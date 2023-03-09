國軍共諜案多，國民黨長期「以黨治軍」的政策要負最大責任
我們想讓你知道的是
經過連日來國防部、退輔會乃至總統府的極力澄清後，一般咸認所謂退役軍人「九成」共諜之說太過誇張不實。但我們也難以否認，最近幾年台灣爆發的共諜案，九成都與國軍退伍或現職人員有關的事實。
文：黃澎孝
「國軍」原本是國民黨的「黨軍」。是國民黨當年為獲得蘇聯援助，實施聯俄容共，進行國共第一次合作下，蘇聯派包羅廷協助國民黨改造成為「列寧式政黨」；並派紅軍名將帕維爾・安德烈耶維奇・巴甫洛夫（中文名：高和羅夫）協助國民黨開辦黃埔軍校，並以蘇聯紅軍為「範本」，建立了國民黨的「黨軍」。
國民黨「黨軍」、「國軍」糾纏不清
1925年6月15日，國民黨中央決議將「黨軍」改稱為「國民革命軍」簡稱「國軍」。並通過《軍事委員會組織法》，確定「以黨建軍、以黨治軍」原則，在國軍中設立黨組織和「黨代表」的政工制度（國民黨這套以黨治軍的系統論述，與中共的「以黨領軍」完全如出一徹）。
從此，國民黨和國軍展開了將近一個世紀糾纏不清的歷史。也讓國軍捲入了國共鬥爭、228事件和國民黨在台灣長達38年的戒嚴統治，和白色恐怖的渾水中⋯⋯。長期以來，為了維護「蔣家王朝」和國民黨「黨國體制」的統治基礎，國軍嚴格強調所謂「主義、領袖、國家、責任、榮譽」的五大信念。並進行「反共、反獨、復國、統一」的「黨軍思想」教育。
雖然蔣經國在1987年7月15日宣佈解除台灣地區的戒嚴令。但是，國軍的國家化卻是在2000年陳水扁當選總統，實現政黨輪替後，才讓國民黨組織徹底退出軍隊，逐漸完成「國家化」的。
「黨軍」與「黨國」教育，長期影響國軍思想認知
換言之，在2000年之前的軍校畢業生，都曾受過「黨軍教育」和「黨國教育」的雙重荼毒。而且透過軍校「學長制」的傳承影響下，仍有不少遺毒影響迄今。不但使「黨軍時期」軍校畢業的常備軍士官，深深陷入了「統獨迷思」中，退伍後更被國民黨吸收成為國民黨的「黃復興黨部」。
事實上，「黃復興黨部」本來就是國民黨「黨國黨軍體制」下的產物，與現代民主國家的政黨格格不入。
雖然台灣已經民主化30多年，但是，國民黨卻始終不能忘情昔日「黨國」和「黨軍」的政權壟斷歲月，始終刻意將國民黨和國軍以及中華民國綁成「三位一體」。刻意塑造國民黨的「正朔」地位，而把一切非國民黨的勢力妖魔化、台獨化。
「國共第三次合作」開啟中共滲透國軍的旁門左道
國共歷經兩次「合作」，國民黨堪稱是地球上遭受中國共產黨欺騙、玩弄、打擊、屠殺最慘重的政黨。但是，當2000和2004兩度大選失敗後，擔心台灣本土政治勢力將永遠主導台灣政局，國民黨在失敗主義，以及擔心本土政權的轉型正義將追究國民黨白色恐怖責任的影響下，以國民黨前主席連戰為首的國民黨高層，竟然萌生明朝末年，吳三桂「引清兵入關」的故技，展開與中共破冰之旅，寄望「國共第三次合作」，以「反獨促統」。
尤其，身兼國民黨主席的馬英九前總統，不顧其身為三軍統帥的特殊身份，在其總統任內一再推行親中政策。更與中共總書記習近平舉行所謂的「馬習會」，讓國軍長期以來建立的反共心防遭到嚴重破壞。
馬英九的親中政策，不但助長國軍退將肆無忌憚的接受中共招待，赴陸參加各式活動，毫無敵我分際與政治顧慮。影響所及，更嚴重污染了國軍退役甚至於現役官兵的敵我意識。
於是，隨著國共關係「破冰」，若干擁有所謂「大一統」情懷的黃復興退伍軍人，在中共的統戰誘導下，更開始公然成群結夥去中國，接受中共的「落地接待」。
中共進而透過所謂「黃埔同學會」等組織，加強對台灣軍校退伍軍人的聯繫和滲透。甚至於發展共諜組織，並藉軍校學長學弟關係網，由退伍人員吸收在役軍人的模式，悄悄在國軍各部門發展共諜組織。
結果就造成了最近幾年來，國軍連年一再爆發「共諜事件」的醜聞；甚至還引起國際媒體的關注報導。前幾天，《日經新聞》更聳人聽聞的爆料：「台軍」9成退伍軍人前往中國販賣情報的誇張報導。
國軍共諜案多，國民黨應負最大責任
經過連日來國防部、退輔會乃至總統府的極力澄清後，一般咸認所謂「九成」之說太過誇張不實。但是，我們也難以否認，最近幾年來，台灣所爆發出來的共諜案，九成都與國軍退伍或現職人員有關的事實。
事實上，軍人是國之干城，國家安危之所繫。軍人的忠誠應該要如「皇后的貞操」，不容有絲毫懷疑。同樣的，國民黨如果恪守「忠誠反對黨」的政治倫理，更應該嚴飭其黨員同志，務必忠於國家人民，絕不容許對中華民國台灣別有二心，甚至企圖勾結中共，淪為中共併吞台灣的馬前卒。
當國人與國軍，為《日經新聞》的誇大不實報導而同感蒙羞共憤之際，國民黨實應勇敢面對其「黃復興黨部」所衍生的社會疑慮，自行清理門戶，甚至徹底廢除該不合時宜的黨內小組織，讓中國國民黨實現真正的民主化。唯有如此，國民黨才可能擺脫「親中形象」，重新建立在台灣人民心目中，應有的忠誠反對黨角色。
延伸閱讀
- 日媒報導軍人賣國背後有中共操作的可能性，目的就是要分化台灣人
- 《日本經濟新聞》報導9成台灣退役軍官赴中國，馮世寬爆粗口痛罵：未經查證不配當國際媒體
- 國軍退役將領、前立委捲入共諜案洩漏情資、接受中國招待，高雄地院裁定交保，檢方不服提出抗告
- 國軍保防「看下不看上」的駝鳥心態，正是共諜案層出不窮的最大破口
- 陸軍上校向德恩涉收賄簽署「效忠中共誓約書」，國防部祭停職，檢調起訴求刑12年
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：丁肇九
Tags：
空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。