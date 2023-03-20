《暗黑經濟》：我們何以至此？冷戰後非法勾當擴張的動力
我們想讓你知道的是
跟世上其他很多國家一樣，敘國的戰亂，部分是由非法勾當資助的。走私毒品、人口、石油及古物，偷運香菸等其他違禁品，都提供資金以購買武器、發糧餉給戰士，由阿塞德的政府軍到各路反抗軍、恐怖團體，各造皆然。
文：路意絲．雪萊（Louise Shelley）
我們何以至此？冷戰後非法勾當擴張的動力
很多人以全球化的結果解釋非法勾當在冷戰後的成長「離經叛道的全球化」（deviant globalization）一詞創造出來，用以指稱非法生意成長速度比正當的同型生意還要快。然而，全球化只能解釋非法勾當成長的部分因素，因為合法、非法生意共存已有幾百年。近幾十年，黑道經濟受到這一波全球化浪潮很多重大指標所推動，比如全球競爭加劇、人／貨／錢更容易流動、國界威力減弱，再加上網路及社群媒體這些新科技。後冷戰生活的這些特點，已助長合法及非法兩方面的國際貿易。
當代世界很多地區政治不穩及貪腐現象十分嚴重，既削弱合法生意，也讓非法生意之興起成為愈來愈普遍的問題。對今天世上很多人來說，參與黑道生意既是謀生存活之道，也是脫離險境的方法。
這種不穩定肇因有四：一、共產國家轉型麻煩叢生；二、區域衝突升高；三、非國家行動者，包括犯罪分子及恐怖分子，其角色日益吃重；四、近來有數千萬人流離失所。動用經濟制裁以遂行政治目標，也助長非法貿易之興起，原因在於遭制裁國家的企業會投入走私以規避控制。伊朗走私原油，而俄羅斯在入侵克里米亞以後遭受制裁，乾脆把克里米亞及烏克蘭境內的頓巴斯（Donbas）變成走私販的天堂。北韓核武計畫及國家運作，部分資金靠的便是由國家支持走私貨幣、毒品、野生動物肢體及香菸。
以下對敘利亞及稱為「絲路」的虛擬市集個案研究，都佐證今天非法經濟造成的某些重大挑戰。戰亂地區以及虛擬空間，是這種問題最集中的兩個區域，但很不幸，黑道生意營運的地區，遠不止於這兩個。不法經濟目前存在於各大陸，參與者的範圍，上自企業與金融界的菁英，下至經濟的最底層——種植毒品作物的農人，還有遭販運的勞工在商業漁船上以受虐狀態工作——再到消費者，有人知情有人不知，都因購買暗黑商業的產品而參與進來。
敘利亞：由一種非法交易變成多種非法交易的骨牌效應
敘利亞戰亂死傷慘重，據估已有四十七萬五千人喪生，一千四百萬人受傷或流離失所。此事始於二○一一年的阿拉伯之春（Arab Spring），但並非人民起而反抗威權領袖這麼簡單。相形之下，局勢動盪另有重大起源：因為乾旱頻傳，中東地區夙負盛名的肥沃月灣（Fertlie Crescent）式微，人民由鄉下地區大舉出走。
一九七○年代，敘利亞當今總統巴夏・阿塞德（Bashar al-Assad）之父哈菲茲・阿塞德（Hafez al-Assad）沒構想好就推動施政，想讓國家達成農業自給自足。《科學人》（Scientific American）最近解釋道：「似乎沒人考慮過，敘利亞是否有充足的地下水或雨水來栽種那些作物。農人靠著鑽井取用國家地下水儲備，來克服水源短缺。」隨著能取用的水變少，人們鑽井更深，想尋求更難取得的水源。
二○○五年，巴夏・阿塞德總統為了處理缺水，下令把無執照開挖新井列為非法，要付費才能取得執照。只是在極度腐敗的環境裡，新開挖是擋不住的。那些有錢行賄的人繼續挖得更深。水權有非法交易，更因貪腐而惡化。但這種解旱之道，就算行賄也撐不下去。曾經是傳奇的肥沃月灣，乾旱都在繼續，剩下的水在地底那麼深的地方，以至於鑽取不再有利可圖。
敘利亞七成五的大麥產自受乾旱影響地區。缺乏作物的情況下，住沙漠農耕區的人逼不得已，只好大批遷徙到城市。二○○二到二○一○年間，也就是巴夏・阿塞德掌權後沒多久，敘利亞便以快到難以置信的速率都市化。二○○二年美國入侵伊拉克之前，敘利亞城市居民為八百九十萬人；到二○一○年，數字變為一千三百八十萬。鄉村出走的這約莫五百萬人當中，近一百五十萬人是為了逃離乾旱。敘利亞在十年之間便成為世上都市化最高國家之一。但是這種人口住居轉型，發生在一個貪腐、治理惡劣的國家，不在乎公民及其福祉。
近期才到都會區的移民，聚集在敘國城市周遭違法發展的定居地。阿塞德政府忽視的這些社區，特徵為欠缺基礎設施、犯罪率高、沒有公共服務、居民失業；最後在阿拉伯之春期間，他們變成「不安蔓延的心臟區」。
敘利亞逃旱難民的故事，未因阿拉伯之春的爆發而終止。相形之下，那場起義抗暴只是骨牌效應的開頭。敘利亞人離開鄉下地區，只是更長旅途的第一站，而旅程經常走上更為悲劇的路徑，原因在這些鄉村到都市的難民，當時必須逃離內戰破壞。很多人走危險、穿越土耳其的走私路徑前往歐洲，還有人搭上不安全的船隻，航經波濤凶險的地中海。
為疏通這股人口流動（又稱人口「交易」），一整個非法產業興起。一些人出售他們剩餘的值錢物品，以便付費給能把他們全家送到安全地帶的偷渡主。另一些貧困的人甚至賣掉他們的腎給富裕的買家，籌錢把一家老小送到安全區。其他人則預付了部分偷渡費，抵達時還欠偷渡主錢，於是經常被迫在歐洲工作於奴隸般的環境當中。
敘利亞戰事持久未決，導致人間重大苦難，人命及基礎設施損失龐大。跟世上其他很多國家一樣，敘國的戰亂，部分是由非法勾當資助的。走私毒品、人口、石油及古物，偷運香菸等其他違禁品，都提供資金以購買武器、發糧餉給戰士，由阿塞德的政府軍到各路反抗軍、恐怖團體，各造皆然。由敘利亞走私獲利的人，包括政府官員、不法分子，以及「努斯拉陣線」（Al-Nusra）、伊斯蘭國等恐怖分子。今天的非法勾當，若是由非國家行動者，或暴虐的集權領袖，如阿塞德等來執行，會摧毀國家，致人於死，令區域動盪不安。這就是當今世上最凶惡的暗黑商業現實。
敘利亞個案的重大教訓
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。