為什麼總有人奮不顧身加入邪教？「我們是一國的」假性安全感
我們想讓你知道的是
為什麼總有人會進入邪教團體？當然是有些原因的，我覺得其中一個關鍵因素是：這個人有沒有在自己的生活中取得支持感。人如果不感到孤獨，那麼他比較可以堅持自我、不被左右。相反的，如果人感到孤獨而且不甘寂寞，就容易被牽著走，直到進入某個團體開始隨大流，產生與團體一致的行動、思想與歸屬感。
文：拜倫思維筆記
嗨，我是拜倫。
上次說到宗教信仰最大的價值之一是為人們解釋了未知世界，給人帶來掌控了什麼的安心感。有人問邪教讓人害怕，為什麼還不斷有人加入？
今天不講邪教的起因、特徵、控制方法還有各種已經發生、正在發生的事件，你如果有興趣，這種高技術含量的東西有很多優秀的創作者提供大量圖文並茂的資源。我只來講講我覺得為什麼總會有人被邪教吸收。
當然我只是個小角色的不是什麼學究，這是我的觀念而已，歡迎討論指點，拜託別鞭。
為什麼總有人會進入邪教？
什麼是邪教？我認為，發心不正、為謀私利利用他人卻用神性或美好價值來包裝思想，甚至控制他人犧牲奉獻的叫邪教，在這之上鼓勵害人自害的團體更不在話下。
為什麼總有人會進入邪教團體？當然是有些原因的，我覺得其中一個關鍵因素是：這個人有沒有在自己的生活中取得支持感。
人如果不感到孤獨，那麼他比較可以堅持自我、不被左右。相反的，如果人感到孤獨而且不甘寂寞，就容易被牽著走，直到進入某個團體開始隨大流，產生與團體一致的行動、思想與歸屬感，之後就很難想到要脫離團體了。
成功壯大的團體，拉人入坑有各自的功夫，但一定都能挑起別人的情緒，讓你沒時間、沒餘裕想太多、喪失理智。比方說我經歷的傳直銷基本盤，就是熱情的描述「屬於你的美好未來」與積極的邀請我參加研討會、熱情的跟我聯絡培養感情。
其實當時我有被影響，很心動想要加入他們，去追求未來每秒都有錢入帳的生活，只是當時朋友還很多，我勤於跟朋友們閒晃，所以沒時間被影響更多。
另一次經驗是悄悄在我身邊壯大的團體，當時一個朋友是團體成員，突然跟我攤牌身分並邀請我加入，我雖然知道身邊有這樣的人存在，仍然驚訝於他們團體人數超乎想像的多，而且在他們表明身分以前我根本不知道他們存在，也許未來這些人都是做特工的料。
當時他們遊說我的方式是告訴我「魔王要來了」，舉非常多悲劇與災難的例子並且給出解釋，連台灣早期某娛樂場所大火帶走一堆人的案子他們也能講，說法是當時魔王要吸收一些魂魄，而且那場大火沒有吸收完足夠的數量所以收魂隊還在人間。
剛好我當時有碰到一些倒楣事，這些朋友連這個也有說法，他們說：
「你是注定要跟我們一起奮鬥的，你帶有使命，我們經歷了好幾個輪迴終於又在這裡相遇，魔王知道我們碰到了，而且知道我們要邀請你一起修練，魔王要阻止你加入我們，所以讓你發生那些可怕的事，你要快點來見老師給你護法，魔王就動不了你了！」
你看我印象多深刻，不過這是我因緣際會學到相關知識之後的事了，我抱持有趣的心情，表現的誠惶誠恐去參加了一兩次他們團體的聚會，感受到他們之間強烈的「一國感」，見到了他們的「老師」，去經理了幾次後就再也沒去過了，我想既然是注定相遇，那麼他們會理解我的。
從眾？避免落單是本能
有個實驗相信你聽過：一群人進入實驗室裡面，其中只有一個人是「真正的被測試對象」，其他都是假裝受測者的研究人員。實驗項目是從研究團隊提供的三個線段中挑出最長的線段，受測者要照抽籤順序表示自己所選的最長線段是哪條，這個順序表面上是抽籤決定，但真正的受測者一定是抽到最後一號。
測驗開始，第一題前面五個受測者（都是研究人員假扮）都肯定地選出看起來最長的線段，這位真正的受測者當然也信心十足的選擇正確答案。
接著第二題，圖像中三條線段中很明顯有一條線是比較短的，但前面的假受測者卻都肯定地選擇這條「短線」作為「其中最長的線段」，在答案明顯不過的情況下，最後一位受測者會怎麼選擇呢？
相信大家猜到了，猶豫再三後，他也選擇最短的那條線作為「最長線段」。
這就是「從眾」，當環境裡所有人都說A是正確的時候，不管剩下來的少數人心裡怎麼想，他們要嘛沉默，要嘛也跟著說A是正確的。
但這個實驗還有後續，只要前面有人說出了真相，就算只有一位表態跟其他人答案不一樣，這位最後受測者表明選擇真正答案的比例就會大幅提高。
研究團隊得出結論，從眾有很多原因，其中最重要的就是害怕孤獨、避免落單。追溯到本質可能是因為，脫離群體，個體生存的機率就會下降，所以人類本能地與群體保持行動一致以增加自己生存的機率，在現代社會大多表現為「意見一致」。
而如果知道群體裏有人與自己看法相同，雖然與大多數人意見不一樣，也能給自己足夠的勇氣表達真實的意見，這是因為知道群體裡有自己人，自己並不孤獨，因此改變行為，能堅持表達自我意志。
孤獨帶來的焦慮，讓人充滿盲點
所以當我們感受到孤獨，沒有適當的社會支持網時，多少會有被世界丟棄的感覺，產生焦慮、不安等負面情緒，變得容易受到各式各樣的影響，包含被拉進某個群體、加入某個會、購買了本來不想買的東西，甚至簽下某些可怕的契約，只要他們接觸你的時候能提供你「我們是一國的」這樣的假性安全感，你就很容易接受他們的指令，甚至主動尋求歸屬感。
就像異常孤獨、同時渴望關係的曠男怨女，如果有機會，就會瘋狂地投入關係中。這樣的模式存在大問題的機率相當高，因為急於進入關係，所以很多原本能看見的問題都會被忽略，就算那個問題很嚴重，孤獨的人們卻是什麼都看不見，或不願意看見。
比方說道德觀念相差甚遠、有暴力傾向、有人格障礙、媽寶、跟蹤狂、變態狂、控制狂、性成癮、虐待狂，有很多時候早早能發現，但這種乾柴烈火式的關係就是先燒了再說，燒了就發爐了，屍骨無存的案例實在很多。
防禦有害關係的基本盤：能獨處，有健康的支持網
如果知道自己很容易受別人影響做出後悔不已的決定，自省看看是不是因為感到孤獨、想要尋求歸屬感，如果是，請試試有意識的建立健康的人際關係，交幾個良師益友，不用多，三觀正能互相支持的人有幾個就非常足夠，或是追蹤好的訊息來源，比方拜倫我。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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