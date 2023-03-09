國軍共諜案多，國民黨長期「以黨治軍」的政策要負最大責任

文：黃澎孝

「國軍」原本是國民黨的「黨軍」。是國民黨當年為獲得蘇聯援助，實施聯俄容共，進行國共第一次合作下，蘇聯派包羅廷協助國民黨改造成為「列寧式政黨」；並派紅軍名將帕維爾・安德烈耶維奇・巴甫洛夫（中文名：高和羅夫）協助國民黨開辦黃埔軍校，並以蘇聯紅軍為「範本」，建立了國民黨的「黨軍」。

國民黨「黨軍」、「國軍」糾纏不清

1925年6月15日，國民黨中央決議將「黨軍」改稱為「國民革命軍」簡稱「國軍」。並通過《軍事委員會組織法》，確定「以黨建軍、以黨治軍」原則，在國軍中設立黨組織和「黨代表」的政工制度（國民黨這套以黨治軍的系統論述，與中共的「以黨領軍」完全如出一徹）。

從此，國民黨和國軍展開了將近一個世紀糾纏不清的歷史。也讓國軍捲入了國共鬥爭、228事件和國民黨在台灣長達38年的戒嚴統治，和白色恐怖的渾水中⋯⋯。長期以來，為了維護「蔣家王朝」和國民黨「黨國體制」的統治基礎，國軍嚴格強調所謂「主義、領袖、國家、責任、榮譽」的五大信念。並進行「反共、反獨、復國、統一」的「黨軍思想」教育。

雖然蔣經國在1987年7月15日宣佈解除台灣地區的戒嚴令。但是，國軍的國家化卻是在2000年陳水扁當選總統，實現政黨輪替後，才讓國民黨組織徹底退出軍隊，逐漸完成「國家化」的。

「黨軍」與「黨國」教育，長期影響國軍思想認知

換言之，在2000年之前的軍校畢業生，都曾受過「黨軍教育」和「黨國教育」的雙重荼毒。而且透過軍校「學長制」的傳承影響下，仍有不少遺毒影響迄今。不但使「黨軍時期」軍校畢業的常備軍士官，深深陷入了「統獨迷思」中，退伍後更被國民黨吸收成為國民黨的「黃復興黨部」。

事實上，「黃復興黨部」本來就是國民黨「黨國黨軍體制」下的產物，與現代民主國家的政黨格格不入。

雖然台灣已經民主化30多年，但是，國民黨卻始終不能忘情昔日「黨國」和「黨軍」的政權壟斷歲月，始終刻意將國民黨和國軍以及中華民國綁成「三位一體」。刻意塑造國民黨的「正朔」地位，而把一切非國民黨的勢力妖魔化、台獨化。

Photo Credit: 中央社

「國共第三次合作」開啟中共滲透國軍的旁門左道

國共歷經兩次「合作」，國民黨堪稱是地球上遭受中國共產黨欺騙、玩弄、打擊、屠殺最慘重的政黨。但是，當2000和2004兩度大選失敗後，擔心台灣本土政治勢力將永遠主導台灣政局，國民黨在失敗主義，以及擔心本土政權的轉型正義將追究國民黨白色恐怖責任的影響下，以國民黨前主席連戰為首的國民黨高層，竟然萌生明朝末年，吳三桂「引清兵入關」的故技，展開與中共破冰之旅，寄望「國共第三次合作」，以「反獨促統」。

尤其，身兼國民黨主席的馬英九前總統，不顧其身為三軍統帥的特殊身份，在其總統任內一再推行親中政策。更與中共總書記習近平舉行所謂的「馬習會」，讓國軍長期以來建立的反共心防遭到嚴重破壞。

馬英九的親中政策，不但助長國軍退將肆無忌憚的接受中共招待，赴陸參加各式活動，毫無敵我分際與政治顧慮。影響所及，更嚴重污染了國軍退役甚至於現役官兵的敵我意識。

於是，隨著國共關係「破冰」，若干擁有所謂「大一統」情懷的黃復興退伍軍人，在中共的統戰誘導下，更開始公然成群結夥去中國，接受中共的「落地接待」。

中共進而透過所謂「黃埔同學會」等組織，加強對台灣軍校退伍軍人的聯繫和滲透。甚至於發展共諜組織，並藉軍校學長學弟關係網，由退伍人員吸收在役軍人的模式，悄悄在國軍各部門發展共諜組織。

結果就造成了最近幾年來，國軍連年一再爆發「共諜事件」的醜聞；甚至還引起國際媒體的關注報導。前幾天，《日經新聞》更聳人聽聞的爆料：「台軍」9成退伍軍人前往中國販賣情報的誇張報導。

國軍共諜案多，國民黨應負最大責任

經過連日來國防部、退輔會乃至總統府的極力澄清後，一般咸認所謂「九成」之說太過誇張不實。但是，我們也難以否認，最近幾年來，台灣所爆發出來的共諜案，九成都與國軍退伍或現職人員有關的事實。

事實上，軍人是國之干城，國家安危之所繫。軍人的忠誠應該要如「皇后的貞操」，不容有絲毫懷疑。同樣的，國民黨如果恪守「忠誠反對黨」的政治倫理，更應該嚴飭其黨員同志，務必忠於國家人民，絕不容許對中華民國台灣別有二心，甚至企圖勾結中共，淪為中共併吞台灣的馬前卒。

當國人與國軍，為《日經新聞》的誇大不實報導而同感蒙羞共憤之際，國民黨實應勇敢面對其「黃復興黨部」所衍生的社會疑慮，自行清理門戶，甚至徹底廢除該不合時宜的黨內小組織，讓中國國民黨實現真正的民主化。唯有如此，國民黨才可能擺脫「親中形象」，重新建立在台灣人民心目中，應有的忠誠反對黨角色。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：丁肇九