台北當代劇場新風貌：「乖乖坐著」早就被丟到一邊去，看戲絕對不只是「看」戲
我們想讓你知道的是
親愛的，讓我們來聊聊「台北當代劇場」、「戲劇新風貌」吧！劇場，有「劇」，還得有「場」。其實台北的劇場表演場館大半都集中在城西與城南（此「城」非舊台北城，而是現今的台北市），這跟城西屬舊台北的「三市街」（台北城、大稻埕、艋舺）、城南屬文教區脫離不了關係，其實也象徵了台北當代戲劇的風貌，從商業娛樂、藝文休閒到文青品味，甚至是前衛另類，無所不包，各色紛呈。
文：于善祿
台北當代劇場分布多在城西與城南，種類與功能多樣；如今的觀演關係與互動模式多元，常常超乎想像與期待；近年雖受新冠肺炎疫情影響與衝擊，但危機也是轉機。
親愛的，讓我們來聊聊「台北當代劇場」、「戲劇新風貌」吧！
劇場，有「劇」，還得有「場」。其實台北的劇場表演場館大半都集中在城西與城南（此「城」非舊台北城，而是現今的台北市），這跟城西屬舊台北的「三市街」（台北城、大稻埕、艋舺）、城南屬文教區脫離不了關係，其實也象徵了台北當代戲劇的風貌，從商業娛樂、藝文休閒到文青品味，甚至是前衛另類，無所不包，各色紛呈。
國家戲劇院、國父紀念館、城市舞台、文山劇場、台北市中山堂、大稻埕戲苑、台北市政府親子劇場算是傳統的鏡框式舞台，應該也是你比較熟悉的劇場形制，你似乎就像透過一個鏡框，看著鏡框裡連續活動著的畫。在這些場館所演出的戲，通常製作規模較大，其中大稻埕戲苑經常演出各種戲曲、曲藝節目，而文山劇場在近年則轉型、定位為以兒童戲劇為主的演出場館。
你如果以為看戲就像看電影一樣，大夥乖乖坐在座位上，從昏暗的觀眾席「窺探」舞台上的演出，那可能需要腦補一下了，因為現在有許多當代戲劇演出的形式、風格與樣貌，完全可以打破你的三觀。
「乖乖坐著」這回事，早就被丟到一邊去，現在流行的是參與、互動、沉浸，「體驗」不少於「觀看」，有的還結合密室逃脫、解謎遊戲，甚至運用新媒體、新科技，將虛擬實境、擴增實境、線上、實體等，融入演出過程中，讓「看戲」絕對不只是「看戲」。
演出場域多樣化
近年演出場域的多樣化，大致可從「台北藝穗節」及「飛人集社劇團」主辦的「超親密小戲節」找到端倪，這兩個「節」在團隊表演的空間、環境及動線上，不斷地打破慣性，並持續地開拓不同特性的表演空間與可能性，像是遊艇、公寓、商旅、山腰小廟「微遠虎山」、咖啡廳、藝廊、書店、髮廊等；尤其超親密小戲節，歷來主打「看戲、走路；走路、看戲」的口號，像是大地闖關遊戲般，觀眾分組在三個演出作品與表演場地間，走逛特定街區（每年都不太一樣，像是公館、仁愛圓環、東園、艋舺、民生社區等街區），感受城市巷弄間的空間肌理與文史風貌。
過去幾年的「台北藝術節」，也經常有演出「逸出」傳統的室內劇場空間，我印象最深刻的是2017年德國「里米尼紀錄劇團」所帶來的《遙感城市》。在板南線的東段（約莫在後山埤站至國父紀念館站之間），透過每位觀眾都戴著並聽從耳機裡的語音指示，做出相應的行動，有時是各自駐足觀察特定的街景、事物細節，有時是集體做同一動作，這樣一群正在「體驗」演出的觀眾（事實上演員就是觀眾自身），竟成了台北特殊的街景，身為觀眾的我們，正在被街頭路人觀看著。
我永遠記得，演出最後結束在華視大樓頂樓，且雨勢暫歇，西邊的紅色晚霞，從低沉厚重的烏雲縫隙中斜進，非常魔幻寫實的剎那，美到九霄雲外，也美到每位觀眾的心坎裡。
危機也是轉機
這兩、三年新冠肺炎疫情對劇場界既是衝擊，也是轉機。善用劇場、影像、視訊、實體演出，再加上虛擬實境、線上遊戲等，風貌簡直花樣百出，過去劇場一直秉持的現場性、立即性、當下性等如宗教般的信仰，統統被顛覆，全部可以打掉重練。
不再是同時一地，而是可以非同步多地，你能夠同時跟成千上萬人，同時在世界各地、不同的3C裝置介面前，共同觀賞、參與一個演出；你可以邊看演出，邊即時留言，甚至可以進入演出或干擾演出。
親愛的，當代劇場的這一切已經變得完全不一樣。要不，下回有空，我們一起去看戲吧，喔，不只是「看戲」，也非得「一起」，但，我希望你去，just do it。
作者介紹
于善祿，台北藝術大學戲劇學系助理教授，曾任多項文學獎舞台劇本獎評審，著有《波瓦軍械庫：預演革命的受壓迫者美學》、《台灣當代劇場的評論與詮釋》、《當代華文戲劇漫談》等書。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。