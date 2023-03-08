《經濟學人》玻璃天花板指數：北歐女性就業環境最佳，日韓包辦最後兩名

《經濟學人》於今（8）日國際婦女節公布2022年「玻璃天花板指數」（GCI），衡量了經濟合作暨發展組織（OECD）中，29個國家的女性在工作環境中受到的待遇。四個北歐國家——冰島、瑞典、芬蘭和挪威，登上指數榜首，日本、韓國則分別排在指數的最後兩名。數據顯示，OECD國家2022年性別薪資差距的中位數為12％，與去（2021）年的11.6％相比，增加了0.4個百分點。

玻璃天花板指數是《經濟學人》對OECD國家女性，在工作上是否受到平等待遇的評估。指數通過十個指標衡量而成，包括男女工資差距、勞動參與率、育嬰假、教育程度、兒童保育費用、商學院申請數據以及在高級管理、董事、政治職位上的人數差距。該指數於每年國際婦女節前夕發佈。

北歐最適合女性就業，亞洲日本、韓國墊底

結合《經濟學人》與《NHK News》報導，冰島是2022年GCI指數的榜首。該國在大多數指標中的排名都高於OECD的平均，且女性在公司董事會和國會中的比例非常高。另外兩個北歐國家瑞典、芬蘭則緊追在後，分別位居第二和第三。

排名倒數的國家為亞洲的日本和韓國，日本連續第七年在GCI中排名倒數第二，韓國則是連續第11年排名墊底。《經濟學人》更直指：「日本和韓國的女性必須在家庭和事業中做出選擇。」

《日本時報》指出，雖然日本擁有OECD中最好的陪產假條件，但其在議會中的女性人數佔比排名最後，只有10％，而OECD國家議會的女性平均人數，已從2016年的28％增加到2022年的34％。日本在其他指標上的排名也遠低於平均水平，例如性別薪酬差距和女性擔任高級管理職位的比例。

韓國與日本相同，在高階管理職位、董事會女性佔比等指標上，排在倒數。韓國女性在董事會中只佔12.8％，在高階管理職中也只有14.6％。除此之外，韓國女性的薪資比男性少了31.1％，差距在29個國家中最懸殊，並且大幅落後倒數第二名的義大利（24.3％）

至於其他國家的玻璃天花板指數，歐洲主要經濟體法國排名第6、英國排名第17、德國排名第22。而美國則排在第19名。

台灣性平位居亞洲前段，但仍有進步空間

台灣因不在OECD組織中，因此沒有被納入GCI或其他衡量性別平等的排名中。然而，行政院性別平等處每年仍會以世界經濟論壇提出的性別不平等指數（GII）與性別落差指數（GGI）做計算，發布《性別圖像》報告，觀察台灣性別平等的狀況。

根據2023年的《性別圖像》，在性別不平等指數方面，2021年台灣在171個國家中位居第7名，在亞洲名列第1，排名甚至高於冰島。在性別落差指數上，2022年我國排名全球第36名，表現優於日本、韓國，在鄰近國家中僅次於菲律賓。性別落差指數透過「經濟參與和機會」、「教育程度」、「健康與生存」及「政治參與」等4項指標計算，與玻璃天花板指數相似。

雖然台灣性別平等在亞洲位於前段班，然而性別不平等的陰影，仍然影響著台灣女性。台北市立大學教授黃煥榮即在《國家人力資源論壇》的一篇文章中指出，台灣仍存在玻璃「牆」的問題。

黃煥榮表示：「若說玻璃天花板是指垂直的性別隔離，那麼玻璃牆就是指水平的性別隔離。此種工作隔離使女性通常被安排於幕僚或支援性的部門，使得女性通常集中在結構上較為弱勢部門，而較難獲得晉升至高層主管職位所需的關鍵性經驗；而離組織高層權力核心已愈來愈遠。故此種玻璃牆現象的產生，反而受到忽略。」在行政工作上，女性比率較高，在技術類的職位上，女性比率則較低，尤其在電力工程類。

根據國際勞工組織2022年3月發布的報告，職場管理職的女性占比成長幅度緩慢，從目前增幅計算，女性還須等待140年的時間，才能在管理階層與男性平起平坐。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺