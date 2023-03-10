2023奧斯卡現象（一）：《媽的多重宇宙》掀起亞裔熱潮，能推倒影藝學院的膚色高牆嗎？

文：Oliver Tu

試想楊紫瓊在今（2023）年第95屆奧斯卡的典禮，登上杜比劇院的頒獎台，接過小金人的雙手興奮地都要出汗。運轉中的攝影機與近60年前看著薛尼鮑迪（Sidney Poitier）登台成為奧斯卡首位黑人影帝那晚一樣，如實地將奧斯卡紀錄的新頁，透過轉播報送給關注此事的世人。

與此同時，在世界某個角落，可能有個黃皮膚的女孩，見證與她擁有同樣膚色的女人，在影壇的盛事被加冕為影后，此刻女孩的視野與夢想被允許更為寬闊，就如同童年的歐普拉溫芙蕾（Oprah Winfrey）看著薛尼鮑迪登台領獎時的感受一樣。

楊紫瓊的奧斯卡得獎熱度，越到獎季後期有逐漸甩開凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的趨勢，在英國電影學院獎（簡稱為BAFTA）、美國演員工會獎（簡稱SAG）與美國獨立精神獎，兩人同場競技的三回合中，楊紫瓊以兩勝一敗略佔上風。

若即便奧斯卡女主角獎仍屬未定之數，難以計量英國電影業界與美國影藝學院演員分支，對賽果的影響孰重孰輕，至少楊紫瓊已突破亞洲演員在奧斯卡主角獎項目的既定成見，幾乎要成就首位奧斯卡亞洲影后這個不可能的任務。一切成真，這項紀錄也將與首部以非英語片之姿，奪下奧斯卡最佳影片的《寄生上流》一樣，成為近年奧斯卡亞洲熱的經典指標事件。

Photo Credit: GettyImages 楊紫瓊拿下了極具指標性意義的美國演員工會獎

亞洲熱潮從李安的《臥虎藏龍》說起

首先，為何說第95屆奧斯卡掀起一股亞洲熱？2000年李安《臥虎藏龍》締造的武俠旋風又如何影響這波熱潮呢？

以第73屆奧斯卡的入圍總數來看，《臥虎藏龍》的10項入圍並不能說是獨領風騷，但其打破非英語電影在奧斯卡的入圍紀錄及首部非英語片奪下美國導演工會獎的肯定，後者使其奪獎呼聲從非英語片項目（現今的國際電影獎前身）外溢至導演獎，這是連4度叩關奧斯卡導演獎的費里尼（Federico Fellini）、三度入圍的柏格曼（Ingmar Bergman）、甚至是楚浮（François Truffaut）、奇士勞斯基（Krzysztof Kieślowski）、黑澤明都未曾有過的聲勢。