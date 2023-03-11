對脫下口罩產生社交焦慮？透過三點練習回歸「無罩生活」

文：Jamie.K

雖然從今（2023）年2月20日，就已經實施在室內場所解封戴口罩的規定，但不論是在賣場或是圖書館等空間，仍然看到超過九成以上的人都是帶著口罩，到底我們還能不能回歸到以往那個呼吸自由的時光呢？

社交焦慮是什麼

社交焦慮是指在社交場合中感到強烈的不安、擔憂和恐懼的一種情緒狀態。這種情緒狀態可能會在面對不熟悉的人或者大眾場合時出現，例如在派對上、面試中或者在公共場所交往時。

社交焦慮的症狀包括：

害怕被他人評價或批評

會出現身體上的症狀，如手汗、心跳加速、呼吸急促、顫抖等

會避免社交場合或者被迫參加時感到不適

擔心自己在社交場合中會出現失誤或尷尬的情況

會反覆檢查自己的言語和行為是否得體

戴口罩是種趨避風險行為

趨避風險是指在做出決策或行動時，選擇採取保守或較為安全的方案，以減少可能的損失或風險。趨避風險的行為通常表現像是避免投資高風險產品、避免冒險或採取保守的投資策略。

趨避風險的原因例如：

個人風險承受能力低：一些人對風險的承受能力較低，可能更傾向於採取保守的決策以避免損失。

過度擔心：某些人可能會過度擔心損失或風險，使他們更傾向於採取保守的策略。

無法承受損失：在某些情況下，風險可能導致無法承受的損失，這就需要採取趨避風險的措施來保護自己免受損失。

為何我們不敢脫下口罩？

焦慮是指對未來或不確定的情況感到擔憂、緊張或恐懼的情緒狀態。焦慮是一種自然的生理反應，可以提醒人們注意和應對潛在的危險或威脅。焦慮的身體症狀如心悸、出汗、顫抖、胸痛、頭痛、呼吸急促、肌肉緊張等。以及心理症狀如擔心、恐懼、無助感、失控感及專注力不足有關。

因此，對於脫下口罩會引發的社交焦慮我是抱持保留的態度，的確，面對已經實施兩年多的習慣，一下子要我們改變的確會碰到阻力，但因為焦慮所會產生的生理與心理不適，並沒有那麼明顯（這邊同時會與個體的知覺差異有關）。

因此，我覺得比較像是我們在群體之中，害怕是那個特立獨行的個體而選擇從眾。另一方面，因為不戴口罩可能會感染疾病的風險，讓我們覺得戴上口罩就能避免罹病的趨避風險心態，可能才比較貼近這幾年所建立下的戴口罩習慣。

練習回歸以往的生活

可能有些人會說，口罩戴的好好的為何要拿下來，真的戴久了突然說要解封感覺怪怪的。也許我們都忘了之前更長期的生活是沒有口罩相伴的，頂多生病的人會戴上口罩避免傳播病毒。

有研究發現，在疫情之下，老師因為長時間戴口罩，因此影響了幼兒在學習情緒、語言以及結交新朋友的過程，因爲成人已經內建關於情緒的臉部特徵，然而對於幼兒正在學習辨識情緒的過程中，戴著口罩的臉孔遮掉許多情緒線索。同時，學習語言，尤其對於有像有聽力障礙的學童，更需要嘴部的線索來幫助辨別內容，戴著口罩讓他們幾乎難以辨認他人說話的內容。

脫下口罩的練習

建立心理安全感

如果從公共衛生的角度來看，生病的人戴上口罩、減少到人多的公共場合，就能夠有效減少傳染的風險。

從眾心理的促進

我們都習慣遵循大多數人的行為，所以若能有更多人都在不須戴口罩的場合讓呼吸自由，也就代表著更能有想脫下口罩的人能依著此行為不覺得奇怪。

不戴口罩的優點

除了上述對於幼童在學習情緒與語言上有優勢外，成人間的社交與溝通其實也非常仰賴臉部的線索，在大腦中有特定判讀臉部的腦區（FFA），也是在與他人互動時非常重要的判讀因素。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀