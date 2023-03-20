《暗黑經濟》：我們何以至此？冷戰後非法勾當擴張的動力

文：路意絲．雪萊（Louise Shelley）

我們何以至此？冷戰後非法勾當擴張的動力

很多人以全球化的結果解釋非法勾當在冷戰後的成長「離經叛道的全球化」（deviant globalization）一詞創造出來，用以指稱非法生意成長速度比正當的同型生意還要快。然而，全球化只能解釋非法勾當成長的部分因素，因為合法、非法生意共存已有幾百年。近幾十年，黑道經濟受到這一波全球化浪潮很多重大指標所推動，比如全球競爭加劇、人／貨／錢更容易流動、國界威力減弱，再加上網路及社群媒體這些新科技。後冷戰生活的這些特點，已助長合法及非法兩方面的國際貿易。

當代世界很多地區政治不穩及貪腐現象十分嚴重，既削弱合法生意，也讓非法生意之興起成為愈來愈普遍的問題。對今天世上很多人來說，參與黑道生意既是謀生存活之道，也是脫離險境的方法。

這種不穩定肇因有四：一、共產國家轉型麻煩叢生；二、區域衝突升高；三、非國家行動者，包括犯罪分子及恐怖分子，其角色日益吃重；四、近來有數千萬人流離失所。動用經濟制裁以遂行政治目標，也助長非法貿易之興起，原因在於遭制裁國家的企業會投入走私以規避控制。伊朗走私原油，而俄羅斯在入侵克里米亞以後遭受制裁，乾脆把克里米亞及烏克蘭境內的頓巴斯（Donbas）變成走私販的天堂。北韓核武計畫及國家運作，部分資金靠的便是由國家支持走私貨幣、毒品、野生動物肢體及香菸。

以下對敘利亞及稱為「絲路」的虛擬市集個案研究，都佐證今天非法經濟造成的某些重大挑戰。戰亂地區以及虛擬空間，是這種問題最集中的兩個區域，但很不幸，黑道生意營運的地區，遠不止於這兩個。不法經濟目前存在於各大陸，參與者的範圍，上自企業與金融界的菁英，下至經濟的最底層——種植毒品作物的農人，還有遭販運的勞工在商業漁船上以受虐狀態工作——再到消費者，有人知情有人不知，都因購買暗黑商業的產品而參與進來。

敘利亞：由一種非法交易變成多種非法交易的骨牌效應

敘利亞戰亂死傷慘重，據估已有四十七萬五千人喪生，一千四百萬人受傷或流離失所。此事始於二○一一年的阿拉伯之春（Arab Spring），但並非人民起而反抗威權領袖這麼簡單。相形之下，局勢動盪另有重大起源：因為乾旱頻傳，中東地區夙負盛名的肥沃月灣（Fertlie Crescent）式微，人民由鄉下地區大舉出走。

一九七○年代，敘利亞當今總統巴夏・阿塞德（Bashar al-Assad）之父哈菲茲・阿塞德（Hafez al-Assad）沒構想好就推動施政，想讓國家達成農業自給自足。《科學人》（Scientific American）最近解釋道：「似乎沒人考慮過，敘利亞是否有充足的地下水或雨水來栽種那些作物。農人靠著鑽井取用國家地下水儲備，來克服水源短缺。」隨著能取用的水變少，人們鑽井更深，想尋求更難取得的水源。

二○○五年，巴夏・阿塞德總統為了處理缺水，下令把無執照開挖新井列為非法，要付費才能取得執照。只是在極度腐敗的環境裡，新開挖是擋不住的。那些有錢行賄的人繼續挖得更深。水權有非法交易，更因貪腐而惡化。但這種解旱之道，就算行賄也撐不下去。曾經是傳奇的肥沃月灣，乾旱都在繼續，剩下的水在地底那麼深的地方，以至於鑽取不再有利可圖。

敘利亞七成五的大麥產自受乾旱影響地區。缺乏作物的情況下，住沙漠農耕區的人逼不得已，只好大批遷徙到城市。二○○二到二○一○年間，也就是巴夏・阿塞德掌權後沒多久，敘利亞便以快到難以置信的速率都市化。二○○二年美國入侵伊拉克之前，敘利亞城市居民為八百九十萬人；到二○一○年，數字變為一千三百八十萬。鄉村出走的這約莫五百萬人當中，近一百五十萬人是為了逃離乾旱。敘利亞在十年之間便成為世上都市化最高國家之一。但是這種人口住居轉型，發生在一個貪腐、治理惡劣的國家，不在乎公民及其福祉。

近期才到都會區的移民，聚集在敘國城市周遭違法發展的定居地。阿塞德政府忽視的這些社區，特徵為欠缺基礎設施、犯罪率高、沒有公共服務、居民失業；最後在阿拉伯之春期間，他們變成「不安蔓延的心臟區」。

敘利亞逃旱難民的故事，未因阿拉伯之春的爆發而終止。相形之下，那場起義抗暴只是骨牌效應的開頭。敘利亞人離開鄉下地區，只是更長旅途的第一站，而旅程經常走上更為悲劇的路徑，原因在這些鄉村到都市的難民，當時必須逃離內戰破壞。很多人走危險、穿越土耳其的走私路徑前往歐洲，還有人搭上不安全的船隻，航經波濤凶險的地中海。

為疏通這股人口流動（又稱人口「交易」），一整個非法產業興起。一些人出售他們剩餘的值錢物品，以便付費給能把他們全家送到安全地帶的偷渡主。另一些貧困的人甚至賣掉他們的腎給富裕的買家，籌錢把一家老小送到安全區。其他人則預付了部分偷渡費，抵達時還欠偷渡主錢，於是經常被迫在歐洲工作於奴隸般的環境當中。

敘利亞戰事持久未決，導致人間重大苦難，人命及基礎設施損失龐大。跟世上其他很多國家一樣，敘國的戰亂，部分是由非法勾當資助的。走私毒品、人口、石油及古物，偷運香菸等其他違禁品，都提供資金以購買武器、發糧餉給戰士，由阿塞德的政府軍到各路反抗軍、恐怖團體，各造皆然。由敘利亞走私獲利的人，包括政府官員、不法分子，以及「努斯拉陣線」（Al-Nusra）、伊斯蘭國等恐怖分子。今天的非法勾當，若是由非國家行動者，或暴虐的集權領袖，如阿塞德等來執行，會摧毀國家，致人於死，令區域動盪不安。這就是當今世上最凶惡的暗黑商業現實。

敘利亞個案的重大教訓