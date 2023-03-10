2023奧斯卡現象（一）：《媽的多重宇宙》掀起亞裔熱潮，能推倒影藝學院的膚色高牆嗎？
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即便奧斯卡女主角獎仍屬未定之數，但至少《媽的多重宇宙》的楊紫瓊，已突破亞洲演員在奧斯卡主角獎項目的既定成見，幾乎要成就首位奧斯卡亞洲影后這個不可能的任務。要討論這個不可能的任務，首先，要來談談為什麼第95屆奧斯卡會掀起一股亞洲熱？至於2000年李安《臥虎藏龍》締造的武俠旋風，又如何影響這波熱潮呢？
文：Oliver Tu
試想楊紫瓊在今（2023）年第95屆奧斯卡的典禮，登上杜比劇院的頒獎台，接過小金人的雙手興奮地都要出汗。運轉中的攝影機與近60年前看著薛尼鮑迪（Sidney Poitier）登台成為奧斯卡首位黑人影帝那晚一樣，如實地將奧斯卡紀錄的新頁，透過轉播報送給關注此事的世人。
與此同時，在世界某個角落，可能有個黃皮膚的女孩，見證與她擁有同樣膚色的女人，在影壇的盛事被加冕為影后，此刻女孩的視野與夢想被允許更為寬闊，就如同童年的歐普拉溫芙蕾（Oprah Winfrey）看著薛尼鮑迪登台領獎時的感受一樣。
楊紫瓊的奧斯卡得獎熱度，越到獎季後期有逐漸甩開凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的趨勢，在英國電影學院獎（簡稱為BAFTA）、美國演員工會獎（簡稱SAG）與美國獨立精神獎，兩人同場競技的三回合中，楊紫瓊以兩勝一敗略佔上風。
若即便奧斯卡女主角獎仍屬未定之數，難以計量英國電影業界與美國影藝學院演員分支，對賽果的影響孰重孰輕，至少楊紫瓊已突破亞洲演員在奧斯卡主角獎項目的既定成見，幾乎要成就首位奧斯卡亞洲影后這個不可能的任務。一切成真，這項紀錄也將與首部以非英語片之姿，奪下奧斯卡最佳影片的《寄生上流》一樣，成為近年奧斯卡亞洲熱的經典指標事件。
亞洲熱潮從李安的《臥虎藏龍》說起
首先，為何說第95屆奧斯卡掀起一股亞洲熱？2000年李安《臥虎藏龍》締造的武俠旋風又如何影響這波熱潮呢？
以第73屆奧斯卡的入圍總數來看，《臥虎藏龍》的10項入圍並不能說是獨領風騷，但其打破非英語電影在奧斯卡的入圍紀錄及首部非英語片奪下美國導演工會獎的肯定，後者使其奪獎呼聲從非英語片項目（現今的國際電影獎前身）外溢至導演獎，這是連4度叩關奧斯卡導演獎的費里尼（Federico Fellini）、三度入圍的柏格曼（Ingmar Bergman）、甚至是楚浮（François Truffaut）、奇士勞斯基（Krzysztof Kieślowski）、黑澤明都未曾有過的聲勢。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。