土耳其在野聯盟6黨團結推共主，「土耳其甘地」基里達歐魯挑戰終結艾爾多安20年執政

土耳其在野大團結，推共主挑戰終結艾爾多安20年執政

（中央社）土耳其爭論不休的在野領袖6日結束連月激辯，同意推選有「土耳其甘地」之稱的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）為共同的總統候選人，在5月大選中挑戰終結現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）20年執政。

《法新社》報導，在野陣營最後一刻達成協議，推舉主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯為共同的總統候選人，以避免分裂造成選票遭到瓜分。如果當選，他將終結艾爾多安長達20年統治。

共和人民黨是土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）創立的政黨，也是土耳其最古老政黨，但是自從1990年代以來就失去執政中央政府的優勢。

在野聯盟長達數小時緊張談判後，基里達歐魯現身告訴支持者：「倘若我們陷入分裂，將會遭到消滅。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，民調顯示這是場難分軒輊的選舉。在艾爾多安的威權統治下，土耳其成為一個高度兩極分化的國家。

然而，國內面臨經濟危機，上個月強震又暴露諸多錯誤政策，艾爾多安這次的選情恐不如之前樂觀。

基里達歐魯在獲得6黨組成的在野聯盟推選為共同總統候選人後，大批支持民眾爆出歡呼聲。

他因為和印度民權領袖聖雄甘地（Mahatma Gandhi）外型神似，而有「甘地凱末爾」（Gandhi Kemal）或「土耳其甘地」（Turkey's Gandh）之稱。這位現年74歲，說起話來輕聲細語的在野勢力共主，和談話嗆辣並且魅力十足的艾爾多安屬截然不同類型。

基里達歐魯說：「我們唯一目標就是帶領我們國家步入繁榮、和平和喜樂。」

土耳其在野勢力上一次聯手挑戰艾爾多安陣營是在2019年的地方選舉。

當時他們奪回第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉，粉碎了艾爾多安不敗的光環，也為土耳其國父凱末爾創立的共和人民黨可能重新掌權奠下基礎。

土耳其大選5月登場，學者型政壇老將力挑攬權總統艾爾多安

土耳其將舉行大選，反對陣營推出政壇老將基里達歐魯出戰競選連任的艾爾多安。74歲的基里達歐魯以反腐鬥士之姿爬上高位。這位前經濟學者能否擊敗大權獨攬、富群眾魅力的總統艾爾多安，不無疑問。

土耳其將於5月舉行總統及國會選舉。過去幾週以來，反對陣營激烈討論參選人人選、重要成員一度出走，幾近分崩離析，6日終於正式宣布由共和人民黨黨魁基里達歐魯與艾爾多安競逐總統大位。

以往經濟表現及國家建設是艾爾多安競選王牌，這次大選卻是土耳其通膨飆升的時刻。南部2月初發生強震，政府因應急難的作為及未把關建築標準也遭到抨擊。地震後幾週的民意調查顯示，執政黨支持率略降，反對陣營微升。

不過，反對陣營的分裂及不合讓外界懷疑它是否能好好地利用這些外在條件。

基里達歐魯身材瘦弱、談吐溫和，與印度獨立運動領導人聖雄甘地（Mahatma Gandhi）相似，而有「土耳其甘地」之稱，各方面都與富有群眾魅力的艾爾多安截然不同，也引發缺乏民眾吸引力的疑慮。

艾爾多安出身微寒，卻成為土耳其第一任總統凱末爾以來最有權勢的政治人物，但是經過20年執政，目前卻也是最具爭議性的領導人。支持者崇拜他，認為他是讓土耳其現代化的改造英雄。批評者砲轟他日益專制，懷抱建立「一人統治」的野心。

艾爾多安2003年接連擔任總理和總統以來，大幅改變土耳其，他也喜歡自詡放眼無對手的選舉常勝軍。直到2019年，反對陣營成功從艾爾多安的正義發展黨（AKP）奪下伊斯坦堡及安卡拉等主要城市的市長寶座。

反對陣營曾表示，將推翻總統艾爾多安於經濟、民權和外交事務方面的許多政策。

基里達歐魯也向支持者承諾，將透過協商的方式治理土耳其。「我們唯一的目標是讓這個國家走向繁榮、和平及歡樂的日子。」

他說，將逆轉艾爾多安2017年舉行公投將土耳其政體由議會制改為總統制，及於隔年廢除總理職務等擴權作為。

共和人民黨由土耳其第一任總統凱末爾創建，是土耳其歷史最悠久的政黨，卻自1990年代以來失勢至今。

土耳其官方選舉日期尚未確定，但艾爾多安6日告訴記者，他將於10日開始啟動流程，讓選舉於5月14日舉行。他也計劃發布總統令，協助因地震而流離失所的民眾投票。

5月選舉後，艾爾多安是否能持續把土耳其推向更傳統、宗教上更保守的方向，或是新領導人是否能夠修復與北大西洋公約組織（NATO）乃至與西方的關係，或不再延續艾爾多安對烏克蘭及俄羅斯的平衡外交，備受關注。

土耳其強震未動搖大選時程，艾爾多安宣布5月14日投票

土耳其日前遭遇強震，但土耳其總統艾爾多安3月1日否決將大選延期，表示選舉將照舊於5月14日舉行。

法新社報導，艾爾多安在首都安卡拉的國會告訴執政黨議員，「（土耳其）人民將在5月14日做必要的事」。

土耳其國會及總統選舉原本定於6月18日登場，但艾爾多安先前表示要提前至5月14日舉行。艾爾多安若勝選，將能讓他的伊斯蘭主義政府持續掌權直到2028年。

然而，土耳其爆發釀成4萬5000多人罹難的強震後，曾有人質疑大選是否能如期進行。

《路透社》報導，強震發生後，曾有人猜測大選可能延後至今年稍後舉行，又或是回歸至先前計劃的6月18日。

強震發生前，由於近年來土耳其通貨膨脹狂飆、貨幣里拉狂貶重創生活水準，造成艾爾多安支持度暴跌。不過，近幾個月部分民調顯示他的支持度稍稍回升。