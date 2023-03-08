英飛凌擬斥資數十億歐元購併，再下單聯電新加坡廠簽長約搶攻車用市場
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隨著汽車變得越來越環保、安全和智慧，對微處理器（MCU）的需求也與日俱增。英飛凌今（2023）年車用微控制器的銷售量已達每天近百萬顆規模，而選擇和聯電簽訂長期合約是對聯電製造能力和業務承諾的認可。
（中央社）英飛凌（Infineon）與聯電昨（7）日共同宣布，雙方簽訂長期合作協議，搶攻車用市場；英飛凌車用微控制器（MCU）將於聯電新加坡晶圓12i廠以40奈米製程技術製造。
英飛凌與聯電該日下午發布聯合新聞稿，聯電共同總經理王石表示，英飛凌選擇聯電新加坡晶圓12i廠生產汽車微控制器產品，是對聯電製造能力和業務承諾的認可。這次的長期供應協議進一步強化雙方在車用、智慧物聯網和5G等多項領域的合作夥伴關係。
王石說，聯電目前的車用晶片出貨量為2019年時的3倍，隨著車用半導體需求增加，聯電可望持續維持高度成長動能，期望以特殊製程、多元化的生產基地以及品質和運營基礎，持續深化與英飛凌等世界級企業合作。
英飛凌表示，透過與聯電策略合作，英飛凌得以確保額外的長期產能供應，可以在快速成長的汽車市場為客戶提供服務。
英飛凌指出，這次與聯電合作的核心在於高可靠度的嵌入式記憶體解決方案，能夠賦能下一代的汽車應用，並滿足車用系統對行車安全與資訊安全的要求。未來雙方將進一步深化在車用電子，包括微控制器、電源管理和連接解決方案領域的合作。
微控制器（MCU）是控制車輛各項功能的關鍵零組件，隨著汽車變得越來越環保、安全和智慧，對MCU的需求也與日俱增。英飛凌今（2023）年車用微控制器的銷售量已達每天近百萬顆規模。
英飛凌：擬斥資數十億歐元購併
（中央社）德國半導體大廠英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）在2022年天12月刊出的專訪中表示，該公司已準備好斥資數十億歐元購併，以提振成長。
漢尼貝克告訴法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung），英飛凌持續「尋找適當的公司」。「我預估（購併金額）範圍最高達數十億歐元。」
英飛凌表示，該公司特別看好電動車、自動駕駛、再生能源、數據中心，以及所謂物聯網等領域的成長。
漢尼貝克說，該公司將擴大數項領域的投資組合，包括功率半導體、感測器、軟體和人工智慧。
英飛凌之前分別在2019年和2014年，以100億美元買下美國同業賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor），和斥資30億美元購入International Rectifier。
為了提高歐洲晶片產能，歐洲聯盟（EU）2022年2月通過晶片法案，除之前宣布的300億歐元公共投資計畫外，也將在2030年前再投入150億歐元的公共和民間投資。
英飛凌2022年11月表示，該公司計畫在德國東部德勒斯登（Dresden）興建一座規模50億歐元的新廠。
根據媒體報導，台積電在德勒斯登設立其首座歐洲廠的會談也已進入後期階段。
另外，根據媒體報導，半導體巨擘英特爾放棄原本計畫2023年上半在德國東部蓋一座晶片廠計畫。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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