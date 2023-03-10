三款實用度五星的ChatGPT插件推薦：WebChatGPT、LINER、YouTube Summary
我們想讓你知道的是
從讓ChatGPT可以主動連上網路、將搜尋結果自動做整理，到自動產生YouTube影片的字幕並且製作摘要，這三款實用度五星級的Google Chrome擴充功能，讓你更輕鬆的體驗AI魔力。
上週在測試ChatGPT時我靈光一現，跑到Google應用程式商店，把ChatGPT相關的擴充功能都玩過了一輪，在測試之後，我整理出了三個實用性很高的擴充功能。
即使你平常很少使用ChatGPT，也能透過這些擴充功能，享受ChatGPT為你帶來的各種便利。我將跟你分享三個實用的擴充功能以及它們的應用場景。
WebChatGPT
第一款擴充功能叫做「WebChatGPT」，它能將ChatGPT連結Google，每當你在ChatGPT上問了一個問題，它就會到Google上搜尋數條相關的連結，並把這些資料整理成一段簡短的敘述。
它不僅會一一列出參考的資料來源，還會註明每段敘述分別來自哪一條資料，這大大地改善了它之前為人詬病的搜尋能力。
當你安裝了WebChatGPT後，ChatGPT底下就會多出一欄功能列。
而這一欄功能列總共有五個選項，分別是Web access（是否要開啟連網功能）、X results（想要它列出幾條來源）、Time（多久之前的資料）、Region（哪個地區的資料），以及最右邊的Prompt（指令）
註：通常都會用預設的Default/English Prompt，如果想要調整細部指令的讀者可以點「+新提示」進去修改。
總結來說，這款結合ChatGPT和Google的擴充功能能讓你用很短的時間簡單地了解一個概念。雖然它只能提供簡短的敘述，但你可以透過它提供的來源去獲得更多資料，推薦給想要透過ChatGPT快速掌握知識的讀者們。
LINER
第二款擴充功能叫做「LINER」。當你在Google搜尋某個關鍵字時，它會蒐集前幾項搜尋結果的資料，並把它整理成一段簡短的描述放在側欄。
除此之外，LINER還有兩個額外的功能，一個是「Highlights」，你可以在任何網路上的任何文章、YouTube影片段落上畫重點，並在LINER網頁中查看你先前畫的所有重點。
另一個額外功能是屏除YouTube廣告，只要你看完它提供的兩則五秒廣告，它就會幫你排除接下來24小時在YouTube上的所有廣告，非常神奇。
LINER的使用方法非常簡單，當你安裝了LINER後，只要在搜尋時點擊「搜尋助理」，就能獲得摘述後的重點了。總結來說，我覺得這款擴充功能和WebChatGPT有異曲同工之妙，同樣都是將Google搜尋到的內容進行重點整理，只不過使用的平台不一樣罷了。
雖然它的便利性很高，但最大的缺點就是它只能顯示英文／日語／韓文／簡體中文的重點摘要，這是我認為還可以更好的部分。
- 安裝LINER
YouTube Summary
最後要介紹的這款擴充功能叫做「YouTube Summary with ChatGPT」，它能幫你把YouTube影片的所有英文字幕呈現在旁邊，同時，它也能連結ChatGPT，幫你摘錄出這段影片的重點。
使用上也沒有太複雜的步驟，只要安裝完成後，你就會發現YouTube的影片側欄多出一個功能列，直接操作即可。而功能列由左至右的三個鍵分別為：View AI Summary（重點摘要）、Jump to Current Time（跳到目前的片段）、Copy Transcript（複製字幕）。
總結來說，這個擴充功能非常適合常常看英文影片的讀者們，如果遇到語速超快或沒有字幕的影片時，它就能發揮很好的效果。
結語
這期和大家分享了三個實用度滿分的ChatGPT相關擴充功能，雖然這三個擴充功能都對中文使用者算友善，然而在使用ChatGPT時，還是要盡可能地用英文查詢、閱讀英文敘述，才能下更精確的指令，也不會讓知識在語言轉換的過程中流失。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna