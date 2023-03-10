郭台銘人氣消風？霸氣首富的「四大困局」恐讓自己斷了總統路

文：馬牧原

意欲出馬再戰總統的鴻海創辦人郭台銘，拋出「在等國民黨的一套辦法」，但對於四年前初選失利憤而退黨的行徑，郭台銘卻只用「一時衝動，年輕氣盛」八個字就輕輕一筆帶過。當年「分手」國民黨，如今又高姿態想「復合」的戲碼，郭董「霸道總裁」的行事風格，從近期網路聲量及民調支持度卻一路下滑，可以看出郭台銘爭取大位出現四大困局。

藍營輔選人士分析，郭台銘的第一大困局，即是其霸氣首富的行事作風及性格未改。郭台銘個性很直、敢衝，這次也是直接表明要代表國民黨參選總統，一句「在等國民黨辦法」、「朱立倫要記取教訓」，反映了郭台銘的個性及心態，儘管已經不是國民黨員了，但「只要我想選，國民黨就要為我開路」。

首富霸氣風格惹議，政治團隊實戰經驗不足

該位人士直言，在政壇上，有時候妥協才是更高端的政治藝術。況且，當霸氣總裁可以什麼都「我說了算」，但郭台銘若真的參選總統，角色有辦法轉換嗎？黨內普遍並不看好，畢竟要改變一個人的個性，實在太困難。

第二大困局是，郭台銘的政治經驗及歷練不足。黨內人士直言，郭台銘的參選起手式其實犯了兩個大忌：包括高姿態叫板國民黨及未對當年退黨一事做出說明，「追根究柢，郭台銘就是『政治小白』，身邊更沒有專業的政治幕僚，能為他出謀獻策。」

民進黨立院黨團總召柯建銘曾說，政治是一門專業。四年前國民黨內初選時，郭台銘就暴露了自己身邊沒有專業政治幕僚團隊的弱點，但四年後的今天，郭台銘的這項弱點，依然顯露無遺。

黨內人士認為，郭台銘想要代表國民黨參選總統原本真的並非難事，有關黨籍等技術上的問題，有著千百種解套方式，最重要的是，郭台銘必須營造一股「非我不可」的氣勢。但偏偏，郭台銘選擇了最糟糕的起手式，高姿態地想復合國民黨，卻對當年憤而退出國民黨、重傷國民黨的過往，「連一句道歉都沒有」。郭台銘若無法讓黨員諒解當年的決定，就無法服眾，等於是自己削弱了黨內支持他重回國民黨的力量。

黨內應援力道不足，至今未接受選戰洗禮

第三大困局是，郭台銘在國民黨內的應援力量缺乏。藍營輔選人士指出，要想參選總統，身邊總要有一些願意抬轎的人，但郭台銘除了頻頻合體立法院前院長王金平、身邊有前立委盧嘉辰之外，跟黨內民意代表的連結少之又少，國民黨中常委、立委幾乎無人公開具名力挺郭台銘，就連王金平也一再強調，自己只挺黨提名的人選。

一位資深藍委便說道，如果今天國民黨內沒有強棒可以參選總統，黨內勢必會力挺郭台銘；但今天國民黨的狀況完全不同，「明明有侯友宜，為什麼還要挺根本不是國民黨員的郭台銘？」大家都心照不宣，只是不想公開選邊站，刺激郭台銘。

不僅如此，相較侯友宜已歷經兩次民意檢驗，郭台銘則從未正式接受過選戰洗禮，更是他再戰總統大位的最大罩門及困局。黨內人士認為，郭台銘現在的民調支持度應該就是最高點了，只要正式參選，屆時民進黨鋪天蓋地的抹黑攻勢，就足以讓郭的支持度下滑，郭台銘準備好面對這麼高格局的選戰了嗎？

更關鍵的是，郭台銘沒有參選過，過去所作所為，包括與中國的往來、商場上的作風等，都還沒真正被檢視過，對於國民黨以及立委參選人而言，都是非常大的風險。

尤其，民進黨也已磨刀霍霍，有綠營人士便私下坦言，「郭台銘比侯友宜更好打」。對於國民黨而言，侯友宜當然是相對安全的人選。或許是意識到自己的困境，郭台銘近日來低調、收斂不少，開始多針對缺蛋等全國性時事議題提出針砭，甚至倒過來肯定願做事的官員。

在國民黨主席朱立倫「攤牌」正式提出總統提名辦法之前，這段時間算是黨內對郭台銘的「觀察期」。若郭台銘仍想代表國民黨參選總統，恐怕必須好好思考，如何克服眼前四大困局，更必須說服國民黨員，為何自己才是能帶領國民黨重返執政最好的人選？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀