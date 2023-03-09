2023/03/09,
動物

【圖表】為什麼台灣蛋雞愈養愈多還會缺蛋？關於蛋荒你應該知道的事

【圖表】為什麼台灣蛋雞愈養愈多還會缺蛋？關於蛋荒你應該知道的事
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在台灣，以蛋雞數量與人口比來看，台灣是1.84：1，將近兩隻雞才能產出一個人需要的雞蛋，一隻母雞一年僅能產出190顆雞蛋，遠低於全球平均的202顆，產能嚴重低落。雖然蛋雞與人口比值與飲食習慣有關，但台灣的產蛋率卻僅約52%。

文：台灣動物社會研究會

關於缺蛋，你應該知道的事！

蛋荒議題沸沸揚揚，但核心問題卻始終未被看見。

台灣九成禽舍皆為開放式格子籠，落後不堪，早已拖垮蛋雞產業。

在多數討論中，總是直覺認為，蛋不夠，是因為蛋雞養得不夠多。事實上，台灣蛋雞已經養太多了！

台灣蛋雞產業需要真正的升級，兼具飼養專業、動物福利、減輕環境負荷——達到「雞少、蛋夠、價穩」，善待動物的永續日常。

請將圖文分享出去，讓更多人了解缺蛋背後的核心問題：

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在多數討論中，總是直覺認為，蛋不夠，是因為蛋雞養得不夠多。事實上，台灣蛋雞已經養太多了！

只要對比聯合國糧農組織（FAO）2021年統計資料就會發現：

在台灣，以蛋雞數量與人口比來看，台灣是1.84：1，將近兩隻雞才能產出一個人需要的雞蛋，一隻母雞一年僅能產出190顆雞蛋，遠低於全球平均的202顆，產能嚴重低落。雖然蛋雞與人口比值與飲食習慣有關，但台灣的產蛋率卻僅約52%。

若比較人口大於兩千萬，且GDP與我國相近的幾個國家，同屬東亞的日本，產蛋率 84%，蛋雞與人口比是1.13：1；而在歐盟最晚淘汰格子籠的義大利則有82%的產蛋率，蛋雞與人口比是0.68：1。西班牙、法國蛋雞產蛋率也都高於台灣。

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  • 如對此議題有興趣更完整了解，可參閱該會近期發布的聲明（點此瀏覽）。

本文經台灣動物社會研究會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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