應對西方競爭，中國推出數十年最大規模官僚機構改革

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國國務院週二（3月7日）發佈了《黨和國家機構改革方案》，在13項具體改革要點之中，以組建國家金融監督管理總局、國家數據局及重組科技部最受關注。

中國官媒《新華社》指出，面對國際科技競爭及外部遏止打壓，中方必須「理順科技領導和管理體制，在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水準科技自立自強。」

《華爾街日報》7日分析，中國國家主席習近平強化了對共產黨的控制之後，正試圖透過全面改革官僚機構，提升其國家科技和金融實力，以因應與西方日益加劇的競爭關係。

《彭博社》也指出，中國選在此時大力推動機構改革，是為因應美國對其與日俱增的出口管制、制裁和其他懲罰性措施，尤其是在半導體及人工智慧領域，美方近年致力於阻止中國獲得有望提升經濟和軍事發展的技術。

此外，中國還面臨著一系列的國內經濟挑戰。中國國務院總理李克強本週強調，地方政府債務和房地產行業的困境，是金融穩定的主要威脅。

金融機構改組

改革的主要亮點之一，是建立一個規模龐大的國家金融監督管理總局，該機構將「統一負責除證券業之外的金融業監管」，同時接管中國人民銀行（即中國央行）的日常監管及金融消費者保護職責，加強對近60兆美元金融系統的監督。

此舉標誌著中國政府十年來推動金融監管機構合併的最新進展，也是繼早前銀行和保險監管機構合併後的又一突破。

改革之後，中國銀行保險監督管理委員會將不復存在；中國證券監督管理委員會（簡稱證監會）則將升格為直屬於國務院的政府機構。計劃指出，這些舉措旨在「解決金融領域長期存在的突出矛盾和問題」。

前中國金融監管機構負責人Ji Shaofeng告訴英國《金融時報》：「中國證監會將變得更加強大，這是件好事。」他補充說，以往中國的地方政府融資工具（LGFVs）發行的債券「存在大量問題，因為（國家發改委）將其視為地方政府籌集資金的一種方式，而未關注於金融風險。」

但在「共同富裕」的框架之下，「習近平的核心目標就是安全……（包含）技術升級和規避風險」，隆巴德諮詢公司（TS Lombard）的經濟學家格林（Rory Green）說。

成立國家數據局

另一亮點，是中國還將建立一個國家數據局，以統一管理和保護數據資料。方案寫道：「當今社會，數字資源、數字經濟對經濟社會發展具有基礎性作用，對於構建新發展格局、建設現代化經濟體系、構築國家競爭新優勢意義重大，必須加強對數據的管理、開發、利用。」

亞洲協會中國分析中心的非常駐研究員陳啟亨告訴《華爾街日報》：「建立數據局是對擴大現有網路安全監管機構——中國網絡空間管理職能的全面改革，該機構在審查制度之外沒有什麼專長。」他補充說，該機構「將獲得更多的資源、人力和更大的預算來執行法規。」

《彭博社》報導，國家數據局將有助中國政府控制在經濟領域蒐集到的寶貴資訊，包括那些從網際網路產業蒐集到的數據。《彭博社》情報公司的分析師Tiffany Tam和Robert Lea說：「對國家安全的擔憂，使數據保護問題在分歧的兩方（政界及商界）都成為了焦點。但這個問題正變得越來越政治化。」

美國已經幾乎把中國所有最先進的公司和研究機構，都列入一份稱作「實體清單」的貿易黑名單，限制美國出口商對其銷售有關晶片、高性能計算（supercomputing）、雲端運算和數據挖掘等領域的相關產品。這些中國企業包括華為、中芯國際和浪潮集團等產業龍頭。

官僚組織縮編

根據人大會議上發佈的文件，中國還將把中央政府部門的職位數量削減5％，並將其重新分配到具有戰略意義的領域，但沒有公佈受影響的員工總數。這是自1998年中央政府和國有企業改組以來最高的削減比例，顯示習近平已將建設一個更高效的政府作為其執政十年的標誌之一。

其餘機構改革的變化，還包含將中國最高衛生監管機構——國家衛生健康委員會的部分職責劃入民政部，該職責主要與人口老齡化政策措施相關；中國將國家知識產權局在政府層級中上移，使其成為國務院直屬機構。

另外，負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織給中國政府來信來電的國家信訪局，也被調整為由國務院直接管理，以「貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益。」

至於先前傳出中國將出台中央內務委員會，以改組公安、國安部門的消息，在此份方案中隻字未提。

獨立時事評論家蔡慎坤7日發表推文指，「如此重大的改革方案肯定不適合拿到人大討論，此前透過港媒放風可能也是試探，發現社會各界包括國際輿論反響太大，只好暫時按兵不動，待時機成熟再行操作，實際上現在中央完全掌控了國務院，改變公安部和國安部歸屬沒有必要，換了人就達到了控制的目的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九