司改會調查：8成立委認為「網路詐騙」是最迫切的數位犯罪議題，政府應全面強化個資保護
我們想讓你知道的是
民眾應該開始關心這樣的議題，因為人們對自己個資的受保護的狀況經常想得沒那麼多；有時候為了一杯飲料或是吃火鍋送一盤肉，輕易就把自己的個人資訊交給商家，然後商家如果沒確實做好保護，又或者有什麼漏洞，資料就被犯罪集團取得。
從去年開始，內政部、IRent、微風、華航等個資外洩事件層出不窮，隨之而來的是網路詐騙猖獗，財團法人民間司改改革基金會（以下簡稱司改會）今（10）日早上在立法院，公布本屆國會對資料保護、隱私及數位人權相關議題的態度調查報告，結果發現，多數立委都認為，網路詐騙確實是最迫切的數位犯罪議題，而強化個資的保護將有助於減少數位不法行為。
司改會指出，人民在日常生活中的行動、接收資訊、相互溝通時都會產生巨量的資料。然而，台灣在保護這些資料受不當侵害、維護資料當事人的隱私，讓資料蒐集目的及方式、處理與利用程序受合理規範都面臨嚴峻挑戰；政府應該一改過去緩慢和推託的態度，積極面對個資所面臨的外洩風險。
立委們普遍認為最迫切的問題：網路詐騙
根據調查結果，逾八成立委認為，網路詐騙問題最迫切需要改善。或因近期國內扣押存摺虐囚案受到關切，81.8%立委認「網路投資與金融詐騙」 最迫切需要改善，比例最高；其次是「兒童及青少年性剝削」(60.0%)。
不分黨派立委，一致認為網路投資與金融詐騙，是最迫切需修法改善之違法行為。 交通委員會的成員則認為，最迫切需改善的項目是違法散佈性私密影像（85.7%）；其餘七個常設委員會，皆以回答網路投資與金融詐騙比例最高。
司改會的數位法小組召集人林俊宏律師說明，這次調查發現，立委對於數位人權違法行為跟民眾在意的沒差太多，也就是「網路詐騙」，這些犯罪行為其實都來自於個資外洩；每次看到新聞發生什麼資料外洩，不管是政府或民間，代表後面可能就會有犯罪行為發生，因為資訊已經在外到處流竄。
不法份子會使用這些資訊，而取得的資料，最常拿來用在詐騙，這些對人民的安全和財產的安全都有一定程度高風險；加上取得的資料有足夠真實性，跟別的資料庫做串連後，原本不想被知道的第三者資料就非自願的被公開，造成詐騙犯罪越來越多。
林俊宏也說，民眾應該開始關心這樣的議題，因為人們對自己個資的受保護的狀況經常想得沒那麼多；有時候為了一杯飲料或是吃火鍋送一盤肉，輕易就把自己的個人資訊交給商家，然後商家如果沒確實做好保護，又或者有什麼漏洞，資料就被犯罪集團取得。目前政府顯然忽略這件事情嚴重性。
強化個資保護？網路實名制？立委們認為數位犯罪如何解決
對於要如何解決數位犯罪的問題，受訪的55位立委當中，有高達87.3%同意，「加強個資保護」有助減少不法，僅有12.7%不同意；至於「網路實名制」能解決數位犯罪，多數受訪立委則表示不同意，僅34.5%同意。
台權會數位人權專員周冠儒表示，政府和企業大規模資料庫的遺失風險和保護措施都仍不足，個資就像雞蛋，在全部都放在同一個籃子裡之前，應該要評估風險是否會太大；如果要把雞蛋全部集中在一起，除了法律依據，也應該建立風險分散的保護措施。
開放文化基金會執行長李欣穎表示，資安和隱私不同，常常被一同提及，隱私是個人資訊，自己決定如何被他人使用和搜集；資安則是要如何保護資訊安全，資料擁有者應該盡可能要防守來自外界對資料的攻擊。
李欣穎表示，多位委員都擔心個人工作資訊有外洩的現象，顯示資安對立委來說，是很重要的議題，金管會也有規定有賺錢的公司大家都要設立資安長、資安專責人員；可以想見資安、國安都有些政策在推動推行，個資外洩發生。
然而政府面對資安危機的態度，卻令民團和在野黨立委們都不太滿意，2022年底國內發生的內政部個資外洩，當中甚至包括立委的資料都被外洩了，不過政府處理此事的態度是緩慢和推拖。
民團：全面強化個資保護和資料安全
林俊宏表示，希望期望更完整數位法治，數位資訊的利用保障；這些基本人權法治概念，應該漸漸在我們法制系統內逐步建構，現在是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」整體針對數位人權的法制缺乏大規模廣泛討論，立委已經都注意到這部分，應該關心這樣的題，儘速建立國家數位人權的相關制度。
針對政府部門自己也發生資料外洩的問題，日前數位發展部部長唐鳳在立法院備詢時曾回應，內政部是資通責任A級機關，數位部也建立了安全資料交換的管道，如果用比較不安全的傳送管道例如光碟片等，可能會有資安風險疑慮。
如今內政部已經交出安全維護計畫、修改戶政資料管理辦法，數位發展部未來會每年審核。唐鳳強調，未來不能只靠密碼進行資安防禦，也要推動政府和企業「零信任」架構。唐鳳也認為，政府機關應減少搜集個資。
今天與會的幾個團體，也呼籲國會及政府把握即將結束、最關鍵的兩個立院會期，就本次調查顯示跨黨派高度重視之資安、個資保護及數位人權議題，儘速提出相關對策，強化相關法制規範並落實政策，有效保護人民個資與數位人權，也讓「資安及國安」不只是口號。
本份報告於去年12月起委託山水民意研究，就本屆國會對資料保護、隱私及數位人權相關議題的態度進行調查。調查共回收55位立法委員的作答結果。
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核稿編輯：翁世航
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！