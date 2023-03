崩口人忌崩口碗！香港粵語忌諱是怎樣煉成的

文:王晉熙(現職香港大學中文教育研究中心學校發展主任,香港都會大學粵語辯論隊顧問(兼任)。研究興趣包括粵語的忌諱與委婉、中文作為第二語言的學與教及辯論教學。)

按「語言忌諱與社會互動關係」,人類對自然的敬畏、交際禮儀加上人為規範三者形成忌諱。粵語文化對自然、靈界及無法控制的事物抱持敬畏態度。香港及廣州流傳的諺語「寧可信其有,不可信其無」,意思是當面對無法確定的事物如鬼神及神秘力量,不應否定而寧願相信其存在,一方面祈求神靈庇佑自己,一方面以免招致損失及不幸。1基於此原則,人們傾向相信鬼神、靈界,並希望得到庇佑,亦會「嚴守忌諱」免招損失。

「寧可信其有,不可信其無」可體認於宗教多元中,根據最早期的《香港政府憲報》(《轅門報》),香港開埠之初,外來經商及艇上居住者佔了人口大多數,海神順理成章地成為最早期的信仰,如洪聖和天后。2 人們祈求出海平安,有所收獲,故出海前後會到天后廟還恩和繼續祈求神靈賜福。3 隨著社會發展、行業多樣化及西方宗教的傳入,信仰色彩更趨多樣及濃厚。保留至今的廟神有北帝、黃大仙、天后、洪聖、魯班、關公、土地公等。而西方傳入的有基督教、天主教、回教等,雖然西方宗教多為具排他性的一神論宗教,但西方宗教流入香港後沒有取代其他信仰,反與之並存。如部分港人在「盂蘭節」為鬼魂「燒衣」(被認為可在陰間用到的錢財及物品)及舉辦「神功戲」;慶祝「天后誕」祈求平安順利,但同時慶祝西方聖誕節及復活節等。

要得到神靈庇護,先決條件是避免觸怒鬼神。因此,漸漸又發展出不同的規範與忌諱。如漁民平安歸來後,必須到海神廟宇還恩或「還神」。參拜黃大仙祠時忌穿著暴露,亦禁止女士在生理期參拜。4「盂蘭節」忌在街上提及「鬼」字,亦禁止吃路邊用作供奉鬼的祭品。

除指定神靈為對象的宗教崇拜外,香港還保留「通勝」5 及「風水」的傳統。「通勝」是從前官員測天而寫成,記錄星宿五行,亦由此推算運程,並列出每天「忌」及「宜」之事,包括婚姻、搬屋、大掃除、入職等。6 時至今天,仍有準備結婚的男女會按「通勝」的「忌、宜」建議來擇結婚的「良辰吉日」,希望締結的婚姻可以長久平安,白首到老。7

至於「風水」則著重人與環境的關係,《葬書》云:

葬者,乘生氣也……古人聚之使不散,行之使有止,故謂之風水……風水之法,得水為上,藏風次之。8

簡單而言,風水是透過安排建築物(包括住宅及葬地)、物件的位置來達至趨利避害。根據香港風水師蔡偉雄的統計,現時仍有百分之四十的發展商會徵詢風水師意見,從而設計樓盤項目,期望項目平安吉祥。9

廟宇宗教、通勝曆法及風水三者的對象分別是靈界、天星運行及大自然。人們透過特定的行為及說話來希望得到神靈、天星運行及自然環境中得到幸運,即以「宜事宜話」來「趨吉」。反過來說,透過避免某些行為及說話來避免開罪神靈,或避免從天文及自然界中遭遇不幸,即「忌事忌話」來「避凶」。「語言及行為忌諱而惹來自然或神靈懲罰及不幸」反映粵語人士正正相信語言和行為與風險及「吉凶」間有密切關係。

基於同一機制,忌諱不只適用於特定宗教儀式,而是滲透於日常生活及各行業中。部分語言使用者想到該字或其近音字有「不吉利」的意思,為求「避凶」就會選擇不說,或以「委婉字」取代。行船人士避免遇上「危險」,故把與「危」音近的「桅(ngai4) 杆」讀成「桅(wai4)杆」,背後的心理機制正是怕因為說了「危」音便會帶來「危險」,從而「避凶」。粵語人士不單想以「委婉字」來「避凶」,更想以之來「趨吉」。如《通書》本來是記錄星宿五行及推算運程的書籍。惟其發音與「通輸」同音,有「全都輸掉」之意,故改其名為「通勝」成為「全都獲勝」。10「通勝」例即說明粵語人士以「語言忌諱」來達至「趨吉(勝)避凶(輸)」。

香港流傳的另一具教育意味的俗語:「崩口人前忌食崩口碗」,原句意思是唇裂的人怕用有缺裂的碗,引申義為有忌諱的人怕有忌諱的事,提醒別人說話時不要觸犯聽者的忌諱。11 部分人不是基於自己害怕遭受不幸,而是估計聽者對某事有忌諱,以免引起其不悅而遵守語言忌諱。如因想到長者年事已高,很有可能對死亡有所忌諱,會避免在他們面前提及「死」及「鬼」的話題。香港醫院某些病房不設與「死」字近音的「四」號房床。原因是不想病人看到「四」而聯想到「死亡」。12 又如在新年時醫護界人士不喜歡「生意興隆」,因為醫院「生意興隆」代表很多人將會受傷及生病,對醫護界而言屬忌諱。13 再如新年時不應祝金融界人士「新年快樂」,因「樂」與「落」同音,他們忌諱股市「快落」。14

當「寧可信其有,不可信其無」加上「崩口人前忌食崩口碗」,忌諱機制變得複雜:在說話前,既要先考慮自身忌諱,更要顧及對方的背景從而推測出其可能的忌諱。

香港的法律主要規範「粗俗用語」或涉及「黑道術語」的語言忌諱 15,觸犯其他語言忌諱並不違法。但通過一代一代人的身授言傳,長輩責罰等,不少語言及行為忌諱一直保留至今。因此,粵語語言忌諱的形成、發展及保存正源自粵文化對不確定事物的取態、禮儀慣性及人為規範。

註:

1原出自「寧可信其有,不可信其無。妾亦聞外面人言籍籍,歸怨相公。」一直被今粵人沿用。《京本通俗小說》

2危丁明:〈香港地區傳統信仰與宗教的世俗化:從廟宇開始〉轉引,《世界宗教研究》第 1c 期(2013 年),頁 50。

3危丁明:〈香港地區傳統信仰與宗教的世俗化:從廟宇開始〉,《世界宗教研究》第 1c 期(2013 年),頁 50。

4新假期編輯部:〈拜月老求姻緣!黃大仙祠拜月老流程 禁忌與迷思大解答!〉,《新假期》,2021 年 12 月 6 日。

5如前文提及「通勝」原名為「通書」,因忌諱「書」(音:「輸」)而用「勝」字代替

6馮婥瑤:〈《通勝》解碼:這是一本「預言書」?〉,《明報周刊》,2021 年 2 月 9 日。

7訪問錄音,參考附錄「婚禮統籌界別訪問」

8郭璞:《葬書》。收錄於 Donald Sturgeon 編:《中國哲學書電子化計劃》(2016 年),最後瀏覽日期 2021 年 8 月 30 日,連結:https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=346403

9馬修.基岡:〈香港:現代化都市日常生活中的迷信面面觀〉,《英國廣播公司》,2021 年 1 月 14 日。

10丁邦新:〈粵語中一些避諱的詞彙〉,《漢語研究的新貌:方言、語法與文獻—獻給余靄芹教授》(香港:香港中文大學,2016 年),頁 25。

11歐陽覺亞、周無忌、饒秉才:《廣州話俗語詞典》(香港:商務印書館,2009 年),頁 8。

12訪問錄音,參考附錄「護士界別訪問」

13訪問錄音,參考附錄「護士界別訪問」

14訪問錄音,參考附錄「金融界別訪問」

15KingsleyBoltonandChristopherHutton.“BadandBannedLanguage:Triad SecretSocieties, the Censorship of the Cantonese Vernacular, and Colonial LanguagePolicy in Hong Kong.” Language in Society (1995): 170.

