨更多的降薪和服務減少情況，地方政府或會減少投資基礎設施。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21