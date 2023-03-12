ChatPDF：利用ChatGPT與PDF文件「對話」，AI幫你整理重點摘要

在ChatGPT、 Midjourney等AI內容生成工具大熱，加上前幾天OpenAI開放API功能後，許多工具串接AI功能來實現不只是問答，而是更多圖文影音內容的自動創造。我自己比較專注在文字內容、想法規劃的部份。而今天要介紹的「ChatPDF」就是在這個趨勢下針對論文、書籍內容的一個AI整理工具。

首先，「ChatPDF」的用途正如它的名稱，讓我們利用ChatGPT跟一份PDF文件進行「對話」，你可以讓AI幫你整理這份PDF的摘要，詢問AI問題的時候會從這份PDF裡面找出答案回答你（而不會自己隨意生成），並且還會註明來自PDF的哪一頁！

並且，上傳英文論文，它還可以用中文回答問題與進行摘要。

我們馬上可以聯想到很多應用：

把一份論文丟進去「ChatPDF」，快速整理摘要重點，或是針對問題看看論文中的回答，如果有深入研究必要，就跳到它說的那一頁去細看。

也可以把一本書籍的一部分內容丟進去，也有同樣效果。

甚至你可以整理一些網頁文章製作成PDF，這不花多少時間（例如剪貼到Google文件後下載成PDF），但丟進去後就可以幫我們快速整理與回答來自這些文章的問題。

當然，「ChatPDF」目前網站看起來比較陽春，也是一位獨立開發者自行開發的工具，所以有可能太多人使用後就會開始有所限制（畢竟ChatGPT的AI回答也是有數量與資源限制的），目前它的限制是一次可以上傳200頁內的PDF。

要注意的是，你上傳的PDF會儲存在該服務中，一段時間後才自動刪除，如果有機密資料，就要慎重考慮。

整理整份PDF的論文、書籍重點摘要

首先，進入「ChatPDF」網站，目前不需註冊登入，直接上傳你的PDF檔案就可以使用。

上方會有目前的使用限制，現階段是可以上傳200頁內的PDF，但隨時可能修改。

圖片來源：作者提供

接著，我先試試看丟入一份自己《防彈筆記法》書籍第一章的PDF內容給「ChatPDF」。

下圖就是我的問答結果，我請它摘要一下防彈筆記法要解決的問題，它還算精準的摘要出來自書籍PDF中第四頁的內容，並且直接引用書中的重點文字（經過精簡與重組整理）。

我甚至直接問他，請他用一段話總結「防彈筆記法」，而「ChatPDF」也真的「從書中摘出比較關鍵的一段，加上一些書中其他段落文字」，組合出一段新的總結內容。

這裡跟一般的ChatGPT 問答有兩個關鍵不同：

它不會亂掰，用的文字，是我真的寫在書中的文字，只是可能經過精簡與重組。

它有時候會註明明確的來源頁碼。（你也可以用指令請它一定要註明）

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讀英文論文，用中文摘要與回答

那如果我們上傳英文的論文、書籍、文章PDF呢？當然也可以回答，還可以直接回答中文摘要。

例如，我上傳了一篇卡片盒筆記法的文章PDF，原文是英文的內容。不過它很聰明的直接用中文跟我介紹這份論文，並且提示我可以問哪些問題，來進行摘要與重點整理。

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於是，我就像下圖這樣直接用中文問它，請「ChatPDF」幫我摘要出這篇長文章中的10個筆記要點，它也很快的摘要出重點（而且轉換成中文），還註明了來源頁碼。

不過這裡剛好可以注意一個問題，這篇文章其實本身有作者編排的10個小標題重點，但ChatGPTAI幫我摘要出來的10個重點是一致的嗎？答案是不一致的，下圖中的回答，是AI自己閱讀文章中前半部的內容後，自己從各個段落中摘要出來的重點。

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詢問文件中的問題，了解特定重點的摘要

雖然有前述問題（AI理解的重點，跟作者認為的不一定一致），但還有另外一種利用「ChatPDF」的方式，不一定只能摘要，我們可以詢問特定的問題，請「ChatPDF」從這份文件中找出答案回答我。

例如我知道這份文件中有一個重點是「SaveContradictory ideas（保存矛盾的想法）」，但是前面的AI摘要，無論怎麼問，都不會摘要到這個重點。（這也是摘要工具的限制，歡迎延伸閱讀我針對影片摘要的經驗談：用AI摘要影片重點是節省時間，還是浪費時間？我的實測心得）

這時候，我可以直接問「ChatPDF」，請它針對這一個特定的問題，在這份PDF中找出回答。

如果我用英文詢問，就會回答我英文結果。如果我用中文詢問，就會回應我中文內容。

圖片來源：作者提供

「ChatPDF」幫我們利用ChatGPT來整理與回答PDF內容，雖然好用但使用限制常常調整，如果你希望擺脫使用限制，可以輸入自己的「 OpenAI API Key」，利用自己的限制數量。

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本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航