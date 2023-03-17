台北當代劇場新風貌：「乖乖坐著」早就被丟到一邊去，看戲絕對不只是「看」戲

文：于善祿

台北當代劇場分布多在城西與城南，種類與功能多樣；如今的觀演關係與互動模式多元，常常超乎想像與期待；近年雖受新冠肺炎疫情影響與衝擊，但危機也是轉機。

親愛的，讓我們來聊聊「台北當代劇場」、「戲劇新風貌」吧！

劇場，有「劇」，還得有「場」。其實台北的劇場表演場館大半都集中在城西與城南（此「城」非舊台北城，而是現今的台北市），這跟城西屬舊台北的「三市街」（台北城、大稻埕、艋舺）、城南屬文教區脫離不了關係，其實也象徵了台北當代戲劇的風貌，從商業娛樂、藝文休閒到文青品味，甚至是前衛另類，無所不包，各色紛呈。

國家戲劇院、國父紀念館、城市舞台、文山劇場、台北市中山堂、大稻埕戲苑、台北市政府親子劇場算是傳統的鏡框式舞台，應該也是你比較熟悉的劇場形制，你似乎就像透過一個鏡框，看著鏡框裡連續活動著的畫。在這些場館所演出的戲，通常製作規模較大，其中大稻埕戲苑經常演出各種戲曲、曲藝節目，而文山劇場在近年則轉型、定位為以兒童戲劇為主的演出場館。

你如果以為看戲就像看電影一樣，大夥乖乖坐在座位上，從昏暗的觀眾席「窺探」舞台上的演出，那可能需要腦補一下了，因為現在有許多當代戲劇演出的形式、風格與樣貌，完全可以打破你的三觀。

「乖乖坐著」這回事，早就被丟到一邊去，現在流行的是參與、互動、沉浸，「體驗」不少於「觀看」，有的還結合密室逃脫、解謎遊戲，甚至運用新媒體、新科技，將虛擬實境、擴增實境、線上、實體等，融入演出過程中，讓「看戲」絕對不只是「看戲」。

演出場域多樣化

近年演出場域的多樣化，大致可從「台北藝穗節」及「飛人集社劇團」主辦的「超親密小戲節」找到端倪，這兩個「節」在團隊表演的空間、環境及動線上，不斷地打破慣性，並持續地開拓不同特性的表演空間與可能性，像是遊艇、公寓、商旅、山腰小廟「微遠虎山」、咖啡廳、藝廊、書店、髮廊等；尤其超親密小戲節，歷來主打「看戲、走路；走路、看戲」的口號，像是大地闖關遊戲般，觀眾分組在三個演出作品與表演場地間，走逛特定街區（每年都不太一樣，像是公館、仁愛圓環、東園、艋舺、民生社區等街區），感受城市巷弄間的空間肌理與文史風貌。

過去幾年的「台北藝術節」，也經常有演出「逸出」傳統的室內劇場空間，我印象最深刻的是2017年德國「里米尼紀錄劇團」所帶來的《遙感城市》。在板南線的東段（約莫在後山埤站至國父紀念館站之間），透過每位觀眾都戴著並聽從耳機裡的語音指示，做出相應的行動，有時是各自駐足觀察特定的街景、事物細節，有時是集體做同一動作，這樣一群正在「體驗」演出的觀眾（事實上演員就是觀眾自身），竟成了台北特殊的街景，身為觀眾的我們，正在被街頭路人觀看著。

我永遠記得，演出最後結束在華視大樓頂樓，且雨勢暫歇，西邊的紅色晚霞，從低沉厚重的烏雲縫隙中斜進，非常魔幻寫實的剎那，美到九霄雲外，也美到每位觀眾的心坎裡。

Photo Credit: 台北畫刊提供 位於台北市近郊的「微遠虎山」，是個保留舊有宮廟建築特色所改造的展演場地。圖為臺北藝穗節：藍眼淚樂團X陳姓男子《藍色的詩・城市的淚》演出

Photo Credit: 《遙感城市》©拉風影像 德國「里米尼紀錄劇團」的《遙感城市》透過無線聲控，帶領觀眾進行城市漫遊，也成為城市裡被觀看的一場表演

危機也是轉機

這兩、三年新冠肺炎疫情對劇場界既是衝擊，也是轉機。善用劇場、影像、視訊、實體演出，再加上虛擬實境、線上遊戲等，風貌簡直花樣百出，過去劇場一直秉持的現場性、立即性、當下性等如宗教般的信仰，統統被顛覆，全部可以打掉重練。

不再是同時一地，而是可以非同步多地，你能夠同時跟成千上萬人，同時在世界各地、不同的3C裝置介面前，共同觀賞、參與一個演出；你可以邊看演出，邊即時留言，甚至可以進入演出或干擾演出。

親愛的，當代劇場的這一切已經變得完全不一樣。要不，下回有空，我們一起去看戲吧，喔，不只是「看戲」，也非得「一起」，但，我希望你去，just do it。

作者介紹

于善祿，台北藝術大學戲劇學系助理教授，曾任多項文學獎舞台劇本獎評審，著有《波瓦軍械庫：預演革命的受壓迫者美學》、《台灣當代劇場的評論與詮釋》、《當代華文戲劇漫談》等書。

本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航