【國際新聞圖輯】受害國韓國向作惡國日本下跪投降的日子、阿富汗戰爭身障美軍淚灑國會

過去這一週，烏克蘭的戰火持續在發生，俄烏雙方在巴赫姆特（Bakhmut）僵局沒有明顯突破。不過根據情報，俄軍在此地損失慘重，後勤補給不足，還淪落到用鐵鏟做近身肉搏。另外一場戰爭，雖然名義上已經結束，但卻對參戰士兵造成永久性的傷害，一位從阿富汗戰場死裡逃生的美國士兵，淚灑國會指控撤軍行動是一場災難。

另外還有雪梨世界同志大遊行落幕、荷蘭國王與王后的華麗出訪，本週精彩的國際新聞照片一次掌握。

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3月4日，英國國防部發布情報指出，俄軍正在對烏克蘭東部城市巴赫姆特進行三面圍攻，試圖瓦解烏軍在當地的守勢。目前，巴赫姆特兩座重要橋樑已被摧毀，烏軍的出城補給路線也越來越有限。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）誓言，烏軍將繼續保衛巴赫姆特並派增援部隊。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）表示，他們正在加強對巴赫姆特的控制，然而部隊缺乏彈藥，如果被迫撤退，整個前線可能崩潰。據英國國防部消息，由於彈藥短缺，俄羅斯預備役士兵可能只能使用「鐵鏟」等簡單武器，進行血腥的近身肉搏戰。

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3月5日，為期17天的雪梨世界同志遊行（Sydney WorldPride）迎來閉幕式。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與超過五萬名民眾，一同步行越過雪梨海港大橋，象徵雪梨作為橋樑、串連世界同志族群的角色。世界同志遊行是由InterPride授權的全球性活動，定期頒發給不同的主辦城市。雪梨也在今年創造了歷史，成為南半球史上第一個舉辦世界同志遊行的城市。

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3月6日，韓國總統尹錫悅宣布，政府將不再要求日本公司，賠償二戰期間遭強迫勞動的韓國受害者，尹錫悅將創建一個政府基金取而代之，直接向受害者支付費用。此舉為修復兩國關係的重要舉措，韓國近期積極改善與日本、美國的關係，以制衡日益強硬的中國與北韓。受害者對此十分不滿，反對派議員也發表聲明稱「今天是受害國韓國向作惡國日本下跪投降的日子。」

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3月7日，以色列與巴勒斯坦再度爆發流血衝突。根據巴勒斯坦衛生部的聲明，以軍突襲約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，擊殺了六名巴勒斯坦人，並造成20多人受傷。據目擊者稱，以軍包圍並用火箭砲襲擊難民營的房屋。以軍與巴勒斯坦人互軍駁火，現場充斥著猛烈爆炸聲及濃煙。

以軍此次行動的目的，是搜捕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的成員卡魯沙（Abdel Fattah Kharousha），他被指控是上週在巴勒斯坦胡瓦拉鎮附近，槍殺一對以色列兄弟的幕後黑手。

荷蘭王后麥克西瑪參觀斯洛伐克國家美術館｜Photo Credit: GettyImages

3月8日，荷蘭國王威廉－亞歷山大（Willem-Alexander）與王后麥克西瑪（Máxima）前往斯洛伐克進行三天的國事訪問，期間參觀該國的國家美術館，麥克西瑪王后的服裝打扮備受讚譽。

國王與王后參加當地在國際婦女節舉辦的婦女解放和性別平等論壇，此外還拜訪烏克蘭難民的兒童安置中心，與烏克蘭兒童互動熱絡。

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3月8日，美國眾議院外交委員會針對美軍撤出阿富汗舉行聽證會，25歲的海軍陸戰隊中士瓦加斯－安德魯斯（Tyler Vargas-Andrews）在闡述撤軍遭到炸彈攻擊時，於聽證會啜泣。2021年8月26日，喀布爾國際機場遭到自殺炸彈攻擊，瓦加斯－安德魯斯所屬的小隊正在協助疏散，他當場被嚴重炸傷，多個身體器官受損，還失去一條腿與一隻手，後續進行44次修復手術才保住性命。

「這次撤退是場災難，包含不可饒恕的失職與被忽略的究責。」瓦加斯－安德魯斯譴責上司，在炸彈攻擊前就獲得情資，卻沒有在悲劇前採取行動。這場攻擊造成13名美軍陣亡、170位阿富汗平民喪生。

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責任編輯：張博丞、羅元祺

核稿編輯：翁世航