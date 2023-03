防範非法二手舊鞋流入市場，印尼政府加強港口管制

據《路透社》報導,印尼政府將加強港口的海關檢查,以打擊非法二手鞋流入國內市場。

《路透社》於去年7月展開為期六個月的調查,發現該通訊社捐贈給美國石化巨頭陶氏化學(Dow)和新加坡政府運營的回收計劃的11雙鞋,被出口到印尼的二手市場轉售。

2021年7月,陶氏和新加坡政府機構Sport Singapore啟動了一項回收計劃,將橡膠鞋底的舊鞋磨成顆粒,用於建造新的慢跑跑道和遊樂場,該計畫向大眾募集了數萬雙鞋。陶氏曾在今年1月份表示,新加坡西部的裕廊地區正在建設的一個體育設施,便是使用回收鞋材做為該設施的地面,陶氏也提到了加冷(Kallang)足球中心,聲稱其跑道將是新加坡第一條由回收鞋顆粒製成的跑道。陶氏表示,這些建材將使用迄今為止,通過新加坡回收計畫所蒐集到的1萬公斤回收鞋材來建造。

然而,路透社記者使用隱藏在鞋底內的定位追踪器,將11雙舊鞋分別放置在新加坡各地的回收桶,但卻在印尼首都雅加達和新加坡以南19公里的島嶼巴淡島的二手商品市場,發現其捐贈的二手鞋,且根據追蹤器的定位紀錄,這些鞋子一雙都沒有進入新加坡回收計畫系統。

「陶氏答應再利用這些鞋子,將它們磨成材料做成運動設施,但這些鞋子卻在另一個國家被發現,簡直無法相信。」Jan Dell表示,其為致力於減少塑料污染的美國非營利組織The Last Beach Cleanup創始人。

環保組織批評陶氏等化學公司誇大利用回收生產是為了美化該公司的環保形象,而印尼政府官員也表示,流向印尼的二手鞋,導致大量非法二手衣服湧入市場,不但削弱了當地的紡織業並且經常將更多垃圾堆入早已超載的垃圾掩埋場。

在路透社發布報導後,陶氏化學和新加坡體育局共同發表聲明,針對原本用於回收的鞋子被運往印尼的程序「失誤」向公眾道歉,但陶氏拒絕透露在此階段收集的鞋子中有多少已經被回收利用及提供相關數據,也未解釋該公司是否採取哪些程序來確保捐贈的鞋子不會被出口、轉售。

對此,在印尼工業於周一發表的「消除非法進口舊鞋醜聞」(Dismantling the scandal of illegal imports of used shoes)的聲明中表示,由於路透社的報導,政府將會加強港口檢查,攔截任何非法二手鞋運輸。

據印尼週刊《TEMPO》報導,工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita在聲明中表示非法進口舊鞋是有組織地在進行的,其濫用了社會項目。

「必須停止非法進口舊鞋,因為它對國內製鞋業產生了負面影響」Kartasasmita強調。

就此問題工業補已進一步與經濟事務協調部協調,並加強對進口貨物的監管,同時與貿易部協同製定有關紡織品的禁令和限制措施。

由於擔心衛生和這些物品傳播疾病的可能性以及保護當地紡織業,印尼貿易部於2015年頒佈禁止進口舊衣服的規定,該措施禁止進口舊衣服和鞋類。

貿易部消費者保護和貿易管制司司長 Veri Anggrijono 表示,印尼的非法二手服裝進口市場每年價值數百萬美元。

「這是一項組織嚴密的活動,當政府在一個地方突襲它們時,它們會平息下來,並再次繼續。」Anggrijono說,並強調進口商是法律規定的責任方,而不是出口商或市場賣家。

