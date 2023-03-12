應對西方競爭，中國推出數十年最大規模官僚機構改革
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中國公佈了一份中央機構全面改革方案，著眼於金融、科技和數據領域的調整。在中美關係日益緊張、西方競爭加劇之際，該方案表明了習近平哪些執政目標？
文：德國之聲中文網（綜合報導）
中國國務院週二（3月7日）發佈了《黨和國家機構改革方案》，在13項具體改革要點之中，以組建國家金融監督管理總局、國家數據局及重組科技部最受關注。
中國官媒《新華社》指出，面對國際科技競爭及外部遏止打壓，中方必須「理順科技領導和管理體制，在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水準科技自立自強。」
《華爾街日報》7日分析，中國國家主席習近平強化了對共產黨的控制之後，正試圖透過全面改革官僚機構，提升其國家科技和金融實力，以因應與西方日益加劇的競爭關係。
《彭博社》也指出，中國選在此時大力推動機構改革，是為因應美國對其與日俱增的出口管制、制裁和其他懲罰性措施，尤其是在半導體及人工智慧領域，美方近年致力於阻止中國獲得有望提升經濟和軍事發展的技術。
此外，中國還面臨著一系列的國內經濟挑戰。中國國務院總理李克強本週強調，地方政府債務和房地產行業的困境，是金融穩定的主要威脅。
金融機構改組
改革的主要亮點之一，是建立一個規模龐大的國家金融監督管理總局，該機構將「統一負責除證券業之外的金融業監管」，同時接管中國人民銀行（即中國央行）的日常監管及金融消費者保護職責，加強對近60兆美元金融系統的監督。
此舉標誌著中國政府十年來推動金融監管機構合併的最新進展，也是繼早前銀行和保險監管機構合併後的又一突破。
改革之後，中國銀行保險監督管理委員會將不復存在；中國證券監督管理委員會（簡稱證監會）則將升格為直屬於國務院的政府機構。計劃指出，這些舉措旨在「解決金融領域長期存在的突出矛盾和問題」。
前中國金融監管機構負責人Ji Shaofeng告訴英國《金融時報》：「中國證監會將變得更加強大，這是件好事。」他補充說，以往中國的地方政府融資工具（LGFVs）發行的債券「存在大量問題，因為（國家發改委）將其視為地方政府籌集資金的一種方式，而未關注於金融風險。」
但在「共同富裕」的框架之下，「習近平的核心目標就是安全……（包含）技術升級和規避風險」，隆巴德諮詢公司（TS Lombard）的經濟學家格林（Rory Green）說。
成立國家數據局
另一亮點，是中國還將建立一個國家數據局，以統一管理和保護數據資料。方案寫道：「當今社會，數字資源、數字經濟對經濟社會發展具有基礎性作用，對於構建新發展格局、建設現代化經濟體系、構築國家競爭新優勢意義重大，必須加強對數據的管理、開發、利用。」
亞洲協會中國分析中心的非常駐研究員陳啟亨告訴《華爾街日報》：「建立數據局是對擴大現有網路安全監管機構——中國網絡空間管理職能的全面改革，該機構在審查制度之外沒有什麼專長。」他補充說，該機構「將獲得更多的資源、人力和更大的預算來執行法規。」
《彭博社》報導，國家數據局將有助中國政府控制在經濟領域蒐集到的寶貴資訊，包括那些從網際網路產業蒐集到的數據。《彭博社》情報公司的分析師Tiffany Tam和Robert Lea說：「對國家安全的擔憂，使數據保護問題在分歧的兩方（政界及商界）都成為了焦點。但這個問題正變得越來越政治化。」
美國已經幾乎把中國所有最先進的公司和研究機構，都列入一份稱作「實體清單」的貿易黑名單，限制美國出口商對其銷售有關晶片、高性能計算（supercomputing）、雲端運算和數據挖掘等領域的相關產品。這些中國企業包括華為、中芯國際和浪潮集團等產業龍頭。
官僚組織縮編
根據人大會議上發佈的文件，中國還將把中央政府部門的職位數量削減5％，並將其重新分配到具有戰略意義的領域，但沒有公佈受影響的員工總數。這是自1998年中央政府和國有企業改組以來最高的削減比例，顯示習近平已將建設一個更高效的政府作為其執政十年的標誌之一。
其餘機構改革的變化，還包含將中國最高衛生監管機構——國家衛生健康委員會的部分職責劃入民政部，該職責主要與人口老齡化政策措施相關；中國將國家知識產權局在政府層級中上移，使其成為國務院直屬機構。
另外，負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織給中國政府來信來電的國家信訪局，也被調整為由國務院直接管理，以「貫徹落實新時代黨的群眾路線，加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益。」
至於先前傳出中國將出台中央內務委員會，以改組公安、國安部門的消息，在此份方案中隻字未提。
獨立時事評論家蔡慎坤7日發表推文指，「如此重大的改革方案肯定不適合拿到人大討論，此前透過港媒放風可能也是試探，發現社會各界包括國際輿論反響太大，只好暫時按兵不動，待時機成熟再行操作，實際上現在中央完全掌控了國務院，改變公安部和國安部歸屬沒有必要，換了人就達到了控制的目的。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門