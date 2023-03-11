【國際新聞圖輯】受害國韓國向作惡國日本下跪投降的日子、阿富汗戰爭身障美軍淚灑國會
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2021年8月26日，喀布爾國際機場遭到自殺炸彈攻擊，瓦加斯－安德魯斯所屬的小隊正在協助疏散，他當場被嚴重炸傷，多個身體器官受損，還失去一條腿與一隻手，後續進行44次修復手術才保住性命。「這次撤退是場災難，包含不可饒恕的失職與被忽略的究責。」
過去這一週，烏克蘭的戰火持續在發生，俄烏雙方在巴赫姆特（Bakhmut）僵局沒有明顯突破。不過根據情報，俄軍在此地損失慘重，後勤補給不足，還淪落到用鐵鏟做近身肉搏。另外一場戰爭，雖然名義上已經結束，但卻對參戰士兵造成永久性的傷害，一位從阿富汗戰場死裡逃生的美國士兵，淚灑國會指控撤軍行動是一場災難。
另外還有雪梨世界同志大遊行落幕、荷蘭國王與王后的華麗出訪，本週精彩的國際新聞照片一次掌握。
3月4日，英國國防部發布情報指出，俄軍正在對烏克蘭東部城市巴赫姆特進行三面圍攻，試圖瓦解烏軍在當地的守勢。目前，巴赫姆特兩座重要橋樑已被摧毀，烏軍的出城補給路線也越來越有限。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）誓言，烏軍將繼續保衛巴赫姆特並派增援部隊。
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）表示，他們正在加強對巴赫姆特的控制，然而部隊缺乏彈藥，如果被迫撤退，整個前線可能崩潰。據英國國防部消息，由於彈藥短缺，俄羅斯預備役士兵可能只能使用「鐵鏟」等簡單武器，進行血腥的近身肉搏戰。
3月5日，為期17天的雪梨世界同志遊行（Sydney WorldPride）迎來閉幕式。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與超過五萬名民眾，一同步行越過雪梨海港大橋，象徵雪梨作為橋樑、串連世界同志族群的角色。世界同志遊行是由InterPride授權的全球性活動，定期頒發給不同的主辦城市。雪梨也在今年創造了歷史，成為南半球史上第一個舉辦世界同志遊行的城市。
3月6日，韓國總統尹錫悅宣布，政府將不再要求日本公司，賠償二戰期間遭強迫勞動的韓國受害者，尹錫悅將創建一個政府基金取而代之，直接向受害者支付費用。此舉為修復兩國關係的重要舉措，韓國近期積極改善與日本、美國的關係，以制衡日益強硬的中國與北韓。受害者對此十分不滿，反對派議員也發表聲明稱「今天是受害國韓國向作惡國日本下跪投降的日子。」
3月7日，以色列與巴勒斯坦再度爆發流血衝突。根據巴勒斯坦衛生部的聲明，以軍突襲約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，擊殺了六名巴勒斯坦人，並造成20多人受傷。據目擊者稱，以軍包圍並用火箭砲襲擊難民營的房屋。以軍與巴勒斯坦人互軍駁火，現場充斥著猛烈爆炸聲及濃煙。
以軍此次行動的目的，是搜捕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的成員卡魯沙（Abdel Fattah Kharousha），他被指控是上週在巴勒斯坦胡瓦拉鎮附近，槍殺一對以色列兄弟的幕後黑手。
3月8日，荷蘭國王威廉－亞歷山大（Willem-Alexander）與王后麥克西瑪（Máxima）前往斯洛伐克進行三天的國事訪問，期間參觀該國的國家美術館，麥克西瑪王后的服裝打扮備受讚譽。
國王與王后參加當地在國際婦女節舉辦的婦女解放和性別平等論壇，此外還拜訪烏克蘭難民的兒童安置中心，與烏克蘭兒童互動熱絡。
3月8日，美國眾議院外交委員會針對美軍撤出阿富汗舉行聽證會，25歲的海軍陸戰隊中士瓦加斯－安德魯斯（Tyler Vargas-Andrews）在闡述撤軍遭到炸彈攻擊時，於聽證會啜泣。2021年8月26日，喀布爾國際機場遭到自殺炸彈攻擊，瓦加斯－安德魯斯所屬的小隊正在協助疏散，他當場被嚴重炸傷，多個身體器官受損，還失去一條腿與一隻手，後續進行44次修復手術才保住性命。
「這次撤退是場災難，包含不可饒恕的失職與被忽略的究責。」瓦加斯－安德魯斯譴責上司，在炸彈攻擊前就獲得情資，卻沒有在悲劇前採取行動。這場攻擊造成13名美軍陣亡、170位阿富汗平民喪生。
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責任編輯：張博丞、羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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