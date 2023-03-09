為什麼總有人奮不顧身加入邪教？「我們是一國的」假性安全感

文：拜倫思維筆記

嗨，我是拜倫。

上次說到宗教信仰最大的價值之一是為人們解釋了未知世界，給人帶來掌控了什麼的安心感。有人問邪教讓人害怕，為什麼還不斷有人加入？

今天不講邪教的起因、特徵、控制方法還有各種已經發生、正在發生的事件，你如果有興趣，這種高技術含量的東西有很多優秀的創作者提供大量圖文並茂的資源。我只來講講我覺得為什麼總會有人被邪教吸收。

當然我只是個小角色的不是什麼學究，這是我的觀念而已，歡迎討論指點，拜託別鞭。

為什麼總有人會進入邪教？

什麼是邪教？我認為，發心不正、為謀私利利用他人卻用神性或美好價值來包裝思想，甚至控制他人犧牲奉獻的叫邪教，在這之上鼓勵害人自害的團體更不在話下。

為什麼總有人會進入邪教團體？當然是有些原因的，我覺得其中一個關鍵因素是：這個人有沒有在自己的生活中取得支持感。

人如果不感到孤獨，那麼他比較可以堅持自我、不被左右。相反的，如果人感到孤獨而且不甘寂寞，就容易被牽著走，直到進入某個團體開始隨大流，產生與團體一致的行動、思想與歸屬感，之後就很難想到要脫離團體了。

成功壯大的團體，拉人入坑有各自的功夫，但一定都能挑起別人的情緒，讓你沒時間、沒餘裕想太多、喪失理智。比方說我經歷的傳直銷基本盤，就是熱情的描述「屬於你的美好未來」與積極的邀請我參加研討會、熱情的跟我聯絡培養感情。

其實當時我有被影響，很心動想要加入他們，去追求未來每秒都有錢入帳的生活，只是當時朋友還很多，我勤於跟朋友們閒晃，所以沒時間被影響更多。

另一次經驗是悄悄在我身邊壯大的團體，當時一個朋友是團體成員，突然跟我攤牌身分並邀請我加入，我雖然知道身邊有這樣的人存在，仍然驚訝於他們團體人數超乎想像的多，而且在他們表明身分以前我根本不知道他們存在，也許未來這些人都是做特工的料。

當時他們遊說我的方式是告訴我「魔王要來了」，舉非常多悲劇與災難的例子並且給出解釋，連台灣早期某娛樂場所大火帶走一堆人的案子他們也能講，說法是當時魔王要吸收一些魂魄，而且那場大火沒有吸收完足夠的數量所以收魂隊還在人間。

剛好我當時有碰到一些倒楣事，這些朋友連這個也有說法，他們說：

「你是注定要跟我們一起奮鬥的，你帶有使命，我們經歷了好幾個輪迴終於又在這裡相遇，魔王知道我們碰到了，而且知道我們要邀請你一起修練，魔王要阻止你加入我們，所以讓你發生那些可怕的事，你要快點來見老師給你護法，魔王就動不了你了！」

你看我印象多深刻，不過這是我因緣際會學到相關知識之後的事了，我抱持有趣的心情，表現的誠惶誠恐去參加了一兩次他們團體的聚會，感受到他們之間強烈的「一國感」，見到了他們的「老師」，去經理了幾次後就再也沒去過了，我想既然是注定相遇，那麼他們會理解我的。

從眾？避免落單是本能

有個實驗相信你聽過：一群人進入實驗室裡面，其中只有一個人是「真正的被測試對象」，其他都是假裝受測者的研究人員。實驗項目是從研究團隊提供的三個線段中挑出最長的線段，受測者要照抽籤順序表示自己所選的最長線段是哪條，這個順序表面上是抽籤決定，但真正的受測者一定是抽到最後一號。

測驗開始，第一題前面五個受測者（都是研究人員假扮）都肯定地選出看起來最長的線段，這位真正的受測者當然也信心十足的選擇正確答案。

接著第二題，圖像中三條線段中很明顯有一條線是比較短的，但前面的假受測者卻都肯定地選擇這條「短線」作為「其中最長的線段」，在答案明顯不過的情況下，最後一位受測者會怎麼選擇呢？

相信大家猜到了，猶豫再三後，他也選擇最短的那條線作為「最長線段」。

這就是「從眾」，當環境裡所有人都說A是正確的時候，不管剩下來的少數人心裡怎麼想，他們要嘛沉默，要嘛也跟著說A是正確的。

但這個實驗還有後續，只要前面有人說出了真相，就算只有一位表態跟其他人答案不一樣，這位最後受測者表明選擇真正答案的比例就會大幅提高。

研究團隊得出結論，從眾有很多原因，其中最重要的就是害怕孤獨、避免落單。追溯到本質可能是因為，脫離群體，個體生存的機率就會下降，所以人類本能地與群體保持行動一致以增加自己生存的機率，在現代社會大多表現為「意見一致」。

而如果知道群體裏有人與自己看法相同，雖然與大多數人意見不一樣，也能給自己足夠的勇氣表達真實的意見，這是因為知道群體裡有自己人，自己並不孤獨，因此改變行為，能堅持表達自我意志。

孤獨帶來的焦慮，讓人充滿盲點

所以當我們感受到孤獨，沒有適當的社會支持網時，多少會有被世界丟棄的感覺，產生焦慮、不安等負面情緒，變得容易受到各式各樣的影響，包含被拉進某個群體、加入某個會、購買了本來不想買的東西，甚至簽下某些可怕的契約，只要他們接觸你的時候能提供你「我們是一國的」這樣的假性安全感，你就很容易接受他們的指令，甚至主動尋求歸屬感。

就像異常孤獨、同時渴望關係的曠男怨女，如果有機會，就會瘋狂地投入關係中。這樣的模式存在大問題的機率相當高，因為急於進入關係，所以很多原本能看見的問題都會被忽略，就算那個問題很嚴重，孤獨的人們卻是什麼都看不見，或不願意看見。

比方說道德觀念相差甚遠、有暴力傾向、有人格障礙、媽寶、跟蹤狂、變態狂、控制狂、性成癮、虐待狂，有很多時候早早能發現，但這種乾柴烈火式的關係就是先燒了再說，燒了就發爐了，屍骨無存的案例實在很多。

防禦有害關係的基本盤：能獨處，有健康的支持網

如果知道自己很容易受別人影響做出後悔不已的決定，自省看看是不是因為感到孤獨、想要尋求歸屬感，如果是，請試試有意識的建立健康的人際關係，交幾個良師益友，不用多，三觀正能互相支持的人有幾個就非常足夠，或是追蹤好的訊息來源，比方拜倫我。