愈想吃棉花糖愈要冷靜：羅智強、韓國瑜、郭台銘如何把自己的路越走越窄？

和政界朋友聊到幾個例子：羅智強去年爭取參選桃園市長，同時有參選高雄市長的選項。

如果當時羅智強捨桃園就高雄，對決陳其邁，創造的同樣是全國性的聲量，而且是「國民黨欠他」。羅選不贏，但只要選得漂亮，朱立倫基於泛藍輿情，極有可能把他列入不分區安全名單。

羅智強「忽略」桃園複雜的政情，只想霸王硬上弓、架刀朱立倫。結果，老朱請出張善政、阻殺了羅智強。羅把戶籍從桃園遷回台北，在北桃兩地雙雙面臨在地論述的問題。原本想要挾聲量輕取大安區立委，沒想到遭遇「老師」級的人在幕後獻策，再次面臨強勁的競爭對手。不管羅最後有沒有如願，過程不會好過。而且路越走越窄。

所以政治利益當前，愈想吃棉花糖、愈燒腦，愈要冷靜。從政的心理素質：抗拒短多長空。

遠一點的例子，2018年「韓流」聲勢驚人，2019年韓國瑜不管是被韓粉追捧、或因黨內大咖爾虞我詐，真以為自己能夠阻斷蔡英文的連任之路。如果他忍得住！不要被洗出來，2021年國民黨主席可能是韓國瑜、不是朱立倫。2022年一旦成功連任高雄市長，韓國瑜會是極具實力派的總統候選人，2024年威脅或撂倒賴清德的人，也是韓國瑜，而不是侯友宜。

反之，急著吃棉花糖。愈燒腦，愈瘋癲。

在看現實世界的韓國瑜重回政壇之路，做公益、試水溫，不管如何沈潛、洗白，完全掀不起任何波瀾。在政治上就是死了。

2023年的郭台銘，同樣是昧於政治現實、政治實力。郭台銘證明不了民調比侯友宜強，跟朱立倫也沒有共利的默契。幾年前退黨，把國民黨頭人得罪光了，籌碼盡失。此局搬的救兵、王金平用了幾分力可想而知。

郭台銘沒有支點、後援，重回國民黨選總統的生意，完全談不成。柯文哲選不上，郭董恐怕也沒興趣陪他搞第三勢力攪局。

眾聲喧嘩，越要有清明的意志。政治利益越大，越要清醒、冷靜。做出精準的判斷。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航