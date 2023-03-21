《【牛津通識課09】創造力》：創造力的典範轉移——從「他」到「我」，最後到「我們」
我們想讓你知道的是
創造力是天生的嗎？具備鮮活的想像力、美感和好奇心就能有創意？為何如今難以出現像達文西這樣的偉大創造者？網路霸凌、陰謀論等惡意行為也都隱藏著創造性？打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本，用最簡明的方式理解創造力如何賦予世界無限可能。
文：弗拉多．格拉維努（Vlad Glăveanu）
創造力簡史
雖然「創造力」一詞，於十九世紀才首見於紀錄（至少在英語文獻是如此），不過創造力這個概念，其實跟人類差不多古老。這是因為創造事物的行為，是定義人類的重要特徵。有史以來，我們對有創造力的人看法有褒有貶，不同年代觀點也不盡相同，某些人、行業或行動又會被視為相對比較有創造性。不過各個世代對於有創造力的人何以能「脫穎而出」，以及他們的創造力是怎麼被激發出來的，一直都很著迷。歷史軌跡中也有幾個重大的里程碑，至少就西方傳統來看，包含以下幾個階段：
- 史前時代
定義人類文明的最基礎發明，例如始知用火，狩獵工具與輪子的發明，書寫的起源，豢養動物等等，這些都發生在史前，很難想像人們是怎麼想到或採納這些發明，也難以得知發明者們的思維。我們只能揣測，即興發揮並快速適應，很有可能是當時生活的常態。對某些人來說，比別人更有創造力可能會獲得進化優勢，因此受人關注、讚賞，甚或是讓人畏懼。
- 古典時代
普羅米修斯的故事，說明了運用個人創造力，打破自然與神性法則的恐懼。如此一來，創造出的成果還要加以詮釋，讓大家感到熟悉，或者覺得「正常」才行。這就是為什麼許多古老傳說都圍繞著神話人物（像是阿波羅神、繆思女神，以及飛馬佩加索斯），他們具備靈感與天賦。而某些古典時代亮眼的創造成果，也散見於哲學、領導、策略與藝術（如戲劇或雕塑）等領域。
- 中世紀
這是傳統上被視為壓抑而非展現創造力的時期。很大原因在於該時代比較偏愛傳統與一致性，而不是創新，特別是在宗教領域。不過如各個行業所展現的精湛工藝，此時期在許多傳統之中可以看見創造力（像是建造出數個世紀屹立不搖的大教堂與城堡）。中世紀的人相信，神是唯一的創造者，而人類的創造只是神的創造力延伸，是上天賞賜而非天生的。
- 文藝復興時代
文藝復興時期帶給了我們革命性的概念，不僅開始定義某些人是天生具有創造力，而非透過神的介入，並且還鼓吹人有這種潛能。結果，創意表現在藝術、科學與發明，以及政治與社會等層面都蓬勃發展。與中世紀工匠不同的是，文藝復興的創造者會自豪地自命為創作者並因而受惠。天才魅力，從文藝復興開始被視為一種個人優勢，直到今天都還是如此。
- 啟蒙時代
神是創造者的這個角色，最終在啟蒙時代被人（不盡然包含女人）所取代。在這個時期，頌揚理性與培養解決問題的技術、好奇心及實證研究，齊頭並進。科學天才特別討喜，事實上許多致力於科學發展的社會，都在此時期追溯出自身的起源。
- 浪漫主義時代
重視理性很快就被關注感性所平衡，浪漫主義於是不知不覺誕生了。藝術的成就獲得肯定，而且創造力與藝術表達之間恆久的關係，也就在這個時期落地生根。隨之而來的，是熱中於病理學與心智疾病的研究，因為癲狂創作者這種形象，普受浪漫主義思想家、藝術家與作家所簇擁。瑪麗．雪萊的小說《科學怪人》便充分捕捉了浪漫主義對創作天才的看法，也就是天才總是反被自己創造的東西折磨。
- 二十世紀
上個世紀，創造力在科學研究領域誕生，大家感興趣的焦點，從神學家、哲學家漸漸轉移到精神學家，乃至於神經科學家。在上個世紀初期，創造力的理論，由精神分析與實用主義等早期學派所主導。行為主義的崛起對它沒太大助益，因為創造力屬於一種心智活動。直到二十世紀下半葉，認知革命（cognitive revolution）把創造力放在研究的圖譜中，並為它注入了多樣的主題（主要是認知性質的），像是構思、擴散性思考、頓悟與解決問題的能力等。這個世紀因世界大戰及其後的冷戰，社會發生劇烈轉變，該時代的科學家、領導者與軍事人才，被珍視為勝利與群體安全的守護者。
- 二十一世紀
電腦與網路、社群媒體與創意十足的迷因文化之普及，智能科技的誕生，交通運輸的進展，互聯世界的形成，在在都由創造性的行動所打造，反過來也形塑出創造力的實踐與科學。現在幾乎已經無法想像不使用科技或脫離各種（線上或線下的）社群，該怎麼進行創造？創造者與他們的受眾，比歷史上任何一個時期都更為親近。與他人協同工作，包含跨境合作，隨時都能進行。當然，這不一定代表我們比前述那些時代創造得更多或更好。不過可以確定的是，今日的天才比過往更具「社會性」，他們的創作則更為「流通」。
以上這段簡史肯定是片面的。首先，這是依循西方世界的發展，忽略了其他文化場域也有他們的創造者事蹟及創舉，與西方世界平行存在，也吸引著西方人的興趣。再者，這些是從特定時期與趨勢中選取出來的史實。歷史年代都是連貫無法分割的，而且從更廣泛的層面來看，這些概念總是跟人們如何看待生命、自然、社會、神祇及自我，全部交織在一起。
然而，如果想要從這多面向的歷史當中找到線索，我們可以思索一下，人們認為創造力的源頭是什麼，以及創造力是在何處「發生」。在這方面，很有意思的是，創造性行動的源頭，一開始是在人之外，來自神性型態的介入。漸漸地，這種影響被內化，而創造潛能變成個人天生的特徵，這種才能具有很多解釋，從遺傳與精神疾病，到特殊的個人特質與認知能力。這些詮釋都回到人的心理特徵上。
近幾十年來，這種說法又被當前互相串聯與持續擴展的合作網絡所取代。即便創造者（他們的基因、大腦與心智）仍然十分重要，創造力本身卻已經逐漸「轉移陣地」到互動與共同創造所發生的中間地帶了。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。