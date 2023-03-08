《經濟學人》玻璃天花板指數：北歐女性就業環境最佳，日韓包辦最後兩名
我們想讓你知道的是
排名倒數的國家為亞洲的日本和韓國，綜合《日本時報》和《KBS》報導，日本連續第七年在GCI中排名倒數第二，韓國則是連續第11年排名墊底。《經濟學人》更直言：「日本和韓國的女性必須在家庭和事業中做出選擇。」
《經濟學人》於今（8）日國際婦女節公布2022年「玻璃天花板指數」（GCI），衡量了經濟合作暨發展組織（OECD）中，29個國家的女性在工作環境中受到的待遇。四個北歐國家——冰島、瑞典、芬蘭和挪威，登上指數榜首，日本、韓國則分別排在指數的最後兩名。數據顯示，OECD國家2022年性別薪資差距的中位數為12％，與去（2021）年的11.6％相比，增加了0.4個百分點。
玻璃天花板指數是《經濟學人》對OECD國家女性，在工作上是否受到平等待遇的評估。指數通過十個指標衡量而成，包括男女工資差距、勞動參與率、育嬰假、教育程度、兒童保育費用、商學院申請數據以及在高級管理、董事、政治職位上的人數差距。該指數於每年國際婦女節前夕發佈。
北歐最適合女性就業，亞洲日本、韓國墊底
結合《經濟學人》與《NHK News》報導，冰島是2022年GCI指數的榜首。該國在大多數指標中的排名都高於OECD的平均，且女性在公司董事會和國會中的比例非常高。另外兩個北歐國家瑞典、芬蘭則緊追在後，分別位居第二和第三。
排名倒數的國家為亞洲的日本和韓國，日本連續第七年在GCI中排名倒數第二，韓國則是連續第11年排名墊底。《經濟學人》更直指：「日本和韓國的女性必須在家庭和事業中做出選擇。」
《日本時報》指出，雖然日本擁有OECD中最好的陪產假條件，但其在議會中的女性人數佔比排名最後，只有10％，而OECD國家議會的女性平均人數，已從2016年的28％增加到2022年的34％。日本在其他指標上的排名也遠低於平均水平，例如性別薪酬差距和女性擔任高級管理職位的比例。
韓國與日本相同，在高階管理職位、董事會女性佔比等指標上，排在倒數。韓國女性在董事會中只佔12.8％，在高階管理職中也只有14.6％。除此之外，韓國女性的薪資比男性少了31.1％，差距在29個國家中最懸殊，並且大幅落後倒數第二名的義大利（24.3％）
至於其他國家的玻璃天花板指數，歐洲主要經濟體法國排名第6、英國排名第17、德國排名第22。而美國則排在第19名。
台灣性平位居亞洲前段，但仍有進步空間
台灣因不在OECD組織中，因此沒有被納入GCI或其他衡量性別平等的排名中。然而，行政院性別平等處每年仍會以世界經濟論壇提出的性別不平等指數（GII）與性別落差指數（GGI）做計算，發布《性別圖像》報告，觀察台灣性別平等的狀況。
根據2023年的《性別圖像》，在性別不平等指數方面，2021年台灣在171個國家中位居第7名，在亞洲名列第1，排名甚至高於冰島。在性別落差指數上，2022年我國排名全球第36名，表現優於日本、韓國，在鄰近國家中僅次於菲律賓。性別落差指數透過「經濟參與和機會」、「教育程度」、「健康與生存」及「政治參與」等4項指標計算，與玻璃天花板指數相似。
雖然台灣性別平等在亞洲位於前段班，然而性別不平等的陰影，仍然影響著台灣女性。台北市立大學教授黃煥榮即在《國家人力資源論壇》的一篇文章中指出，台灣仍存在玻璃「牆」的問題。
黃煥榮表示：「若說玻璃天花板是指垂直的性別隔離，那麼玻璃牆就是指水平的性別隔離。此種工作隔離使女性通常被安排於幕僚或支援性的部門，使得女性通常集中在結構上較為弱勢部門，而較難獲得晉升至高層主管職位所需的關鍵性經驗；而離組織高層權力核心已愈來愈遠。故此種玻璃牆現象的產生，反而受到忽略。」在行政工作上，女性比率較高，在技術類的職位上，女性比率則較低，尤其在電力工程類。
根據國際勞工組織2022年3月發布的報告，職場管理職的女性占比成長幅度緩慢，從目前增幅計算，女性還須等待140年的時間，才能在管理階層與男性平起平坐。
新聞來源
- The Economist’s glass-ceiling index（The Economist）
- Japan ranks 2nd worst in Economist's OECD ranking on women's working environment（NHK News）
- Japan still second last in ranking of women in the workforce among OECD nations（The Japan Times）
- 性別圖像（行政院性別平等處）
- 女性突破玻璃天花板之後，玻璃牆依然矗立？（國家人力資源論壇）
- COVID-19 and the Sustainable Development Goals: Reversing progress towards decent work for all（ILO）
延伸閱讀
- 職場性別歧視最常出現的三種形式：Glass ceiling、Gender pay gap、Hepeat
- 《女性主義【21世紀公民的思辨課】》：以爭取平權作為偽裝，誰在利用女性主義？
- 「素顏出門，我會羞愧而死」：南韓性別不平等事件簿
- 偏保守型的華人社會台灣，為何屢屢能夠在性別平權方面走在世界前列？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
搶佔下一代互聯網先機！「Web3.0快速上手基礎課程」免費開放，即刻構建虛擬網路生態系
我們想讓你知道的是
近年區塊鏈技術逐漸成熟，以其為核心的「Web3.0」正蓄勢待發地準備再次掀起新一波的數位浪潮。為協助企業用戶搶佔Web3.0先機，AWS推出免費課程「Web3.0快速上手基礎課程」，幫助所有客戶銜接全新的互聯網時代。
過去幾年，5G與人工智慧（AI）的發展，為全球產業掀起一波競爭激烈的數位轉型熱潮，而區塊鏈、元宇宙也後來居上，成為近年熱門的產業關鍵字。其中，以區塊鏈技術為核心的「Web3.0」潛伏於看似平靜的市場中，以構建去中心化虛擬網路生態系願景及DeFi、Game fi等新型態應用服務，蓄勢待發地準備掀起新一波的數位浪潮。
不過，企業入圈Web3.0前還有不少困難需要克服，除了區塊鏈、人工智慧、AR／VR等技術尚在發展中，公司內部的系統整合、人才短缺及儲存／營運維護成本控制等基本問題也有待解決。幸運的是，近年來不只運算技術突飛猛進，雲端技術及服務同樣發達。Amazon Web Services（AWS）提供的多樣性雲端應用服務含括了近乎所有企業可能遭遇的困難 ，幫助企業將焦點從「技術」層面回到「思維」層面，專注於如何參與去中心化的Web3.0世界。
匯集先驅，洞察趨勢：深入Web3.0現況，掌握最佳實踐方案
顯而易見，Web3.0的浪潮正在積蓄力量。在這前浪退去、後浪翻湧的關鍵時刻，採取行動、探索技術趨勢就是企業搶佔先機的唯一方法。為確保用戶自由使用和鏈接資產，Web3.0架構圍繞資料庫、開源驗證、數據儲存交換等概念核心展開。因此，區塊鏈上將不斷產生各種資訊數據，企業如何應用雲端服務來蒐集資訊、分析數據、提高應用效率，並達成優化產品服務的最終目的，也就成為Web3.0浪潮中企業脫穎而出的關鍵。
此次AWS免費推出的Web3.0快速上手基礎課程含括「區塊鏈金融趨勢」、「Web3.0敏捷上鏈服務」、「Web3.0入圈指南」、「Web3.0新創之路」與「元宇宙雲端服務」五大課程。內容涉及國際投資、新創、DeFi／GameFi、NFT 及VR／AR內容創建等，一次匯集圈內最精闢的趨勢與座談討論，帶領參與者由下而上快速建構Web3.0和元宇宙的基礎概念。
|課程
|主題
|課程一
|區塊鏈金融趨勢分享
|課程二
|AWS 如何協助客戶打造 Web3.0 敏捷上鏈服務
|課程三
|實戰！ Web2.0 企業前進 Web3.0 的最佳入圈指南
|課程四
|Web3.0 的新創出海之路
|課程五
|多重元宇宙在雲端
免費報名「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」，註冊折扣加碼送！
若想在產業迭代、技術革新的未來市場中脫穎而出，成為開拓藍海商機、改寫產業運作規則的領先者，那您絕對不能錯過這次簡短卻精華的「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」。AWS已經準備好從Web2.0進入Web3.0及元宇宙的最佳實踐方案及建議，也提供多元的Web3.0應用場景等待您的體驗。除此之外，也建議您於活動前免費註冊AWS帳號，搭配服務試用獲得最佳的課程體驗；若您是2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）。
AWS Web3.0 快速上手基礎課程 活動詳細資訊
開放時間：即日起至2023/3/31截止。
課程形式：凡註冊申請AWS用戶，填寫頁面表單後即可免費線上觀看內容。
優惠：2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）
報名連結：立即填寫表單，獲得AWS Web3.0 快速上手基礎課程。
授課語言：中文