手機沒電免擔心！7-11 就能租借行動電源，甲地借乙地還超方便！

為了解決大家怕沒電的痛點，安源資訊特別與 7-11 合作推出「ibon 行動電源租借」服務，只要有小七的地方就有能租借行動電源，且甲地借、乙地還超方便，目前在全台有超過 4,000 間門市可租借，無論走到哪都不怕沒電！

不用下載 APP、掃 QR code 就能租、甲租乙還超方便！

使用安源資訊「ibon 行動電源租借」服務非常簡單，沒有複雜的流程、甚至不用下載任何 APP，只要用手機掃瞄 ibon 機台螢幕上的 QR code 就可以租借，並且最棒的是，安源資訊「ibon 行動電源租借」服務提供甲地借乙地還，讓消費者租還有更大的彈性。至於收費方式，每小時以 12 元計，未滿 1 小時以 1 小時計費，若完成租借後 10 分鐘內歸還，該筆訂單則不計費，每 24 小時最高收費 36 元。

查詢可租借行動電源的 7-11 門市

在租借行動電源可利用官網（https://powerbank.qiosk.com.tw/location）查詢全台各 7-11 門市可租借行動電源數量。

手機與 icash 卡兩種租借方式 提供多樣化的線上支付選擇

手機租借支援信用卡、LINE PAY、OPEN 錢包、icash pay 等多種線上支付

內建 Micro USB、Type-C 與 Lightning 線材、也支援無線充電

行動電源使用方式，電池容量為 3,100mAh、重量約為 159g，體積約為一支 iPhone 大小，隨身攜帶不會有太大負擔，基本上從 ibon 機台取出應該都是滿電狀態，背面配備 Micro USB、Lightning 與 Type-C 共 3 條主流規格線材，消費者不需要自備線材。值得一提的是，行動電源支援無線充電，若手機支援無線充電，輕靠在正面充電板上即可。

7-11 就是電力補給站 向低電量焦慮說掰掰

安源資訊「ibon 行動電源租借」服務不但收費便宜、且可以甲地借乙地還，更重要的是與全台門市最多的 7-11 合作，全台超過 4000 家 7-11 門市都是你出門在外的電力補給站，就算忘記帶行動電源，也能隨時電力滿滿永不斷電，從此向低電量焦慮症說掰掰！

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