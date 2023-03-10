三款實用度五星的ChatGPT插件推薦：WebChatGPT、LINER、YouTube Summary

文：Tomato Hacker

上週在測試ChatGPT時我靈光一現，跑到Google應用程式商店，把ChatGPT相關的擴充功能都玩過了一輪，在測試之後，我整理出了三個實用性很高的擴充功能。

即使你平常很少使用ChatGPT，也能透過這些擴充功能，享受ChatGPT為你帶來的各種便利。我將跟你分享三個實用的擴充功能以及它們的應用場景。

WebChatGPT

第一款擴充功能叫做「WebChatGPT」，它能將ChatGPT連結Google，每當你在ChatGPT上問了一個問題，它就會到Google上搜尋數條相關的連結，並把這些資料整理成一段簡短的敘述。

它不僅會一一列出參考的資料來源，還會註明每段敘述分別來自哪一條資料，這大大地改善了它之前為人詬病的搜尋能力。

當你安裝了WebChatGPT後，ChatGPT底下就會多出一欄功能列。

作者截圖提供

而這一欄功能列總共有五個選項，分別是Web access（是否要開啟連網功能）、X results（想要它列出幾條來源）、Time（多久之前的資料）、Region（哪個地區的資料），以及最右邊的Prompt（指令）

註：通常都會用預設的Default/English Prompt，如果想要調整細部指令的讀者可以點「+新提示」進去修改。

作者截圖提供

總結來說，這款結合ChatGPT和Google的擴充功能能讓你用很短的時間簡單地了解一個概念。雖然它只能提供簡短的敘述，但你可以透過它提供的來源去獲得更多資料，推薦給想要透過ChatGPT快速掌握知識的讀者們。

安裝WebChatGPT

LINER

第二款擴充功能叫做「LINER」。當你在Google搜尋某個關鍵字時，它會蒐集前幾項搜尋結果的資料，並把它整理成一段簡短的描述放在側欄。

除此之外，LINER還有兩個額外的功能，一個是「Highlights」，你可以在任何網路上的任何文章、YouTube影片段落上畫重點，並在LINER網頁中查看你先前畫的所有重點。

另一個額外功能是屏除YouTube廣告，只要你看完它提供的兩則五秒廣告，它就會幫你排除接下來24小時在YouTube上的所有廣告，非常神奇。

LINER的使用方法非常簡單，當你安裝了LINER後，只要在搜尋時點擊「搜尋助理」，就能獲得摘述後的重點了。總結來說，我覺得這款擴充功能和WebChatGPT有異曲同工之妙，同樣都是將Google搜尋到的內容進行重點整理，只不過使用的平台不一樣罷了。

雖然它的便利性很高，但最大的缺點就是它只能顯示英文／日語／韓文／簡體中文的重點摘要，這是我認為還可以更好的部分。

安裝LINER

YouTube Summary

最後要介紹的這款擴充功能叫做「YouTube Summary with ChatGPT」，它能幫你把YouTube影片的所有英文字幕呈現在旁邊，同時，它也能連結ChatGPT，幫你摘錄出這段影片的重點。

使用上也沒有太複雜的步驟，只要安裝完成後，你就會發現YouTube的影片側欄多出一個功能列，直接操作即可。而功能列由左至右的三個鍵分別為：View AI Summary（重點摘要）、Jump to Current Time（跳到目前的片段）、Copy Transcript（複製字幕）。

作者截圖提供

總結來說，這個擴充功能非常適合常常看英文影片的讀者們，如果遇到語速超快或沒有字幕的影片時，它就能發揮很好的效果。

安裝YouTube Summary

結語

這期和大家分享了三個實用度滿分的ChatGPT相關擴充功能，雖然這三個擴充功能都對中文使用者算友善，然而在使用ChatGPT時，還是要盡可能地用英文查詢、閱讀英文敘述，才能下更精確的指令，也不會讓知識在語言轉換的過程中流失。

如果你對於類似的AI應用或是生活策略有興趣的，歡迎追蹤我的IG頻道，不錯過任何更新的內容。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航