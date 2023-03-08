土耳其在野聯盟6黨團結推共主，「土耳其甘地」基里達歐魯挑戰終結艾爾多安20年執政
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基里達歐魯在獲得6黨組成的在野聯盟推選為共同總統候選人後，大批支持民眾爆出歡呼聲。他因為和印度民權領袖聖雄甘地外型神似，又有「土耳其甘地」（Turkey's Gandh）之稱。這位現年74歲，說起話來輕聲細語的在野勢力共主，和談話嗆辣並且魅力十足的艾爾多安屬截然不同類型。
土耳其在野大團結，推共主挑戰終結艾爾多安20年執政
（中央社）土耳其爭論不休的在野領袖6日結束連月激辯，同意推選有「土耳其甘地」之稱的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）為共同的總統候選人，在5月大選中挑戰終結現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）20年執政。
《法新社》報導，在野陣營最後一刻達成協議，推舉主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯為共同的總統候選人，以避免分裂造成選票遭到瓜分。如果當選，他將終結艾爾多安長達20年統治。
共和人民黨是土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）創立的政黨，也是土耳其最古老政黨，但是自從1990年代以來就失去執政中央政府的優勢。
在野聯盟長達數小時緊張談判後，基里達歐魯現身告訴支持者：「倘若我們陷入分裂，將會遭到消滅。」
《英國廣播公司》（BBC）報導，民調顯示這是場難分軒輊的選舉。在艾爾多安的威權統治下，土耳其成為一個高度兩極分化的國家。
然而，國內面臨經濟危機，上個月強震又暴露諸多錯誤政策，艾爾多安這次的選情恐不如之前樂觀。
基里達歐魯在獲得6黨組成的在野聯盟推選為共同總統候選人後，大批支持民眾爆出歡呼聲。
他因為和印度民權領袖聖雄甘地（Mahatma Gandhi）外型神似，而有「甘地凱末爾」（Gandhi Kemal）或「土耳其甘地」（Turkey's Gandh）之稱。這位現年74歲，說起話來輕聲細語的在野勢力共主，和談話嗆辣並且魅力十足的艾爾多安屬截然不同類型。
基里達歐魯說：「我們唯一目標就是帶領我們國家步入繁榮、和平和喜樂。」
土耳其在野勢力上一次聯手挑戰艾爾多安陣營是在2019年的地方選舉。
當時他們奪回第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉，粉碎了艾爾多安不敗的光環，也為土耳其國父凱末爾創立的共和人民黨可能重新掌權奠下基礎。
土耳其大選5月登場，學者型政壇老將力挑攬權總統艾爾多安
土耳其將舉行大選，反對陣營推出政壇老將基里達歐魯出戰競選連任的艾爾多安。74歲的基里達歐魯以反腐鬥士之姿爬上高位。這位前經濟學者能否擊敗大權獨攬、富群眾魅力的總統艾爾多安，不無疑問。
土耳其將於5月舉行總統及國會選舉。過去幾週以來，反對陣營激烈討論參選人人選、重要成員一度出走，幾近分崩離析，6日終於正式宣布由共和人民黨黨魁基里達歐魯與艾爾多安競逐總統大位。
以往經濟表現及國家建設是艾爾多安競選王牌，這次大選卻是土耳其通膨飆升的時刻。南部2月初發生強震，政府因應急難的作為及未把關建築標準也遭到抨擊。地震後幾週的民意調查顯示，執政黨支持率略降，反對陣營微升。
不過，反對陣營的分裂及不合讓外界懷疑它是否能好好地利用這些外在條件。
基里達歐魯身材瘦弱、談吐溫和，與印度獨立運動領導人聖雄甘地（Mahatma Gandhi）相似，而有「土耳其甘地」之稱，各方面都與富有群眾魅力的艾爾多安截然不同，也引發缺乏民眾吸引力的疑慮。
艾爾多安出身微寒，卻成為土耳其第一任總統凱末爾以來最有權勢的政治人物，但是經過20年執政，目前卻也是最具爭議性的領導人。支持者崇拜他，認為他是讓土耳其現代化的改造英雄。批評者砲轟他日益專制，懷抱建立「一人統治」的野心。
艾爾多安2003年接連擔任總理和總統以來，大幅改變土耳其，他也喜歡自詡放眼無對手的選舉常勝軍。直到2019年，反對陣營成功從艾爾多安的正義發展黨（AKP）奪下伊斯坦堡及安卡拉等主要城市的市長寶座。
反對陣營曾表示，將推翻總統艾爾多安於經濟、民權和外交事務方面的許多政策。
基里達歐魯也向支持者承諾，將透過協商的方式治理土耳其。「我們唯一的目標是讓這個國家走向繁榮、和平及歡樂的日子。」
他說，將逆轉艾爾多安2017年舉行公投將土耳其政體由議會制改為總統制，及於隔年廢除總理職務等擴權作為。
共和人民黨由土耳其第一任總統凱末爾創建，是土耳其歷史最悠久的政黨，卻自1990年代以來失勢至今。
土耳其官方選舉日期尚未確定，但艾爾多安6日告訴記者，他將於10日開始啟動流程，讓選舉於5月14日舉行。他也計劃發布總統令，協助因地震而流離失所的民眾投票。
5月選舉後，艾爾多安是否能持續把土耳其推向更傳統、宗教上更保守的方向，或是新領導人是否能夠修復與北大西洋公約組織（NATO）乃至與西方的關係，或不再延續艾爾多安對烏克蘭及俄羅斯的平衡外交，備受關注。
土耳其強震未動搖大選時程，艾爾多安宣布5月14日投票
土耳其日前遭遇強震，但土耳其總統艾爾多安3月1日否決將大選延期，表示選舉將照舊於5月14日舉行。
法新社報導，艾爾多安在首都安卡拉的國會告訴執政黨議員，「（土耳其）人民將在5月14日做必要的事」。
土耳其國會及總統選舉原本定於6月18日登場，但艾爾多安先前表示要提前至5月14日舉行。艾爾多安若勝選，將能讓他的伊斯蘭主義政府持續掌權直到2028年。
然而，土耳其爆發釀成4萬5000多人罹難的強震後，曾有人質疑大選是否能如期進行。
《路透社》報導，強震發生後，曾有人猜測大選可能延後至今年稍後舉行，又或是回歸至先前計劃的6月18日。
強震發生前，由於近年來土耳其通貨膨脹狂飆、貨幣里拉狂貶重創生活水準，造成艾爾多安支持度暴跌。不過，近幾個月部分民調顯示他的支持度稍稍回升。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
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Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
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