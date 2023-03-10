中國菁英就算在德留學，依舊逃不過「控制慾」旺盛的黨國威脅

文：Esther Felden

自由、在國外學習、遠離家園。世界各地的年輕人都有這樣的夢想。對其中許多人而言，拿到政府獎學才有可能美夢成真。但是，如果這些獎學金卻恰恰剝奪了你所夢想的自由，又該怎麼辦？

中國和德國之間遠隔7000多公里，但《德國之聲》和調查報導平台CORRECTIV聯合進行的研究顯示，在德國留學的中國學生受到中國政府的嚴格控制，尤其是得到中國留學基金委（中國國家留學基金管理委員會，CSC）獎學金的那些學生們。

中國留學基金委的獎學金生必須事先簽署協議，承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」。他們有義務經常向中國大使館匯報情況。違反協議者可能遭到處罰。

至少有30所德國大學接納中國留學基金委的獎學金生。其中部分院校甚至與直屬中國教育部的中國留學基金委建立正式夥伴關係。

柏林自由大學和慕尼黑大學與CSC關係密切

慕尼黑大學（Ludwig-Maximilians-Universität in München，簡稱LMU）2005年與中國留學基金委簽署一份博士生培養協議。迄今為止，共有492名中國留學基金委獎學金生參與該項目。

慕尼黑大學對《德國之聲》詢問做出回應時表示，「中國留學基金委是慕尼黑大學至今為止在中國最為重要的學術夥伴之一。」慶祝建立合作關係15週年的一個影片中，慕尼黑大學負責人甚至將中國留學基金委稱為「國際關係的支柱之一」，並表達「真摯感謝」。

2009年以來，共有487名中國留學基金委獎學金生就讀柏林自由大學（Freien Universität，簡稱FU）。該大學自稱與中國留學基金委維持「特別優先的夥伴關係」，並被後者視為「中國留學基金委資助學生優先選擇的東道主機構。」

不知存在「企圖恐嚇」行為

但是，作為夥伴的中國留學基金委顯然並沒有得到進一步的審視。

慕尼黑大學表示，「對於中國獎學金生和中國政府之間簽署協議的事情，我們此前並不知情。」與此同時，校方也從未得到報告稱有人試圖恐嚇中國獎學金生。「學術自由和言論自由是慕尼黑大學的基本價值，我們也向國際學生身體力行和傳遞這些價值。」

而柏林自由大學則表示，對於相關協議的個案並不知情。「但是我們知道，受資助者在資助期限結束後必須返回中國，否則顯然必須繳回獎學金。」

自由大學也強調「抵禦外國影響，捍衛學校成員的學術自由。」不過，在事關中國的時候，這一說法究竟有多現實？

忠於政府

CORRECTIV和《德國之聲》得到中國留學基金委，在不同年份和針對不同國家的多份協議書。其中最新一份簽署於2021年，對象是一位在德國大學留學的中國博士生。這份協議書共有9頁。經過與其他協議比對，發現僅有細微差別。

協議書的核心是對政府宣誓絕對忠誠：中國留學基金委獎學金生有義務「樹立為國服務、回國服務的責任感和使命感。」簽署者保證「不從事有損祖國利益和安全的活動。」協議中還規定，獎學金生必須「自覺維護祖國榮譽」、「留學期間應服從駐外使（領）館的指導和管理……」

就具體規定而言，這位博士生在抵達德國後要在10天之內向中國使領館報到並「保持經常聯繫」。

他還有義務定期向使領館及國內推選單位匯報學習進展情況，並填報一份「情況報告表」，顯然是為第三方收集訊息所用。此外，獎學金生還必須及時更新導師訊息。

獎學金生返回中國後必須至少「服務兩年」，此後這份同時涉及親友的協議才算履行完畢。

親友連坐

每個中國留學基金委的獎學金生都必須在事先提名2位公民作為保證人。在獎學金資助時間內，保證人應「長期在中國內地居住，單次出國不超過3個月。」如果獎學金生違法協議規定，保證人將承擔連帶責任。

這些情況中包括「無正當理由未完成學業」或「未經許可單方終止協議」。如果發生此類事件，除了要退還獎學金之外，還要支付一筆違約金。按照協議規定，四年資助金額是56萬元人民幣。

中國的「控制慾」

德國馬歇爾基金會亞洲項目的中國問題專家馬曉月（Mareike Ohlberg）認為，中國留學基金委的協議尤其顯示出中國共產黨的「控制慾」，以及其中顯而易見的動員號召：「人們被積極鼓勵，在發生對國家不利的情況時加以介入。」

損害國家利益被視為最為嚴重的毀約行為。「這一條甚至還排在有犯罪行為之前，也就是說比謀殺還嚴重。中國在此明確表現出其優先順序，」馬曉月分析道。

不過，究竟什麼才是損害中國利益的行為，協議中刻意沒有具體說明，同樣模糊的是當事人會遭遇到怎樣的後果。馬曉月的結論是：「中國民眾在國外也並不自由，而是繼續處於黨的監控之下。」

一名自己也簽署了中國留學基金委協議的年輕人向CORRECTIV講述了自己的恐懼。他表示，自己絕不敢在德國參與示威活動，因為中國使領館會做出「非常嚴厲」的反應。他還講述到自己做過的噩夢，在回到中國後，直接在機場就遭到審問：「他們問我，我是不是認識這個或那個人。我總是說，是的是的，但我不知道這些人都做了什麼。」其他5名中國學生在談話中同樣流露出對於中國政府監控的恐懼。

中國留學基金委——緊跟黨的路線

按照中國留學基金委秘書長生建學的說法，過去五年中該機構向外國派出12萬4000名獎學金生。生建學去年12月還曾強調，為了確保這項國家獎學金項目的成功，「首先，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦」。