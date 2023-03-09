TNL+ 2023/03/09,
影劇

2023奧斯卡賽前預測：我在好萊塢前線第一手觀察，今年獎季吹著難捉摸的風

2023奧斯卡賽前預測：我在好萊塢前線第一手觀察，今年獎季吹著難捉摸的風
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我們想讓你知道的是

雖然標題寫著「預測」，但本屆奧斯卡獎季被不少媒體稱為近年最難以捉摸的獎季，原因是以往被視為能窺視影藝學會成員投票取向的各個獎項，多個項目今年都開出完全不同的獲獎者。當然，對於影迷來說，這才是獎季真正樂趣所在，本文將細數本屆奧斯卡項目的入圍者分析，並且給出我只有約莫70%把握的預測，因為今年實在是太難預測了。

無論多數媒體與前哨獎項的結果如何，隨著影藝學會的投票截止（本屆投票時間為3月2日至7日），我們都正式即將迎向了第95屆奧斯卡獎的大結局，看看哪部電影、哪位演員將站上好萊塢年度最顛峰的舞台。

雖然本文標題寫著「預測」，但本屆獎季被不少媒體稱為近年最難以捉摸的獎季，原因來自於，以往被視為能窺視影藝學會成員投票取向的各個獎項，多個項目今年都開出完全不同的獲獎者，文章接下來會仔細說明。

當然，對於影迷來說，這才是獎季真正樂趣所在，本文將細數本屆奧斯卡項目的入圍者分析，並且給出我只有約莫70%把握的預測，實在是太難預測了，搞不好直到頒獎典禮前一天，我都會更改我的預測名單。

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最佳影片：《媽的多重宇宙》

2022年最佳影片得主《舞動心旋律》來自於2021年2月日舞影展，足以讓人重新檢視或許我們俗稱的「奧斯卡強片」，不一定需要在年底獎季發行營造聲勢。

果然今年的超級領跑者《媽的多重宇宙》，就是在去（2022）年3月底於美國上映，在上映即將滿一年之際，仍舊是不少人討論的話題焦點。

多數人或許還記得《媽的多重宇宙》在上映初期，雖然獲得觀眾與影評們的大力吹捧，也確立了女主角楊紫瓊的獎季旅途，但要稱這部奇異且難以形容的電影爲「奧斯卡強片」，似乎多數人在當時無法想像，這部年度奇片能獲得作風較為傳統的影藝學會所接受。

但是與電影內容一樣，《媽的多重宇宙》就是一部underdog拯救世界的勵志旅程，這部奇幻、浪漫、喜劇、動作、冒險、劇情、科幻的「類型片」一舉獲得11項入圍奪得榜首。

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