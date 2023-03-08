《紐約時報》：美情報顯示親烏團體炸毀北溪管線；德國檢調有進展但幕後主使未明
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美國官員檢視的前述新情報資料將有助判定這項破壞行動的責任，但他們並未發現證據顯示烏克蘭總統澤倫斯基或他的重要親信涉及此事，或者破壞分子是受烏克蘭政府官員的指示行動。
紐時：美宣稱獲新情報顯示，親烏團體炸毀北溪管線
（中央社）《紐約時報》7日報導，美國官員檢視的新情報顯示，去（2022）年波羅的海北溪（Nord Stream）天然氣管線遭炸毀一案，是一個支持烏克蘭的團體所為，但沒有證據顯示烏克蘭當局涉入此事。
俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管線去年9月因水下爆炸嚴重受損，瑞典檢方表示，調查人員在受損的地方發現爆炸物痕跡，證實遭到人為蓄意破壞。
根據《紐約時報》，美國官員檢視的前述新情報資料將有助判定這項破壞行動的責任，但他們並未發現證據顯示烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）或他的重要親信涉及此事，或者破壞分子是受烏克蘭政府官員的指示行動。
美國官員說，目前對這些破壞分子所知仍有限，這些新情資只顯示，他們反對俄羅斯總統普亭（Vladimir V. Putin），但並未明確說明這個團體成員的資料，以及是誰指示或付錢要他們發動這項攻擊。
這些官員不願多透露這項情報資料的性質，以及是如何取得。他們表示，尚未就此作出確切結論。
德調查：北溪管線遭親烏團體破壞，幕後主使未明
德國檢調單位追查北溪天然氣管爆炸案獲突破性進展，順利指認出涉嫌的一艘遊艇，線索指向一個親烏克蘭團體，不過仍不清楚誰是幕後主使者。
去年9月26日，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪一號（Nord Stream 1）和北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管遭炸藥破壞，震驚全歐。
當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯，德國、丹麥、瑞典、荷蘭、美國的安全機關展開調查，至今未公布結果。
根據《德國第一電視台》（ARD）和《時代週報》（Die Zeit）的調查報導，德國檢調人員找到涉嫌的遊艇，這艘船由一家烏克蘭人所有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點，包括1位船長、2位潛水伕、2位潛水助理及1位女醫生。
不過，這幾位嫌犯國籍不明，因為全都使用專業製作的假護照。
調查結果顯示，一輛貨車將相關設備運抵後，這艘船9月6日從德國東北部的港口羅斯托克（Rostock）出海，沒清潔乾淨就歸還，船艙的桌上經鑑定有炸藥痕跡。
報導說，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體，此後的其他情報指向是一個親烏克蘭組織所為。
不過，儘管線索指向烏克蘭，調查人員至今仍不清楚誰是幕後主腦，也沒有證據顯示烏克蘭政府涉案，情報機構因此不排除是「假旗行動」，即刻意誤導調查方向、嫁禍給烏克蘭。
上述報導披露後，烏克蘭當局立即反駁涉入此事。
總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過推特表示，烏克蘭與這起爆炸意外無關，對所謂的「親烏克蘭破壞組織」也一無所知。
新聞來源
延伸閱讀
- 美國資深記者、普立茲獎得主赫希指控美國炸毀北溪天然氣管線，白宮、CIA反駁報導內容「純屬捏造」
- 歐洲能源大動脈「北溪一號管」：一條牽動著世界能源格局和地緣政治的「敏感神經」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！