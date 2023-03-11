2023/03/11,
心理

對脫下口罩產生社交焦慮？透過三點練習回歸「無罩生活」

對脫下口罩產生社交焦慮？透過三點練習回歸「無罩生活」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

對於脫下口罩會引發的社交焦慮，我是抱持保留的態度，但的確，面對已經實施兩年多的習慣，一下子要我們改變的確會碰到阻力，不過，因為焦慮所會產生的生理與心理不適，並沒有那麼明顯。而我們對於脫下口罩的練習，我們還可以做以下幾點：

文：Jamie.K

雖然從今（2023）年2月20日，就已經實施在室內場所解封戴口罩的規定，但不論是在賣場或是圖書館等空間，仍然看到超過九成以上的人都是帶著口罩，到底我們還能不能回歸到以往那個呼吸自由的時光呢？

社交焦慮是什麼

社交焦慮是指在社交場合中感到強烈的不安、擔憂和恐懼的一種情緒狀態。這種情緒狀態可能會在面對不熟悉的人或者大眾場合時出現，例如在派對上、面試中或者在公共場所交往時。

社交焦慮的症狀包括：

  • 害怕被他人評價或批評
  • 會出現身體上的症狀，如手汗、心跳加速、呼吸急促、顫抖等
  • 會避免社交場合或者被迫參加時感到不適
  • 擔心自己在社交場合中會出現失誤或尷尬的情況
  • 會反覆檢查自己的言語和行為是否得體

戴口罩是種趨避風險行為

趨避風險是指在做出決策或行動時，選擇採取保守或較為安全的方案，以減少可能的損失或風險。趨避風險的行為通常表現像是避免投資高風險產品、避免冒險或採取保守的投資策略。

趨避風險的原因例如：

  • 個人風險承受能力低：一些人對風險的承受能力較低，可能更傾向於採取保守的決策以避免損失。
  • 過度擔心：某些人可能會過度擔心損失或風險，使他們更傾向於採取保守的策略。
  • 無法承受損失：在某些情況下，風險可能導致無法承受的損失，這就需要採取趨避風險的措施來保護自己免受損失。

為何我們不敢脫下口罩？

焦慮是指對未來或不確定的情況感到擔憂、緊張或恐懼的情緒狀態。焦慮是一種自然的生理反應，可以提醒人們注意和應對潛在的危險或威脅。焦慮的身體症狀如心悸、出汗、顫抖、胸痛、頭痛、呼吸急促、肌肉緊張等。以及心理症狀如擔心、恐懼、無助感、失控感及專注力不足有關。

因此，對於脫下口罩會引發的社交焦慮我是抱持保留的態度，的確，面對已經實施兩年多的習慣，一下子要我們改變的確會碰到阻力，但因為焦慮所會產生的生理與心理不適，並沒有那麼明顯（這邊同時會與個體的知覺差異有關）。

因此，我覺得比較像是我們在群體之中，害怕是那個特立獨行的個體而選擇從眾。另一方面，因為不戴口罩可能會感染疾病的風險，讓我們覺得戴上口罩就能避免罹病的趨避風險心態，可能才比較貼近這幾年所建立下的戴口罩習慣。

練習回歸以往的生活

可能有些人會說，口罩戴的好好的為何要拿下來，真的戴久了突然說要解封感覺怪怪的。也許我們都忘了之前更長期的生活是沒有口罩相伴的，頂多生病的人會戴上口罩避免傳播病毒。

有研究發現，在疫情之下，老師因為長時間戴口罩，因此影響了幼兒在學習情緒、語言以及結交新朋友的過程，因爲成人已經內建關於情緒的臉部特徵，然而對於幼兒正在學習辨識情緒的過程中，戴著口罩的臉孔遮掉許多情緒線索。同時，學習語言，尤其對於有像有聽力障礙的學童，更需要嘴部的線索來幫助辨別內容，戴著口罩讓他們幾乎難以辨認他人說話的內容。

脫下口罩的練習

  • 建立心理安全感

如果從公共衛生的角度來看，生病的人戴上口罩、減少到人多的公共場合，就能夠有效減少傳染的風險。

  • 從眾心理的促進

我們都習慣遵循大多數人的行為，所以若能有更多人都在不須戴口罩的場合讓呼吸自由，也就代表著更能有想脫下口罩的人能依著此行為不覺得奇怪。

  • 不戴口罩的優點

除了上述對於幼童在學習情緒與語言上有優勢外，成人間的社交與溝通其實也非常仰賴臉部的線索，在大腦中有特定判讀臉部的腦區（FFA），也是在與他人互動時非常重要的判讀因素。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。