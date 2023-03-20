《換上原子習慣腦》：事前擬定計畫事情還是做不完？利用九宮格「任務賓果」克服困境
我們想讓你知道的是
明明打算利用週六、日，把平日沒能完成的進度補上，到了假日卻只想耍廢，連續兩天都在玩樂。最後什麼都沒做，就這麼帶著憂鬱的心情迎接星期一，苦悶更添一重。為何人在週末無法努力呢？該如何改變這樣的困擾？
文：菅原洋平
做事毫無計畫，超級佛系
從小學開始，每到8月31日，沒完成的暑假作業總是堆積如山。仔細想想，就算我事先努力做好各種計畫，最後還是會失敗。
長大之後，雖然我也很努力想成為做事有計畫的人，但還是漸漸就一切隨緣（然後失敗）了……我也不想這麼佛系啊！真討厭這樣的自己！
真討厭這樣的自己！心想「等週六週日再做就好」，結果瞬間就到下週一了
換上原子習慣腦：把星期五視為一星期的開始。
你還可以這樣做：
- 把早上起床視為前一天的結束
- 一口氣列出當週晚餐菜單，包括採買清單都預先寫好
能解決此困擾的原因：此為順應生物節律的結果，大腦會自動減輕自律神經系統的負擔。把隔天的起床時間視為一天的結束，第二天醒來就能立即進入狀況。
需要加班時，改變一星期的劃分方式，以週五為始，充分利用週末補進度。
明明打算利用週六、日，把平日沒能完成的進度補上，到了假日卻只想耍廢，連續兩天都在玩樂。最後什麼都沒做，就這麼帶著憂鬱的心情迎接星期一，苦悶更添一重。
為何人在週末無法努力？這是因為大腦會在掌握人類的生物節律後，自動調節、採取各種改善行動，以減輕自律神經的負擔。一個人如果過著週一∼週五努力工作；週六、日休假的生活步調，大腦就會在週末時， 將自律神經切換成副交感神經模式，讓身體好好休息。因此，偶爾需要在週末加班時，就改把星期五視為「一星期的開始」。 這樣一來，自律神經就不會切換至副交感神經模式，到了週六、日仍保持工作狀態。
另外，如果你老是在起床時反省「昨天好像什麼都沒完成」，不妨這樣告訴自己： 「今天的結束時間，其實要算到明天早上睡醒為止。」 如此一來，大腦就會於睡眠期間持續整理當天的各種資訊；隔天早晨起床後，你自然就能有意識地採取行動，充滿幹勁地迎接新的一天。
真討厭這樣的自己！許多事項打算今天完成，一轉眼隔天就到了
換上原子習慣腦：別在晚上寫日記，早上寫才對。
你還可以這樣做：
- 對重大選擇猶豫不決時，試著趁大清早做決定
能解決此困擾的原因：持續寫日記，能拓寬大腦的直覺迴路。
早晨是大腦完成資訊整理的最佳時段，此時寫日記，內容會更顯積極。人在起床之後，荷爾蒙分泌會增加，有助於更快做出決斷。
「今天應該怎麼過？」趁著早晨寫日記，計畫便會自然浮現。
大腦的直覺迴路是用來決定事情的重要神經系統，只要把決定的事情化成實際的文字（或言語），迴路就會變得更加寬闊，傳達速度也會變更快。 日記是把腦中想法化成文字的最有效辦法，但寫日記的時機非常關鍵。通常，大部分的人都是在一天結束，也就是就寢之前寫日記。但此時的大腦塞滿了一整天的資訊，不但過多也顯得複雜，比起必要資訊，人反而更容易想起負面情緒，寫著寫著，往往就成了抱怨（或反省）文。
因此，最適合寫日記的時機其實是睡過一晚之後的隔日早晨。對大腦而言，「晚間把資訊整理完」才算完成一天，因此隔天早晨的大腦其實更為清楚；此時寫日記，內容也會更顯積極，並在書寫過程中，得到「我今天應該怎麼過」的線索。
另外， 睪固酮（ Testosterone）是負責選擇行動力的男性荷爾蒙。在人類體內的生物節律中，睪固酮的分泌會在起床2小時後增加。因此，想要決定某些事時，不妨選在早晨這個大腦更容易做出決定的時段，計畫會更容易實行。
真討厭這樣的自己！就算事前擬定了計畫，事情還是做不完
換上原子習慣腦：以九宮格的「任務賓果」克服困境。
你還可以這樣做：
- 整理房間時，完全不知道該從哪裡下手⋯⋯➡ 使用九宮格的任務賓果，整理大腦思緒
- 待辦事項太多，總覺得莫名焦慮且疲倦⋯⋯➡ 使用九宮格的任務賓果，使工作最小化
能解決此困擾的原因：將腦內的各項任務明確化，就能產生計畫性。
以達成賓果連線為目標，透過簡單思考將任務完成。持續累積成功的記憶，能有效活化大腦。以賓果連線為目標，腦部運作就會更有效率！
就各種「讓自己快快動起來」的方法來說，九宮格的任務賓果最為有效。首先，在3× 3的九宮格裡，填上當天該做的課題；接著，就像玩賓果連線遊戲那樣，大腦為有效執行此任務，會以最簡單且靈活的思維，促使身體採取行動。
此舉的關鍵在於刻意設定失敗最少的最低目標，然後一邊在過程中進行零錯誤學習（ Errorless learning）。如果你發現自己設定在九宮格內的課題連一件都無法達成，就必須重新抽換、編排，進一步將課題細分、降低難度。透過此方法，便能讓大腦持續累積成功的記憶。
書籍介紹
本文摘錄自《換上原子習慣腦：弄懂腦結構、打造全新行動習慣；戒斷追劇癮、提高專注力，全盤掌握理想人生》，方言文化出版
作者：菅原洋平
譯者：羅淑慧
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
習慣不會背叛你！從微小改變做起，養成100種全新原子習慣，人生更順遂！
生活中有許多「看似理所當然」的傷腦小習慣，若對此毫無意識，長久下來，就會擾亂大腦和自律神經、降低做事效率。
大家不妨確認一下，以下敘述是否符合你的日常行為：
- 上班通勤時，會在手機上把所有的網路新聞都讀過一遍。
- 進辦公室打開電腦後，第一件事就是收發EMAIL。
- 行程表或備忘錄等全面無紙化，改用手機等3C產品管理。
- 想買東西時，會上網搜尋暢銷商品或熱銷排行榜。
- 晚上會一邊回顧當天發生的事，一邊寫日記。
- 半夜睡不著時，會習慣性地躺在床上看書或滑手機。
- 每到假日一定要補眠，為上班日養精蓄銳。
實際上，這些習慣都是有礙大腦與身體連結、擾亂自律神經的NG行為！
日本知名職能治療師的行動大全，替你換上原子習慣腦
作者菅原洋平是日本知名職能治療師，專門替各類腦傷患者進行復健。長期的實務經驗令他領悟到，各種生活中不經意的小習慣，足以影響腦部運作；當大腦和身體之間的連結受阻，或是自律神經未能發揮正常機能時，自然會覺得「做什麼都卡卡的」。不但缺乏效率，長久下來還可能影響整體人生規劃。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。