雅萬高鐵風波不斷，專家稱官方低估超支使印尼陷「沉默成本謬誤」陷阱
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原定今年6月通車的雅萬高鐵，已陷入嚴重超支的情形。專家指出，印尼官方當初對預算評估過於樂觀，由於已砸下重金與大量資源建造，而且也是總統佐科威明年卸任前的重要政績，不太可能在接近完工前放棄高鐵建設，但恐讓國家陷入「沉默成本謬誤的」陷阱。
文：林柏宏
雅萬高鐵是中國一帶一路在印尼的一項指標性工程，現在預期今年6月通車。在此之前，這項中資參與的印尼高鐵專案的完工時間已經多次延後，再加上成本不斷超支，日前又發生致命的意外出軌事故，導致外界質疑印尼當初與中國合作的決定是否正確。
觀察人士指出，雅萬高鐵當前窘境凸顯預算初估過於樂觀，但由於印尼已砸下重金與大量資源建造，不太可能在接近完工前放棄高鐵建設，這恐已讓雅加達陷入「沉默成本謬誤」陷阱，而即便雅萬高鐵順利於今年正式營運，也難以立即扭轉印尼民眾對於中國一帶一路倡議的負面觀感。
雅萬高鐵成本激增 恐凸顯支出預估過於樂觀
印尼政府於今年2月向國會確認，已和中國就雅萬高鐵成本超支的數字達成協議，金額達12億美元（約新台幣370億元）。印尼國營事業部副部長卡迪卡（Kartika Wirjoatmodjo）表示，目前正與中國國家開發銀行（CDB）就貸款條款進行談判，預估將在近幾周內達成共識。
另根據制定方案，其25%的成本超支將由中國與印尼的合資公司「印尼中國高鐵公司」（KCIC）的財團存入額外股權來彌補，剩餘75%則是透過貸款或債務來支付；而在貸款部分中，印尼按股權比例承擔其60%的金額、中國則是40%。
《亞洲前哨報》指出，由於目前雅加達正透過KCIC與中國國家開發銀行協商5.5億美元的債務，以支持節節高升的成本，這意味著雅萬高鐵項目成本已達72.7億美元（約新台幣2242億元），其中包含60.7億美元（約新台幣1872億元）的初估成本、及12億美元（約新台幣370億元）的超支成本。
印尼智庫經濟與法律研究中心（Center of Economic and Law Studies）經濟學家尤迪斯提拉（Bhima Yudhistira）對《亞洲前哨報》表示，目前雅加達陷入兩難選擇，如果持續雅萬高鐵項目，將不得不承擔不斷增加的開發成本，這將為印尼政府的財政帶來負擔，政府還必須連本帶利地向中國支付建設債務，而成本的增加意味著利息也增加。
然而，尤迪斯提拉也說，若印尼政府決定喊卡，雅萬高鐵工程將停滯不前，斥資數兆印尼盾的成本等同付之一炬，且有可能違反印尼法律。
對此，台灣中山大學政治研究所副教授陳宗岩表示，身為開發中國家的印尼，對於能提供巨額資金協助其建設的國家大致上都採取開放、歡迎的態度，因此目前遇到的超支窘境，凸顯雅加達跟北京當初在談雅萬高鐵合約時，對支出金額估算過度樂觀，顯示成本控管的機制不夠嚴謹。
陳宗岩告訴美國之音：「印尼應該是東南亞國家裡面，非常願意接納所有願意提供它基礎建設資金的國家，它當然在前期的把關，我覺得應該就不會這麼斤斤計較，再加上中國從一帶一路以來，它其實提供了蠻多的誘因跟優惠，包括可能有些像西方會要求一些國家政治民主化、經濟自由化，這些它（指中國）幾乎都沒有什麼太多的要求，所以導致可能一開始在談這個合約的時候過於樂觀，但是後來可能包括COVID-19的發生，成本都不斷地被追加，然後（導致）愈來愈來沉重的負擔，然後再加上COVID-19也導致（印尼）國內的經濟受到影響，也就是印尼可能也會（因此）陷入很龐大的債務。」
印尼陷「沉默成本謬誤」陷阱？
不過，陳宗岩也強調，不是僅有中國一帶一路才會導致開發中國家出現債務問題，其他先進國家的經濟倡議也有可能讓合作國出現類似的糾紛，但是中國似乎較少對其進行周全的風險評估，這容易導致接受一帶一路貸款的國家財務負擔沉重。
陳宗岩說：「中國可能就比較少這種風險的一些評估，所以導致或許中國的案子，的確比較有可能造成這些國家到最後負擔不起的一個問題，特別是這些國家都是經濟正在高速發展的國家，他們在採購部分，可能在評估這些風險，以及在跟其他國家簽訂這種大型的公共工程的合約，它的制度上可能都比較有比較多漏洞、比較不是這麼完整，所以就更有可能造成這樣子的問題。」
對於雅萬高鐵的財務困境，部分觀察人士抱持悲觀態度。他們對《亞洲前哨報》示警，印尼政府恐已掉入「沉默成本謬誤」（Sunk Cost Fallacy）的陷阱，也就是不敢停止已經砸下重金和大量資源的雅萬高鐵，只能繼續增加損失。
學者：佐科威盼雅萬高鐵成任內重要政績
雅萬高鐵對於中國和印尼來說都很重要。對於印尼而言，它連結首都雅加達和第四大城市萬隆，通車後預計兩地車程時間將從3個多小時縮短至40多分鐘，更可望緩解雅加達的交通堵塞情況，促進區域平衡發展。對於中國而言，它標誌著中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地的項目，開通後將成為東南亞首條高速鐵路。
不過，雅萬高鐵命運多舛，雖然原定2019年下半年就可完工，但受到疫情、土地徵收及環境爭議影響，完工日期延至2023年。
此外，雅萬高鐵還於去年12月發生出軌事故，造成2死4傷慘劇，當局當時下令暫時停工以調查事故原因。台媒中央社引述印尼交通協會（MTI）觀察員阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）的話指出，這起事故源自於「印尼中國高鐵公司」急忙在今年6月期限前完工。
然而，除了是希望紓解首都塞車問題、儘早看到當地首座高鐵正式營運外，印尼伊斯蘭教大學（UII）國際關係學系助理教授赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）直指，雅加達當局盼望雅萬高鐵早日通車的主因，可能與印尼總統佐科威希望在最後任期內力拼政績，以及不願部分政界人士再次質疑，當初放棄與早在1960年代就完成新幹線、積極推動雅萬高鐵研究和規劃的日本合作為錯誤決定有關。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
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經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。