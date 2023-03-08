2023/03/08,
中國

《華爾街日報》：中國2/3地方政府巨額債務拖累經濟，可能引發金融危機

《華爾街日報》：中國2/3地方政府巨額債務拖累經濟，可能引發金融危機
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中國一家大型評級機構的子公司聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台背負的842億美元境外債務中，約84%將在2023年至2025年到期。北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）表示，「這些地方債務引發的真正麻煩不是金融危機，而是會導致未來多年都難以分攤這些債務的成本」。

（中央社）中國今年要重振經濟預料困難重重，《華爾街日報》7日引述研究指出，有2/3地方政府的未償還債務超過2022年收入的120%，這些巨額債務拖累國內經濟成長，也不排除地方政府會違約引發金融危機。

報導形容，中國試圖從1970年代以來其中一個最差的經濟成長時期再起步，卻受到地方政府巨額債務拖累，這些債務在疫情期間膨脹並開始到了危急關頭。

報導指出，中共總書記習近平的「清零」防疫政策使地方政府要為大規模檢測和封控作出巨額開支；中國為打擊房地產市場的過度槓桿，導致賣地量急劇下降，大大減少地方政府的收入。

標普全球（S&P Global）的計算顯示，中國2/3的地方政府現在有可能突破北京當局設定的非官方債務門檻，其未償還債務超過去年收入的120%。

據中國官方統計，中國31個省級政府總計背負約5.1兆美元（約新台幣152兆元）的債務，其中包括本地和外國投資者持有的債券，還未包括透過地方政府融資平台籌集的債務。

地方政府融資平台工具近年激增，用於為基礎設施建設和其他支出項目提供資金。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，這些地方政府融資工具帶來的債務今年預計達到近10兆美元。

根據歐盟的數據，截至2022年第3季，中國地方政府債務平台總計籌集的債務超過了德國、法國和義大利的政府債務總和。

總部位於紐約的研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的調查顯示，中國約1/3的主要城市連僅僅償付欠債的利息都有困難，一個極端例子是甘肅省省會蘭州，2021年的利息支出相當於財政收入的74%。

中國一家大型評級機構的子公司聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台背負的842億美元境外債務中，約84%將在2023年至2025年到期。

儘管經濟學家不排除中國地方政府違約而引發金融危機，但真正令人擔心的是地方政府將不得不繼續削減開支、延後投資或採取其他行動來應對債權人討債，這樣會損害未來多年地方的發展。

北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）表示，「這些地方債務引發的真正麻煩不是金融危機，而是會導致未來多年都難以分攤這些債務的成本」。

一些分析人士認為，中國政府不願意推行使地方政府財政更穩定的措施，如實施房地產稅以增加地方財政收入，因為這樣在政治上不得人心，也可能削弱中央對地方的控制。

出售更多國有資產可能違背中國領導人習近平的目標，就是利用國有企業實現戰略意圖，如關鍵技術的自給自足。

報導說，這意味著當地居民，尤其是公務員，可能會面臨更多的降薪和服務減少情況，地方政府或會減少投資基礎設施。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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