2023/03/08,
印太

泰國大選將至，總理帕拉育可能下週提前解散國會

泰國大選將至，總理帕拉育可能下週提前解散國會
泰國總理帕拉育。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

泰國即將在5月迎來國會大選，泰國總理帕拉育昨日表示，下週的內閣會議可能是大選前他任內最後一次的內閣會議。泰媒解讀，這代表在下週的內閣會議後帕拉育就會宣佈解散國會。

泰國即將在5月迎來國會大選，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天表示，下週的內閣會議可能是大選前他任內最後一次的內閣會議。泰媒解讀，這代表帕拉育將在下週提前解散國會。

本屆國會會期依法到3月23日，根據泰國憲法，國會休會後45天要舉行大選，選委會因此設定5月7日為大選日，依照選舉法規，有意參選眾議員的人如果要代表屬意的政黨參選，必須要在選舉日前90天就加入該政黨，若本屆國會依照法定會期到3月23日休會，政治人物必須要在2月7日前就加入所屬政黨。

但是如果國會提前解散，政治人物加入屬意政黨的期間就變成選舉日前30天，由於2月7日已經過去，因此不少有意轉換政黨的議員在期待帕拉育宣布提前解散國會，帕拉育在2月下旬曾表示會在3月提前解散國會。

GettyImages-1231199560
Photo Credit:GettyImages
泰國國會。

一旦帕拉育宣布提前解散國會日期，則解散後45天到60天內必須舉行大選。

民族報（The Nation）報導，帕拉育昨天在內閣會議結束後接受記者提問，記者詢問下週14日的內閣會議是否是大選前帕拉育內閣最後一次的內閣會議，帕拉育回覆表示：「很有可能是的，不過仍然有許多待解決的問題，民眾仍然過得很辛苦，政府會試著解決民眾的問題。」

民族報解讀這代表在下週的內閣會議後帕拉育就會宣佈解散國會。

另外一位記者詢問帕拉育是否和執政聯盟其他黨派討論過解散國會的日期，帕拉育表示他和其他黨派的領導人討論過，他們都表示讓帕拉育決定就可以。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。