英飛凌擬斥資數十億歐元購併，再下單聯電新加坡廠簽長約搶攻車用市場

（中央社）英飛凌（Infineon）與聯電昨（7）日共同宣布，雙方簽訂長期合作協議，搶攻車用市場；英飛凌車用微控制器（MCU）將於聯電新加坡晶圓12i廠以40奈米製程技術製造。

英飛凌與聯電該日下午發布聯合新聞稿，聯電共同總經理王石表示，英飛凌選擇聯電新加坡晶圓12i廠生產汽車微控制器產品，是對聯電製造能力和業務承諾的認可。這次的長期供應協議進一步強化雙方在車用、智慧物聯網和5G等多項領域的合作夥伴關係。

Infineon是位於德國的電源系統和物聯網領域之全球半導體領導者。英飛凌近年推動脫碳和數位轉型有成。目前該公司在全球擁有約5.6萬名員工，2022財年收入約為142億歐元（截至當年9月）。

王石說，聯電目前的車用晶片出貨量為2019年時的3倍，隨著車用半導體需求增加，聯電可望持續維持高度成長動能，期望以特殊製程、多元化的生產基地以及品質和運營基礎，持續深化與英飛凌等世界級企業合作。

英飛凌表示，透過與聯電策略合作，英飛凌得以確保額外的長期產能供應，可以在快速成長的汽車市場為客戶提供服務。

英飛凌指出，這次與聯電合作的核心在於高可靠度的嵌入式記憶體解決方案，能夠賦能下一代的汽車應用，並滿足車用系統對行車安全與資訊安全的要求。未來雙方將進一步深化在車用電子，包括微控制器、電源管理和連接解決方案領域的合作。

微控制器（MCU）是控制車輛各項功能的關鍵零組件，隨著汽車變得越來越環保、安全和智慧，對MCU的需求也與日俱增。英飛凌今（2023）年車用微控制器的銷售量已達每天近百萬顆規模。

英飛凌：擬斥資數十億歐元購併

（中央社）德國半導體大廠英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）在2022年天12月刊出的專訪中表示，該公司已準備好斥資數十億歐元購併，以提振成長。

漢尼貝克告訴法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung），英飛凌持續「尋找適當的公司」。「我預估（購併金額）範圍最高達數十億歐元。」

英飛凌表示，該公司特別看好電動車、自動駕駛、再生能源、數據中心，以及所謂物聯網等領域的成長。

漢尼貝克說，該公司將擴大數項領域的投資組合，包括功率半導體、感測器、軟體和人工智慧。

英飛凌之前分別在2019年和2014年，以100億美元買下美國同業賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor），和斥資30億美元購入International Rectifier。

為了提高歐洲晶片產能，歐洲聯盟（EU）2022年2月通過晶片法案，除之前宣布的300億歐元公共投資計畫外，也將在2030年前再投入150億歐元的公共和民間投資。

英飛凌2022年11月表示，該公司計畫在德國東部德勒斯登（Dresden）興建一座規模50億歐元的新廠。

根據媒體報導，台積電在德勒斯登設立其首座歐洲廠的會談也已進入後期階段。

另外，根據媒體報導，半導體巨擘英特爾放棄原本計畫2023年上半在德國東部蓋一座晶片廠計畫。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航