南投立委補選分析：終結封建家族政治，藍綠兩黨總統提名的代理人戰爭

文：沈有忠（東海大學政治學系教授，亞洲政經與和平交流協會理事長）

南投第二選區的立委補選，已於3月4日結束，最終民進黨提名的蔡培慧以1925票險勝國民黨回鍋參選的林明溱，深藍選區變綠地。儘管只是一席立委的補選，但過程中兩黨高度動員，甚至被視為總統提名的代理人戰爭，具有高度的象徵意義。

最終綠營在深藍選區翻盤勝出，必然牽動兩黨總統大選的聲勢。總的來說，賴清德在綠營中的地位和聲勢更加穩固，國民黨自鐵票區敗選，自然沒有人加分，負責操盤的朱立倫則是重創，爭取代表國民黨角逐2024大位，已經是漸行漸遠。

2024總統大選起手式

此次補選，因第二選區連任兩屆的立委許淑華當選為南投縣長，立委職缺因任期超過一年，依規定舉行補選。從立法院的席次比例來說，因為只有一席，並不會對立法院整體實力的消長產生太大的實質影響。但因為民進黨與國民黨在2022年地方選舉過後，就著手布局2024年的總統大選，因此這一席的立委補選，對兩黨總統大選的布局，具有起手式象徵意義，也因此成為關注的焦點。

補選的結果，民進黨在縣長選舉失利的蔡培慧以45218票（49.2%得票率），險勝國民黨由縣長卸任轉戰立委的林明溱，得票數為43293票（47.1%得票率），雙方差距僅約2%（1925票）。而整體的投票率為46.35%，對於一場補選來說已經相當高，具有一定的代表性（這個選區前次補選是2015年的37.07%）。

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藍營在南投搞封建家族政治

先就此次補選對南投的影響來看，有幾個值得觀察的議題。首先，第二選區被視為深藍選區，是現任縣長許淑華留下來的職缺。事實上，該選區在許淑華之前的第七屆（2008）與第八屆（2012）立委就是後來2015年當選縣長的林明溱。

也就是說，林明溱交棒給許淑華，兩任縣長後，兩人角色互換，又變成許淑華還給林明溱。這樣的布局把南投第二選區壟斷給許、林兩人，縣長與立委輪流當，場景彷彿是花蓮的翻版。

國民黨在該選區的經營模式充滿了封建的色彩，沒有世代交替、沒有培養新秀，以至於正當性遭到質疑。不僅如此，林明溱八年縣長的任期，對南投建設沒有令人耳目一新的突破，此次補選，林明溱最初又有意讓兒子林儒彬接棒，家族經營壟斷南投的意圖非常明顯。

林明溱的私心、國民黨無意栽培新秀，也成為難以動員中間選民、年輕選民，甚至難以說服國民黨地方基層的窘境。儘管該選區是藍營的鐵票選區，選前縣長許淑華還請假3天全力輔選，最終動員還是出現疲乏。深藍選區遭到翻盤，對林明溱、對許淑華、對朱立倫、對國民黨都給了一記當頭棒喝。

若非林明溱形象糟，民進黨能否獲勝尚有疑慮

另一方面對民進黨而言，從第七屆立委選舉開始，第二選區分別有湯火聖、賴燕雪、蔡煌瑯紛紛投入選舉，本屆則是甫從縣長選舉敗陣下來的蔡培慧出馬，而最終以極小差距險勝。儘管藍天變綠地，但如果不是前縣長林明溱企圖家族壟斷政治地盤，難以說服藍營基層與中間選民，民進黨是否真的是在選票結構上翻轉此一選區，其實仍存在很大的挑戰。

換句話說，民進黨在這次補選的險勝，主要原因還是在於國民黨與林明溱因為「吃相難看」而敗選。就選區特性來說，從2008立委選舉改制之後，在相對多數決的選舉制度下，南投第二選區，甚至整個南投縣，都已經成為民進黨的艱困選區。民進黨能否利用此次國民黨提名失敗、自亂陣腳而搶下灘頭堡，然後順利建立基層的支持，有待蔡培慧就職後的努力，更有待民進黨在南投自此投入更多的心力來經營。

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藍綠總動員，但未必是藍的全面潰敗

回到大的格局來看，這場補選從一開始就被視為兩黨2024年總統大選的起手式。在補選的過程中，兩黨的「大咖」密集投入輔選，提高選戰格局，使得選舉結果自然牽動了兩黨2024總統選舉的聲勢。

對民進黨來說，2022年地方選舉敗選後，總統蔡英文辭去黨主席，由副總統賴清德接棒。而這場補選是賴清德正式擔任黨主席後操盤的第一場地方選舉，自然對「賴主席」是否有能力帶領民進黨止跌回升的指標意義。

就選舉結果來看，蔡培慧順利翻盤勝出，在氣勢上確實讓民進黨、讓賴清德有了谷底反彈的契機，但極低的投票率、極小的差距，並沒有重創國民黨。這樣的結果對民進黨來說當然是氣勢上的順利止跌，但不能視為國民黨全黨潰敗的跡象。

從國民黨的角度來看，相較於民進黨已經定於一尊，且亟欲尋找反轉氣勢的契機，這場補選一開始對國民黨、對林明溱本來可以說是「以逸待勞」。而有意問鼎2024總統大位的要角，在2022地方選後也都開始各自在檯面下鴨子划水，這場補選也牽動國民黨的「大咖」們後續爭取代表國民黨角逐總統大位的布局。

朱立倫受到重創

在選舉過程中，朱立倫因為是黨主席，和選舉結果必然有直接的連動。而侯友宜、郭台銘其實沒有積極輔選，選前之夜侯友宜甚至沒有現身。對選舉結果而言，林明溱的敗選給了剛贏得縣長的許淑華和國民黨一大警訊，更是重創黨主席朱立倫，對於侯友宜、郭台銘來說也像是澆了一盆冷水。

國民黨自2022基層選舉後一路在幾個補選中持續勝選，但這次在自家選區踢到鐵板，也證明了民意的擺盪仍舊很快，即使是深藍選區，也可以在短短的幾個月內出現翻盤。未來總統大選，兩黨短兵相接，加上民眾黨勢必加入選戰，選舉的變數將更難以預測。