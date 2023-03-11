2023東京馬拉松觀賽心得：該怎麼在3萬8000名參賽者中，替兩位朋友加油？
我們想讓你知道的是
我在觀賽地點等朋友時，也有順便幫台灣的跑者們加油。疫情緩和後，能來日本路跑是可喜可賀的事。我體驗過跑馬拉松的辛苦與快樂，所以我也儘可能以理解跑者感覺的角度來加油。在8.5k地點觀賽時，我有遇到一名台灣遊客，對方的朋友也有來參加東京馬拉松，但是對方不知道該怎麼從人群中找出參賽的朋友。
2023年3月5日，東京馬拉松重新回歸大型的市民路跑賽。這一天，我有到現場觀賽。
這場路跑我雖然感興趣，但是我沒有留意大會發布的消息，所以錯失報名機會。不過我有一名很久沒有見過面的台灣的大學同學有來日本參加這場路跑。所以我就利用這個機會到場觀賽，幫同學加油，然後順便觀察一下日本民眾對這場大型路跑賽的反應。
我雖然曾經在路邊看過幾次東京馬拉松，但是從來沒有想過要幫當中的某個特定跑者加油。2023年的東京馬拉松的參賽人數是3萬8000人。要從這麼多跑者當中找出朋友並不容易。為了這件事，我有向以前曾經幫我加油過的日本友人請教。
日本友人給我的建議如下：
- 帶國旗：有顯眼的識別物，朋友就容易發現我。
- 遠離車站：離車站越遠，觀賽民眾就越少。站在人少的地方比較顯眼。
- 避開花圃：沒有花圃，才能站在靠近賽道旁。
- 多預留移動時間：如果人行道上的人潮過多，移動會很花時間。
日本友人以前幫我加油時，會先選兩個點。比賽時會打電話給我，向我確認我到達某個地點的預估時間。如果第一個點有達到加油的目的，第二個點就可以放棄。
但是這次狀況不一樣。我的朋友是專心跑步型的人，而且跑全馬的經驗不多，真的需要集中精神和42.195k的路途格鬥。我不想給朋友負擔，所以完全不考慮用電話聯絡。我只向朋友確認服裝，然後從朋友通過各個記錄點的成績來推算朋友通過某處的可能時間帶，再從跑者的人群中找出朋友。為了預防萬一，我必須多設幾個觀賽地點。
一開始我選了14個地點（8個車站）。考慮移動時間後，我再從中挑出了7個地點（4個車站）。我要在這7個地點觀賽，然後想辦法找出朋友。
- 7個觀賽地點
8.5k：千代田線新御茶水
17.5k：大江戶線藏前
19.1k：大江戶線藏前（回程）
21.5k：大江戶線森下
26.3k：大江戶線森下（回程）
35.3k：三田線內幸町
39.7k：三田線內幸町（回程）
我也針對這些里程製作時間的速查表。讓我能從最新資訊簡單估算出朋友經過這些地點的時間帶。
以前跑東京馬拉松時，10k之前的賽道都非常擁擠，大家是過10k左右才跑開。所以我並不期待在10k之前的地點發現朋友。8.5k的新御茶水（小川町）的觀賽地點是以姑且一試的心態設的。因為我比較熟悉這一帶的地形，容易隨機應變。藏前是以前日本友人幫我加油的地方。森下和內幸町則是我跑東京馬拉松時，覺得路旁民眾比較少的地方。
我在9:20左右就到新御茶水（小川町）的地點等待。觀賽的民眾意外地少。沒等多久，就看到馬拉松的前導車。接著就是這次比賽的菁英選手群。菁英選手群通過之後，就是實力派的市民跑者群。之後，我就開始上網確認朋友通過起跑點以及5k的時間，然後估算朋友到達8.5k的時間。
我觀賽的主要目的，是幫我的大學同學加油。我希望能多遇到幾次同學。次要目的則是看能不能遇到一個住在地方都市的日本友人。如果能遇得到，我也會為他加油。日本友人只要能遇到一次，就算任務成功。
我在8.5k的地點有發現日本朋友，但是沒發現我的大學同學。因為賽道真的很擠，找人真的很不容易。日本朋友跑在賽道中央，並沒有發現我，但是知道有人在叫他。
我在8.5k一直沒有看到大學同學，我有點擔心同學出狀況。不過後來發現同學已經通過了10k，我就馬上搭地鐵趕到17.5k地點等待。
在17.5k的地點，我又找到了參賽的日本朋友。這次日本朋友也看到我了。朋友幸運地中籤，從日本地方都市來東京參賽。他雖然有耳聞我可能會到場觀賽，但是可能沒有放在心上。結果他發現我真的到場幫他加油，自然是驚喜萬分。我在17.5k地點依然沒有看到我的大學同學。我推測同學可能已經通過17.5k後，就馬上轉移陣地，到19.1k等待。
在19.1k，我沒有看到日本友人，但是我終於發現大學同學了。大學同學真的跑得非常專心，和路途格鬥，我喊了好幾聲後才發現我。有幫大學同學及日本朋友加到油，我算是達成了我自己設定的任務最低要求，稍微鬆了一口氣。接下來，就只是看能否在之後的幾個點繼續找到同學了。
這次觀賽，我是從9:20開始看。當朋友通過了我的觀賽地點，或是我覺得朋友已經通過時，我就移動位置。最後在15:00看完收工回家。8.5k的小川町一帶觀賽民眾並不多，不過我之後去的藏前、森下、內幸町的民眾都不少。但是只要走個200、300公尺，還是可以找得到理想而且顯眼的加油位置。
我在移動時也沒有遇到人潮阻礙。有可能是我選的觀賽地點還不錯，也可能是東京街頭的人潮還沒有完全恢復到疫情前熱鬧的日常狀態。觀賽民眾也大多戴著口罩。
我在觀賽地點等朋友時，也有順便幫台灣的跑者們加油。疫情緩和後，能來日本路跑是可喜可賀的事。我體驗過跑馬拉松的辛苦與快樂，所以我也儘可能以理解跑者感覺的角度來加油。
在8.5k地點觀賽時，我有遇到一名台灣遊客，對方的朋友也有來參加東京馬拉松，但是對方不知道該怎麼從人群中找出參賽的朋友。因為那時候我自己也在摸索觀賽的方法，而且我在8.5k也沒找到大學的朋友，所以沒辦法給對方適當的建議。
在26.3k地點，有一名台灣跑者問我有沒有帶鎮痛噴劑。可惜我沒有想到要帶這種東西。沒幫上忙，我心裡多少有點遺憾。這樣的場面或許不多，但是以後如果還有觀賽的機會，我可能會帶一小罐噴劑當預備。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。