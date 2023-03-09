【關鍵專訪】《過時・過節》編導曾慶宏、演員毛舜筠：不只是家庭，更是整個香港社會的離散
我們想讓你知道的是
本文專訪《過時・過節》編導曾慶宏，與飾演女主角母親玲的演員毛舜筠，兩人分別從兒子與母親角度出發，在創作與角色詮釋演繹上，梳理這些離散角色各式「中間性」（in-betweenness），以及現代香港家庭，乃至社會的「過渡性」，藉此反映《過時・過節》拍出的「Hong Kong Family」意義。
文：翁皓怡
香港獨立導演、作家曾慶宏首部劇情長片《過時・過節》（Hong Kong Family），聚焦香港現代家庭問題，從一頓失控的冬至團圓飯展開敘事，家庭成員們猶如電影開頭散落一車廂的湯圓般，崩散游離。跨度近十年的敘事時間，八年後這家人再次面臨將至的冬至時節，這些擺盪在「離開」與「回家」之間的人， 如何「過」此時節？
本文專訪編導曾慶宏，與飾演女主角母親玲的演員毛舜筠，兩人分別從兒子與母親角度出發，在創作與角色詮釋演繹上，梳理這些離散角色各式「中間性」（in-betweenness），以及現代香港家庭，乃至社會的「過渡性」，藉此反映《過時・過節》拍出的「Hong Kong Family」意義。
從兒子中間人身份出發，觀點轉換的中間性
導演曾慶宏分享，《過時・過節》本於親身經歷，自己就像電影中的兒子陽（呂爵安 飾），總想改善父母的關係，作為兩方溝通的橋樑。因此於電影敘事中的8年前冬至團圓飯，亦可見陽作為父母之間的「中間人」角色。
曾慶宏表示，自己從小就覺得媽媽很辛苦，「她很用力地經營這個家庭，卻好像總是得不到家庭回饋的愛，所以想把這一面拍出來。雖然礙於電影時長限制，敘事上必定有所取捨，因此沒有多著墨在母子的感情線，但其實在很多微小的細節上，依然能感受到片中的玲與陽是非常緊密的，比如媽媽還會拿湯給陽喝的細節，呈現出在陽離家的8年中，母子情從未淡去」。
對此，毛舜筠也表示，詮釋玲時可以確定，在這個關係錯綜複雜的家庭中，「兒子是了解並體諒母親的，所以他們的關係始終很好」。
有趣的是，曾慶宏創作《過時・過節》雖以兒子身份和經歷出發，卻並非以陽作為核心角色，或將觀點侷限於兒子身上。對此他表示：「我想講離家出走之人的感受，但覺得他所離開的家才是更重要、更該被了解和看到的。奇妙的是，有人看完電影覺得我偏心爸爸，對父親角色有更多的同情，所以最後也給了他『告解』的話語權；但也有人覺得毛姐演的玲才是最核心的角色。可能因為我特別重視母親和她的感受，所以以其為核，放射出去拍她身邊的兒女、丈夫、母親、弟弟等角，透過這樣去理解她現在的樣子和處境。」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna