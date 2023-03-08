唐嘉鴻國訓中心受傷、羅嘉翎超重0.1公斤，體育署長鄭世忠立院初登板回應質疑

懸缺1年5個月的體育署長終於由國體大教授鄭世忠接任，但近期卻頻頻發生選手訓練爭議，從體操國手唐嘉鴻在國訓中心測驗時，左腳阿基里斯腱全斷，以及新竹網球場出包害選手受傷，還有跆拳道國手羅嘉翎因為過磅時超過0.1公斤遭判失格。

對此，鄭世忠與教育部長潘文忠今（8）日在立法院教育及文化委員會備詢時，多次回應相關爭議，表示將加強輔導教練知能，以及積極輔導比賽場地相關作業。

立法委員張廖萬堅在教文會上批評，全中運新竹網球場「今天驗收、明天開打」，而羅嘉翎是教育部培訓國家隊「黃金計畫」的培訓選手，「國內體壇發生許多不可思議的事情」。立法委員鄭正鈐則詢問，唐嘉鴻為何會在測驗中發生阿基里斯健全斷的問題，並關心選手訓練的後勤、教練專業度問題。

教育部長潘文忠回應，目前整體來看應該不是場地設施造成，而是測驗過程中的一些動作產生，後續鄭世忠第一時間有關心教練和選手，以及專案小組幫忙他復健，目前已經要求鄭世忠請國訓中心不厭其煩地提醒，至於羅嘉翎的問題，若規則有調整一定要隨時掌握最新情況。

新竹網球場疑致選手受傷，體育署將加強督導

立委陳秀寳質詢時則詢問全中運新竹網球場沙子沒有鋪平，導致選手救球滑倒受傷、抱憾退場，接下來可以如何改善。鄭世忠回應，目前有請同仁研議，未來體育署舉辦與學生相關的運動賽會時，要讓主辦城市或單位有足夠時間準備場館修繕，規劃期間招標需求、設計需求、場地施工查核等過程中，體育署都會派有建築背景或體育專業的人員積極輔導。

陳秀寳也要求比賽場地選擇的機制更嚴謹，設置賽前複檢場地相關流程，比賽前一定要再做巡查，進行安全防護的確認。

立法委員劉世芳質疑，根據全中運的舉辦準則，要依照國際競賽規則，但連網球好手盧彥勳都表示場地非常不好，要求教育部好好了解有沒有根據準則，不要讓這種憾事持續發生。鄭世忠回應，未來開打前會請同仁加強督導，參與場地的選擇、設計施工查核驗收。目前網球賽事已經延賽，今天下午會請建築、體育專長的委員過去看，讓同仁對接下來的賽事做總體檢。

事前不知不能裸磅？體育署允加強輔導教練知能

針對羅嘉翎的問題，立委林宜瑾表示，美國體壇先前爆發性醜聞，各界開始全面檢討，為了尊重選手隱私，規定不能裸磅，因此，他質疑國訓中心對重大體育議題是否有掌握，不要讓選手還沒上場就被自己人打敗。

鄭世忠回應，體重控制對教練、選手都很艱辛，考驗教練掌握選手心理狀態的能力，及兩人的互動關係。本次賽事回來之後會對教練做輔導，他也希望能成立教練學院，強化專業智能。

在回應張廖萬堅提問時，鄭世忠補充，接下來還有兩站賽事，站在體育署的立場會先穩定軍心，爭取好的成績，結束後會加強輔導教練知能。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺