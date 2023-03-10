中國菁英就算在德留學，依舊逃不過「控制慾」旺盛的黨國威脅
我們想讓你知道的是
對於獲得中國政府獎學金前來德國留學的學生而言，忠於政府是頭等大事。一份形同「緊箍咒」的限制性協議讓他們俯首聽命，而這種協議違反了德國通過基本法確保的學術自由原則。《德國之聲》與CORRECTIV的聯合調查研究揭示這一現象。
文：Esther Felden
自由、在國外學習、遠離家園。世界各地的年輕人都有這樣的夢想。對其中許多人而言，拿到政府獎學才有可能美夢成真。但是，如果這些獎學金卻恰恰剝奪了你所夢想的自由，又該怎麼辦？
中國和德國之間遠隔7000多公里，但《德國之聲》和調查報導平台CORRECTIV聯合進行的研究顯示，在德國留學的中國學生受到中國政府的嚴格控制，尤其是得到中國留學基金委（中國國家留學基金管理委員會，CSC）獎學金的那些學生們。
中國留學基金委的獎學金生必須事先簽署協議，承諾「不得從事有損祖國利益與安全的活動」。他們有義務經常向中國大使館匯報情況。違反協議者可能遭到處罰。
至少有30所德國大學接納中國留學基金委的獎學金生。其中部分院校甚至與直屬中國教育部的中國留學基金委建立正式夥伴關係。
柏林自由大學和慕尼黑大學與CSC關係密切
慕尼黑大學（Ludwig-Maximilians-Universität in München，簡稱LMU）2005年與中國留學基金委簽署一份博士生培養協議。迄今為止，共有492名中國留學基金委獎學金生參與該項目。
慕尼黑大學對《德國之聲》詢問做出回應時表示，「中國留學基金委是慕尼黑大學至今為止在中國最為重要的學術夥伴之一。」慶祝建立合作關係15週年的一個影片中，慕尼黑大學負責人甚至將中國留學基金委稱為「國際關係的支柱之一」，並表達「真摯感謝」。
2009年以來，共有487名中國留學基金委獎學金生就讀柏林自由大學（Freien Universität，簡稱FU）。該大學自稱與中國留學基金委維持「特別優先的夥伴關係」，並被後者視為「中國留學基金委資助學生優先選擇的東道主機構。」
不知存在「企圖恐嚇」行為
但是，作為夥伴的中國留學基金委顯然並沒有得到進一步的審視。
慕尼黑大學表示，「對於中國獎學金生和中國政府之間簽署協議的事情，我們此前並不知情。」與此同時，校方也從未得到報告稱有人試圖恐嚇中國獎學金生。「學術自由和言論自由是慕尼黑大學的基本價值，我們也向國際學生身體力行和傳遞這些價值。」
而柏林自由大學則表示，對於相關協議的個案並不知情。「但是我們知道，受資助者在資助期限結束後必須返回中國，否則顯然必須繳回獎學金。」
自由大學也強調「抵禦外國影響，捍衛學校成員的學術自由。」不過，在事關中國的時候，這一說法究竟有多現實？
忠於政府
CORRECTIV和《德國之聲》得到中國留學基金委，在不同年份和針對不同國家的多份協議書。其中最新一份簽署於2021年，對象是一位在德國大學留學的中國博士生。這份協議書共有9頁。經過與其他協議比對，發現僅有細微差別。
協議書的核心是對政府宣誓絕對忠誠：中國留學基金委獎學金生有義務「樹立為國服務、回國服務的責任感和使命感。」簽署者保證「不從事有損祖國利益和安全的活動。」協議中還規定，獎學金生必須「自覺維護祖國榮譽」、「留學期間應服從駐外使（領）館的指導和管理……」
就具體規定而言，這位博士生在抵達德國後要在10天之內向中國使領館報到並「保持經常聯繫」。
他還有義務定期向使領館及國內推選單位匯報學習進展情況，並填報一份「情況報告表」，顯然是為第三方收集訊息所用。此外，獎學金生還必須及時更新導師訊息。
獎學金生返回中國後必須至少「服務兩年」，此後這份同時涉及親友的協議才算履行完畢。
親友連坐
每個中國留學基金委的獎學金生都必須在事先提名2位公民作為保證人。在獎學金資助時間內，保證人應「長期在中國內地居住，單次出國不超過3個月。」如果獎學金生違法協議規定，保證人將承擔連帶責任。
這些情況中包括「無正當理由未完成學業」或「未經許可單方終止協議」。如果發生此類事件，除了要退還獎學金之外，還要支付一筆違約金。按照協議規定，四年資助金額是56萬元人民幣。
中國的「控制慾」
德國馬歇爾基金會亞洲項目的中國問題專家馬曉月（Mareike Ohlberg）認為，中國留學基金委的協議尤其顯示出中國共產黨的「控制慾」，以及其中顯而易見的動員號召：「人們被積極鼓勵，在發生對國家不利的情況時加以介入。」
損害國家利益被視為最為嚴重的毀約行為。「這一條甚至還排在有犯罪行為之前，也就是說比謀殺還嚴重。中國在此明確表現出其優先順序，」馬曉月分析道。
不過，究竟什麼才是損害中國利益的行為，協議中刻意沒有具體說明，同樣模糊的是當事人會遭遇到怎樣的後果。馬曉月的結論是：「中國民眾在國外也並不自由，而是繼續處於黨的監控之下。」
一名自己也簽署了中國留學基金委協議的年輕人向CORRECTIV講述了自己的恐懼。他表示，自己絕不敢在德國參與示威活動，因為中國使領館會做出「非常嚴厲」的反應。他還講述到自己做過的噩夢，在回到中國後，直接在機場就遭到審問：「他們問我，我是不是認識這個或那個人。我總是說，是的是的，但我不知道這些人都做了什麼。」其他5名中國學生在談話中同樣流露出對於中國政府監控的恐懼。
中國留學基金委——緊跟黨的路線
按照中國留學基金委秘書長生建學的說法，過去五年中該機構向外國派出12萬4000名獎學金生。生建學去年12月還曾強調，為了確保這項國家獎學金項目的成功，「首先，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦」。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！