司改會調查：8成立委認為「網路詐騙」是最迫切的數位犯罪議題，政府應全面強化個資保護

從去年開始，內政部、IRent、微風、華航等個資外洩事件層出不窮，隨之而來的是網路詐騙猖獗，財團法人民間司改改革基金會（以下簡稱司改會）今（10）日早上在立法院，公布本屆國會對資料保護、隱私及數位人權相關議題的態度調查報告，結果發現，多數立委都認為，網路詐騙確實是最迫切的數位犯罪議題，而強化個資的保護將有助於減少數位不法行為。

司改會指出，人民在日常生活中的行動、接收資訊、相互溝通時都會產生巨量的資料。然而，台灣在保護這些資料受不當侵害、維護資料當事人的隱私，讓資料蒐集目的及方式、處理與利用程序受合理規範都面臨嚴峻挑戰；政府應該一改過去緩慢和推託的態度，積極面對個資所面臨的外洩風險。

立委們普遍認為最迫切的問題：網路詐騙

根據調查結果，逾八成立委認為，網路詐騙問題最迫切需要改善。或因近期國內扣押存摺虐囚案受到關切，81.8%立委認「網路投資與金融詐騙」 最迫切需要改善，比例最高；其次是「兒童及青少年性剝削」(60.0%)。

不分黨派立委，一致認為網路投資與金融詐騙，是最迫切需修法改善之違法行為。 交通委員會的成員則認為，最迫切需改善的項目是違法散佈性私密影像（85.7%）；其餘七個常設委員會，皆以回答網路投資與金融詐騙比例最高。

司改會的數位法小組召集人林俊宏律師說明，這次調查發現，立委對於數位人權違法行為跟民眾在意的沒差太多，也就是「網路詐騙」，這些犯罪行為其實都來自於個資外洩；每次看到新聞發生什麼資料外洩，不管是政府或民間，代表後面可能就會有犯罪行為發生，因為資訊已經在外到處流竄。

不法份子會使用這些資訊，而取得的資料，最常拿來用在詐騙，這些對人民的安全和財產的安全都有一定程度高風險；加上取得的資料有足夠真實性，跟別的資料庫做串連後，原本不想被知道的第三者資料就非自願的被公開，造成詐騙犯罪越來越多。

林俊宏也說，民眾應該開始關心這樣的議題，因為人們對自己個資的受保護的狀況經常想得沒那麼多；有時候為了一杯飲料或是吃火鍋送一盤肉，輕易就把自己的個人資訊交給商家，然後商家如果沒確實做好保護，又或者有什麼漏洞，資料就被犯罪集團取得。目前政府顯然忽略這件事情嚴重性。

強化個資保護？網路實名制？立委們認為數位犯罪如何解決

對於要如何解決數位犯罪的問題，受訪的55位立委當中，有高達87.3%同意，「加強個資保護」有助減少不法，僅有12.7%不同意；至於「網路實名制」能解決數位犯罪，多數受訪立委則表示不同意，僅34.5%同意。

台權會數位人權專員周冠儒表示，政府和企業大規模資料庫的遺失風險和保護措施都仍不足，個資就像雞蛋，在全部都放在同一個籃子裡之前，應該要評估風險是否會太大；如果要把雞蛋全部集中在一起，除了法律依據，也應該建立風險分散的保護措施。

開放文化基金會執行長李欣穎表示，資安和隱私不同，常常被一同提及，隱私是個人資訊，自己決定如何被他人使用和搜集；資安則是要如何保護資訊安全，資料擁有者應該盡可能要防守來自外界對資料的攻擊。



李欣穎表示，多位委員都擔心個人工作資訊有外洩的現象，顯示資安對立委來說，是很重要的議題，金管會也有規定有賺錢的公司大家都要設立資安長、資安專責人員；可以想見資安、國安都有些政策在推動推行，個資外洩發生。

然而政府面對資安危機的態度，卻令民團和在野黨立委們都不太滿意，2022年底國內發生的內政部個資外洩，當中甚至包括立委的資料都被外洩了，不過政府處理此事的態度是緩慢和推拖。

民團：全面強化個資保護和資料安全

林俊宏表示，希望期望更完整數位法治，數位資訊的利用保障；這些基本人權法治概念，應該漸漸在我們法制系統內逐步建構，現在是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」整體針對數位人權的法制缺乏大規模廣泛討論，立委已經都注意到這部分，應該關心這樣的題，儘速建立國家數位人權的相關制度。

針對政府部門自己也發生資料外洩的問題，日前數位發展部部長唐鳳在立法院備詢時曾回應，內政部是資通責任A級機關，數位部也建立了安全資料交換的管道，如果用比較不安全的傳送管道例如光碟片等，可能會有資安風險疑慮。

如今內政部已經交出安全維護計畫、修改戶政資料管理辦法，數位發展部未來會每年審核。唐鳳強調，未來不能只靠密碼進行資安防禦，也要推動政府和企業「零信任」架構。唐鳳也認為，政府機關應減少搜集個資。

今天與會的幾個團體，也呼籲國會及政府把握即將結束、最關鍵的兩個立院會期，就本次調查顯示跨黨派高度重視之資安、個資保護及數位人權議題，儘速提出相關對策，強化相關法制規範並落實政策，有效保護人民個資與數位人權，也讓「資安及國安」不只是口號。

本份報告於去年12月起委託山水民意研究，就本屆國會對資料保護、隱私及數位人權相關議題的態度進行調查。調查共回收55位立法委員的作答結果。

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核稿編輯：翁世航