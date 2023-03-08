雅萬高鐵風波不斷，專家稱官方低估超支使印尼陷「沉默成本謬誤」陷阱

文：林柏宏

雅萬高鐵是中國一帶一路在印尼的一項指標性工程，現在預期今年6月通車。在此之前，這項中資參與的印尼高鐵專案的完工時間已經多次延後，再加上成本不斷超支，日前又發生致命的意外出軌事故，導致外界質疑印尼當初與中國合作的決定是否正確。

觀察人士指出，雅萬高鐵當前窘境凸顯預算初估過於樂觀，但由於印尼已砸下重金與大量資源建造，不太可能在接近完工前放棄高鐵建設，這恐已讓雅加達陷入「沉默成本謬誤」陷阱，而即便雅萬高鐵順利於今年正式營運，也難以立即扭轉印尼民眾對於中國一帶一路倡議的負面觀感。

雅萬高鐵成本激增 恐凸顯支出預估過於樂觀

印尼政府於今年2月向國會確認，已和中國就雅萬高鐵成本超支的數字達成協議，金額達12億美元（約新台幣370億元）。印尼國營事業部副部長卡迪卡（Kartika Wirjoatmodjo）表示，目前正與中國國家開發銀行（CDB）就貸款條款進行談判，預估將在近幾周內達成共識。

另根據制定方案，其25%的成本超支將由中國與印尼的合資公司「印尼中國高鐵公司」（KCIC）的財團存入額外股權來彌補，剩餘75%則是透過貸款或債務來支付；而在貸款部分中，印尼按股權比例承擔其60%的金額、中國則是40%。

《亞洲前哨報》指出，由於目前雅加達正透過KCIC與中國國家開發銀行協商5.5億美元的債務，以支持節節高升的成本，這意味著雅萬高鐵項目成本已達72.7億美元（約新台幣2242億元），其中包含60.7億美元（約新台幣1872億元）的初估成本、及12億美元（約新台幣370億元）的超支成本。

印尼智庫經濟與法律研究中心（Center of Economic and Law Studies）經濟學家尤迪斯提拉（Bhima Yudhistira）對《亞洲前哨報》表示，目前雅加達陷入兩難選擇，如果持續雅萬高鐵項目，將不得不承擔不斷增加的開發成本，這將為印尼政府的財政帶來負擔，政府還必須連本帶利地向中國支付建設債務，而成本的增加意味著利息也增加。

然而，尤迪斯提拉也說，若印尼政府決定喊卡，雅萬高鐵工程將停滯不前，斥資數兆印尼盾的成本等同付之一炬，且有可能違反印尼法律。

對此，台灣中山大學政治研究所副教授陳宗岩表示，身為開發中國家的印尼，對於能提供巨額資金協助其建設的國家大致上都採取開放、歡迎的態度，因此目前遇到的超支窘境，凸顯雅加達跟北京當初在談雅萬高鐵合約時，對支出金額估算過度樂觀，顯示成本控管的機制不夠嚴謹。

陳宗岩告訴美國之音：「印尼應該是東南亞國家裡面，非常願意接納所有願意提供它基礎建設資金的國家，它當然在前期的把關，我覺得應該就不會這麼斤斤計較，再加上中國從一帶一路以來，它其實提供了蠻多的誘因跟優惠，包括可能有些像西方會要求一些國家政治民主化、經濟自由化，這些它（指中國）幾乎都沒有什麼太多的要求，所以導致可能一開始在談這個合約的時候過於樂觀，但是後來可能包括COVID-19的發生，成本都不斷地被追加，然後（導致）愈來愈來沉重的負擔，然後再加上COVID-19也導致（印尼）國內的經濟受到影響，也就是印尼可能也會（因此）陷入很龐大的債務。」

印尼陷「沉默成本謬誤」陷阱？

不過，陳宗岩也強調，不是僅有中國一帶一路才會導致開發中國家出現債務問題，其他先進國家的經濟倡議也有可能讓合作國出現類似的糾紛，但是中國似乎較少對其進行周全的風險評估，這容易導致接受一帶一路貸款的國家財務負擔沉重。

陳宗岩說：「中國可能就比較少這種風險的一些評估，所以導致或許中國的案子，的確比較有可能造成這些國家到最後負擔不起的一個問題，特別是這些國家都是經濟正在高速發展的國家，他們在採購部分，可能在評估這些風險，以及在跟其他國家簽訂這種大型的公共工程的合約，它的制度上可能都比較有比較多漏洞、比較不是這麼完整，所以就更有可能造成這樣子的問題。」

對於雅萬高鐵的財務困境，部分觀察人士抱持悲觀態度。他們對《亞洲前哨報》示警，印尼政府恐已掉入「沉默成本謬誤」（Sunk Cost Fallacy）的陷阱，也就是不敢停止已經砸下重金和大量資源的雅萬高鐵，只能繼續增加損失。

學者：佐科威盼雅萬高鐵成任內重要政績

雅萬高鐵對於中國和印尼來說都很重要。對於印尼而言，它連結首都雅加達和第四大城市萬隆，通車後預計兩地車程時間將從3個多小時縮短至40多分鐘，更可望緩解雅加達的交通堵塞情況，促進區域平衡發展。對於中國而言，它標誌著中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地的項目，開通後將成為東南亞首條高速鐵路。

不過，雅萬高鐵命運多舛，雖然原定2019年下半年就可完工，但受到疫情、土地徵收及環境爭議影響，完工日期延至2023年。

此外，雅萬高鐵還於去年12月發生出軌事故，造成2死4傷慘劇，當局當時下令暫時停工以調查事故原因。台媒中央社引述印尼交通協會（MTI）觀察員阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）的話指出，這起事故源自於「印尼中國高鐵公司」急忙在今年6月期限前完工。

然而，除了是希望紓解首都塞車問題、儘早看到當地首座高鐵正式營運外，印尼伊斯蘭教大學（UII）國際關係學系助理教授赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）直指，雅加達當局盼望雅萬高鐵早日通車的主因，可能與印尼總統佐科威希望在最後任期內力拼政績，以及不願部分政界人士再次質疑，當初放棄與早在1960年代就完成新幹線、積極推動雅萬高鐵研究和規劃的日本合作為錯誤決定有關。