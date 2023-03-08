環球科大欠薪遭罰5次仍故態復萌，該校教師與高教工會聚集教育部前抗議

環球科技大學因積欠教師薪資，接連遭教育部開罰5次，高教工會以及環球科大教師今（8）日在教育部外陳抗，認為校方屢罰不怕、應解聘校長。對此，教育部技職司出面回應，表示該校已是專案輔導學校，主動停招就能由退場基金墊付，若要徹底解決問題，就要趕快停招。

高教工會指出，環球科技大學從2020年8月開始逼迫教師同意減薪，教育部在揚言要解聘校長後才有改善。不料學校2年後又故態復萌，從去（2022）年10月開始，針對30位拒絕「學術研究加給打4折」的教師違法扣薪，逼迫其同意減薪，至今已超過5個月。

高教工會指出，環球科大為此被教育部開罰5次，前後總共高達165萬元，有教師指出，校方高層沒有因為裁罰改變行徑，就算仍有存款也不正常發薪，認為教育部只開罰學校、沒有開罰校長與董事，才導致高層不怕受罰。

教師、工會要求解聘校長，立委現身聲援

《私立學校法》第43條規定，校長若嚴重違反教育法令，學校法人應解聘、重新遴選校長，高教工會及環球科大教師以此為由，認為教育部應執行解聘。

立法委員范雲也到教育部門口聲援，他指出，3年前在同個地點，就曾因環球科大欠薪問題，要求教育部制裁欠薪校方，促成教育部訂出私校欠薪的SOP：欠薪就罰款，屢罰不怕的話可以解聘校長、扣減獎補助款。3年後教師竟又得北上抗議，而這些老師已經隱忍很久，到現在已經5個月沒有領到薪水，卻仍繼續堅守崗位。

范雲表示，教育部之前給其辦公室的說法，是環球科大已被列為專輔學校，5月底面臨停辦、停招，現在進一步處理可能成效不彰。但他要求教育部長潘文忠，之前承諾學校不怕開罰就要解聘校長，應說到做到。

與范雲同為大學教師的立委陳椒華，認為在扣薪的部分，校方應提出合理的解釋，教育部則要儘速讓老師拿回他們應得的薪水。雖然後續環球的校長快要離職了，但即使離職，問題還是存在，且還是有很多科大可能發生這樣的問題，呼籲教育部後續對於老師薪資給付應該趕快訂出SOP，避免再度有扣薪情形發生。

技職司：學校主動停招，退場基金即可墊付

雖然目前教育部有「退場基金」可墊付退場學校的人事費用，但高教工會組織部主任林柏儀說明，退場基金不能墊付過去的錢，只能墊付停招以後的，因此一定要現在制裁違規校長、處理老師被扣薪的狀況。

教育部技職司副司長柯今尉出面回應，大學教師的薪水分為本俸及學術研究費，環球科大教師不是沒有拿到薪水，而是學術研究費被打折。

目前環球科大已照《教師待遇條例》處罰5次，柯今尉說明，之所以沒有沒有適用《私校法》第43條規定解聘，是因為去（2022）年《私立高級中等以上學校退場條例》通過，環球因財務不佳被列為專輔學校，退場條例有給被列入專輔、發不出薪水的學校一個解方，即學校可以主動停招，停招後就會重組公益董事會，由退場基金進入墊付。先前中州科大、台灣首府大學都是因為覺得1年內無法彌補財務缺口，才提出全面停招，兩校現在發薪都正常。

柯今尉表示，墊付只能往後墊付，欠老師的錢要在學校清算的過程中，由學校負起償還責任。如果想要徹底解決這件事，讓老師拿到全薪，就是要學校趕快提停招，且環球科大作為專輔學校的改善期間只到5月底，若屆時專輔沒解除，就會命令停招、解散董事會、撤換校長。

不過，高教工會無法接受這樣的說法，認為不能等到學校解散再拿錢，雙方在記者會結束前情緒激動，且未達成共識。

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核稿編輯：羅元祺