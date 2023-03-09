攝理教前教友：我身邊有認識的姐妹被要求拍過裸照

文：林姓配樂家

不太敢相信這位我昔日100％相信的成約救主──鄭明析（aka 老師），竟然大辣辣出現在Netflix邪教紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上面，還用三集的篇幅呈現，只能說時代真的不一樣了。

很多朋友都應該知道我有加入攝理的經驗，我不常公開對攝理教作評論，那不代表我覺得攝理沒有問題，而是出於不想讓還在裡面的朋友難為情所以不多談。

我猜想今天攝理教在台灣應該還有幾千人，你我生活當中其實不難碰到，我在陽明交大就有教到兩位有在攝理奔跑的學生。

FB上至今也還有很多保持聯絡的教友，我大概知道今天這樣po文分享直接會被刪好友，我只想說，你們都是好人，我也愛你們，沒有敵意，甚至是對我有恩，我尊敬的師長。

不過我要否定的事實是，鄭明析利用信仰上的權柄成就自己的私慾，而單純莫名其妙跟隨的優秀人才成了共犯結構的一環，不好意思，這就是個悲劇。

我是在2002年開始聽課，2003年國中三年級時在萬芳教會通過受洗，2004年因為上高中就轉到離學校比較近的明月教會，2005年暑假還去了一趟韓國月明洞參加SS（國高中部門）靈修會。高中時還滿努力的，傳道了兩位同個高中的入教。

2008年上大學一年級隨著教會做法越來越靠近韓國中心圈的作法，加上看了一些網路流傳的影片（當時有的並不多），還記得一陣暈眩，覺得受到嚴重的打擊，覺得越來越格格不入就離開。

離教人群累積的眾多疑惑早已紙包不住火，有個讓我覺得離開攝理是絕對正確的決定的，就是親自得知身邊有認識的姐妹被要求拍過裸照，這些傳聞不是虛構的八卦，而是千真萬確的。

鄭明析終究還是一位平凡有著私慾的男人，倚著再臨彌賽亞的身份要女教徒如同「信仰上的新婦身份」獻上肉體。當然這是絕對是合理的，按照話語的脈絡，與主交合能達成更崇高的創造目的 ，平信徒不見得有這樣的福份，好看高挑被相中的女子有這樣的機會。（這時我就要說一下，如果老師能男女通吃我就覺得更有說服力，不過老異男對於健壯男體應該只會感到自卑）

遺憾的是，創作歌曲再動聽，表演再感人，攝理話語或對神的歷史的願景再精彩都是虛假的，更何況其實話語九成五是空洞到不行的重複內容，而且核心30個論內容大多源自於統一教。

繼續相信的人選擇忽視，或合理化那是神早就安排好的透過文鮮明展開的預備之路。有入教過而離開的朋友，大多會覺得這是一段羞恥的經驗，不願多提及。

這就是攝理話語教育高明的地方，對攝理有不好的意見都是惡評，對於救主被指控的消息，一率抹成耶穌當時也受這樣的待遇；而攝理人多被訓練成，遇到順的事情感謝神，但遇到困難就會責怪自己信心不足，說這是個試煉，絕對不受動搖。

圖片來源：Neflix網頁 Netflix邪教紀錄片《以神之名：信仰的背叛》

雖然離開教會表面上看起來很簡單，但肉身離開了，心靈上卻是許多折磨。主要痛苦來自於信念的瓦解，曾經過於依賴教會的資源，而要退去全心獻上去信奉的世界觀，離開不帶有罪惡感是不可能的。

我剛離開前幾年都覺得我的生命應該會隨時被奪走，生活中任何不順就會覺得是因為離教而受到的審判，例如：我會成為男同志就是因為我沒有繼續待在教會。

治癒修復之路很孤單，一般人根本不懂，之後產生憂鬱症、精神病的人不是沒有，我很幸運我只在攝理待五年左右。離開雖然載浮載沉了一陣子，還是有能力在世上交到不錯的朋友，推薦我在一些讀物中找到生活的價值。

這種事情不是說花時間走出來就完全乾淨沒事了，這像是毒物在體內要慢慢代謝掉，漸進式的流程，包含你要重新建立一般教會外的社交能力，家人、朋友、同學、工作，因為你都像是殘疾人士一樣沒什麼生存的經驗。

我對在攝理教的過去是感激的，它是讓我成為現在的我不可分割的一部分，我在裡面學到很多 ，很多優秀的弟兄姊妹，對我音樂生涯有恩的。撇除有些只是為了使命或責任關懷我之外的哥哥姊姊，以及信仰的教育上比較病態之外。

已經過了15年，現在的我很坦然可以講這件事，隨時還是要回想當時那段歲月，有多麽荒謬且精彩，還有剛離開混沌那段重新尋找人生的時光。

我想說，如果看到這篇的你還在攝理，看了紀錄片而對老師的行為感到無法接受，決定想要離開，你不是孤單的。十幾年來我遇到很多離開的人，彼此也都會稍微聊一下，有的都已經祝福式家庭局的，奔跑了二十多年的也有，大家都很願意幫忙，或找我聊聊。

每個人都有自己的故事，大方跟昔日相信的救主道別，讓攝理成為一個過去自己成長中美好的回憶，活出自己的歷史，成為自己的救主。

最後真的覺得對於被性侵還站出來的人真的很了不起，這真的不是什麼光榮的事情，但因為這樣的勇氣間接阻絕未來潛在的更多受害者，非常respect。

本文經林姓配樂家授權轉載，原文刊載於此

基督教福音宣教會聲明稿

基督教福音宣教會（攝理教）於3月3日針對紀錄片於網站發出聲明稿，全文如下供讀者參考：

針對近日網飛Netflix播出新興宗教影集中，以基督教福音宣教會為主題拍攝播出之偏頗內容，本會深表遺憾。 本會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活；然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。 況案件目前韓國法院尚在審理調查中，斯時媒體播出該拍攝之影片，實非採行合理、客觀與公正之方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，本會將不予以一一回應，並對媒體及網路上之一切惡意提起刑事告訴、民事訴訟究責。 基督教福音宣教會 2023.03.03

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航