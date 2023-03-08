2023/03/08,
歐洲

《紐約時報》：美情報顯示親烏團體炸毀北溪管線；德國檢調有進展但幕後主使未明

《紐約時報》：美情報顯示親烏團體炸毀北溪管線；德國檢調有進展但幕後主使未明
在疑似破壞的爆炸事件後，由瑞典海岸巡防隊提供的照片，可看見北溪二號管發生氣體洩漏。圖攝於2022年9月27日｜Photo Credit: GettyImages

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美國官員檢視的前述新情報資料將有助判定這項破壞行動的責任，但他們並未發現證據顯示烏克蘭總統澤倫斯基或他的重要親信涉及此事，或者破壞分子是受烏克蘭政府官員的指示行動。

紐時：美宣稱獲新情報顯示，親烏團體炸毀北溪管線

（中央社）《紐約時報》7日報導，美國官員檢視的新情報顯示，去（2022）年波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線遭炸毀一案，是一個支持烏克蘭的團體所為，但沒有證據顯示烏克蘭當局涉入此事。

俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管線去年9月因水下爆炸嚴重受損，瑞典檢方表示，調查人員在受損的地方發現爆炸物痕跡，證實遭到人為蓄意破壞。

根據《紐約時報》，美國官員檢視的前述新情報資料將有助判定這項破壞行動的責任，但他們並未發現證據顯示烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）或他的重要親信涉及此事，或者破壞分子是受烏克蘭政府官員的指示行動。

美國官員說，目前對這些破壞分子所知仍有限，這些新情資只顯示，他們反對俄羅斯總統普亭（Vladimir V. Putin），但並未明確說明這個團體成員的資料，以及是誰指示或付錢要他們發動這項攻擊。

這些官員不願多透露這項情報資料的性質，以及是如何取得。他們表示，尚未就此作出確切結論。

德調查：北溪管線遭親烏團體破壞，幕後主使未明

德國檢調單位追查北溪天然氣管爆炸案獲突破性進展，順利指認出涉嫌的一艘遊艇，線索指向一個親烏克蘭團體，不過仍不清楚誰是幕後主使者。

去年9月26日，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪一號（Nord Stream 1）和北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管遭炸藥破壞，震驚全歐。

當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯，德國、丹麥、瑞典、荷蘭、美國的安全機關展開調查，至今未公布結果。

根據《德國第一電視台》（ARD）和《時代週報》（Die Zeit）的調查報導，德國檢調人員找到涉嫌的遊艇，這艘船由一家烏克蘭人所有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點，包括1位船長、2位潛水伕、2位潛水助理及1位女醫生。

不過，這幾位嫌犯國籍不明，因為全都使用專業製作的假護照。

調查結果顯示，一輛貨車將相關設備運抵後，這艘船9月6日從德國東北部的港口羅斯托克（Rostock）出海，沒清潔乾淨就歸還，船艙的桌上經鑑定有炸藥痕跡。

報導說，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體，此後的其他情報指向是一個親烏克蘭組織所為。

不過，儘管線索指向烏克蘭，調查人員至今仍不清楚誰是幕後主腦，也沒有證據顯示烏克蘭政府涉案，情報機構因此不排除是「假旗行動」，即刻意誤導調查方向、嫁禍給烏克蘭。

上述報導披露後，烏克蘭當局立即反駁涉入此事。

總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過推特表示，烏克蘭與這起爆炸意外無關，對所謂的「親烏克蘭破壞組織」也一無所知。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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