南投立委補選分析：終結封建家族政治，藍綠兩黨總統提名的代理人戰爭
我們想讓你知道的是
南投第二選區的立委補選，已於3月4日結束，最終民進黨提名的蔡培慧以1925票險勝國民黨回鍋參選的林明溱，深藍選區變綠地。儘管只是一席立委的補選，但過程中兩黨高度動員，甚至被視為總統提名的代理人戰爭，具有高度的象徵意義。
文：沈有忠（東海大學政治學系教授，亞洲政經與和平交流協會理事長）
南投第二選區的立委補選，已於3月4日結束，最終民進黨提名的蔡培慧以1925票險勝國民黨回鍋參選的林明溱，深藍選區變綠地。儘管只是一席立委的補選，但過程中兩黨高度動員，甚至被視為總統提名的代理人戰爭，具有高度的象徵意義。
最終綠營在深藍選區翻盤勝出，必然牽動兩黨總統大選的聲勢。總的來說，賴清德在綠營中的地位和聲勢更加穩固，國民黨自鐵票區敗選，自然沒有人加分，負責操盤的朱立倫則是重創，爭取代表國民黨角逐2024大位，已經是漸行漸遠。
2024總統大選起手式
此次補選，因第二選區連任兩屆的立委許淑華當選為南投縣長，立委職缺因任期超過一年，依規定舉行補選。從立法院的席次比例來說，因為只有一席，並不會對立法院整體實力的消長產生太大的實質影響。但因為民進黨與國民黨在2022年地方選舉過後，就著手布局2024年的總統大選，因此這一席的立委補選，對兩黨總統大選的布局，具有起手式象徵意義，也因此成為關注的焦點。
補選的結果，民進黨在縣長選舉失利的蔡培慧以45218票（49.2%得票率），險勝國民黨由縣長卸任轉戰立委的林明溱，得票數為43293票（47.1%得票率），雙方差距僅約2%（1925票）。而整體的投票率為46.35%，對於一場補選來說已經相當高，具有一定的代表性（這個選區前次補選是2015年的37.07%）。
藍營在南投搞封建家族政治
先就此次補選對南投的影響來看，有幾個值得觀察的議題。首先，第二選區被視為深藍選區，是現任縣長許淑華留下來的職缺。事實上，該選區在許淑華之前的第七屆（2008）與第八屆（2012）立委就是後來2015年當選縣長的林明溱。
也就是說，林明溱交棒給許淑華，兩任縣長後，兩人角色互換，又變成許淑華還給林明溱。這樣的布局把南投第二選區壟斷給許、林兩人，縣長與立委輪流當，場景彷彿是花蓮的翻版。
國民黨在該選區的經營模式充滿了封建的色彩，沒有世代交替、沒有培養新秀，以至於正當性遭到質疑。不僅如此，林明溱八年縣長的任期，對南投建設沒有令人耳目一新的突破，此次補選，林明溱最初又有意讓兒子林儒彬接棒，家族經營壟斷南投的意圖非常明顯。
林明溱的私心、國民黨無意栽培新秀，也成為難以動員中間選民、年輕選民，甚至難以說服國民黨地方基層的窘境。儘管該選區是藍營的鐵票選區，選前縣長許淑華還請假3天全力輔選，最終動員還是出現疲乏。深藍選區遭到翻盤，對林明溱、對許淑華、對朱立倫、對國民黨都給了一記當頭棒喝。
若非林明溱形象糟，民進黨能否獲勝尚有疑慮
另一方面對民進黨而言，從第七屆立委選舉開始，第二選區分別有湯火聖、賴燕雪、蔡煌瑯紛紛投入選舉，本屆則是甫從縣長選舉敗陣下來的蔡培慧出馬，而最終以極小差距險勝。儘管藍天變綠地，但如果不是前縣長林明溱企圖家族壟斷政治地盤，難以說服藍營基層與中間選民，民進黨是否真的是在選票結構上翻轉此一選區，其實仍存在很大的挑戰。
換句話說，民進黨在這次補選的險勝，主要原因還是在於國民黨與林明溱因為「吃相難看」而敗選。就選區特性來說，從2008立委選舉改制之後，在相對多數決的選舉制度下，南投第二選區，甚至整個南投縣，都已經成為民進黨的艱困選區。民進黨能否利用此次國民黨提名失敗、自亂陣腳而搶下灘頭堡，然後順利建立基層的支持，有待蔡培慧就職後的努力，更有待民進黨在南投自此投入更多的心力來經營。
藍綠總動員，但未必是藍的全面潰敗
回到大的格局來看，這場補選從一開始就被視為兩黨2024年總統大選的起手式。在補選的過程中，兩黨的「大咖」密集投入輔選，提高選戰格局，使得選舉結果自然牽動了兩黨2024總統選舉的聲勢。
對民進黨來說，2022年地方選舉敗選後，總統蔡英文辭去黨主席，由副總統賴清德接棒。而這場補選是賴清德正式擔任黨主席後操盤的第一場地方選舉，自然對「賴主席」是否有能力帶領民進黨止跌回升的指標意義。
就選舉結果來看，蔡培慧順利翻盤勝出，在氣勢上確實讓民進黨、讓賴清德有了谷底反彈的契機，但極低的投票率、極小的差距，並沒有重創國民黨。這樣的結果對民進黨來說當然是氣勢上的順利止跌，但不能視為國民黨全黨潰敗的跡象。
從國民黨的角度來看，相較於民進黨已經定於一尊，且亟欲尋找反轉氣勢的契機，這場補選一開始對國民黨、對林明溱本來可以說是「以逸待勞」。而有意問鼎2024總統大位的要角，在2022地方選後也都開始各自在檯面下鴨子划水，這場補選也牽動國民黨的「大咖」們後續爭取代表國民黨角逐總統大位的布局。
朱立倫受到重創
在選舉過程中，朱立倫因為是黨主席，和選舉結果必然有直接的連動。而侯友宜、郭台銘其實沒有積極輔選，選前之夜侯友宜甚至沒有現身。對選舉結果而言，林明溱的敗選給了剛贏得縣長的許淑華和國民黨一大警訊，更是重創黨主席朱立倫，對於侯友宜、郭台銘來說也像是澆了一盆冷水。
國民黨自2022基層選舉後一路在幾個補選中持續勝選，但這次在自家選區踢到鐵板，也證明了民意的擺盪仍舊很快，即使是深藍選區，也可以在短短的幾個月內出現翻盤。未來總統大選，兩黨短兵相接，加上民眾黨勢必加入選戰，選舉的變數將更難以預測。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
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家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門