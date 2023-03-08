1年當兵、3年讀大學方案將公布，教育部再澄清《全動法》絕不會「讓學生上戰場」

國防相關修法近期成為各界關注焦點，尤其涉及學生的役期延長及《全民防衛動員準備法》引發爭議。對此，教育部長潘文忠今（8）日受訪時表示，針對役男1年當兵、3年讀大學的相關政策，預計6月底會公佈配套措施；另外，先前《全動法》擬修法將16歲以上學生納入列管，遭質疑「讓學生上戰場」，潘文忠也解釋已停止建置資料，讓人員編組名冊回歸現行「學校防護團」。

因應義務役延長為1年、從民國94年次出生後的役男開始實施，總統府日前表示，未來會和大專校院溝通、研商，由內政部與教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，讓就學的役男可以先入營服役，縮短1學年學業，在原本4年的修業時間內同時完成兵役與學業，不會延誤到就業時間。

潘文忠今日在立法院教育及文化委員會備詢前接受媒體聯訪，他對此說明，總統去（2022）年12月27日公布之後，針對有學生希望能在就學期間服役，教育部在今（2023）年初就陸續與各大學校院協進會、部分學校代表、學生代表討論，聽取很多意見，讓學生能兼顧學業外，學校也可以在校務跟運作各方面順利。

尤其，考量到各科系之間有差異性，潘文忠表示，相關配套會審慎聽取各大學、學生團體的意見，整理後預計6月底會公布配套措施，學校因應措施將需要部分修改學則，讓有意選擇這個方案的學生能順利完成學業。

《全動法》修法讓學生上戰場？教育部停止系統建置

國防部將修正的《全民防衛動員準備法》中，要求16歲以上的學生，不分男女，都要填入國防部全民防衛動員署系統列管運用。對此，外界強烈質疑是要「讓學生上戰場」，教育部後續回應，將停止系統建置學校青年服勤資料。在立法院教文會上，潘文忠也屢次強調：「不會讓學生上戰場。」

教育部2002年就已經訂定《高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法》，要求學校在年度開始前要完成編組「學校防護團」，因此，教育部日前發布聲明表示，停止系統建置後，就讓人員編組名冊回歸現行制度，也就是在「112年度學校青年服勤動員準備分類計畫」中留校備查。

對此，潘文忠今日進一步說明，現行《民防法》本來就有組學校防護團長達20多年，本次是因為國防部全動署希望透過數位資料建置，未來在人力編組讓能夠有一個統合做法，編組計畫行之有年，只是現在想透過數位化的方式進行。

潘文忠強調，相關編組訓練還是要進行，很多與防災、逃難、避難有關的措施，對學生來講是非常重要的訓練，也是防災避難重要技能。

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核稿編輯：羅元祺