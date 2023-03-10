2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（不斷更新）
我們想讓你知道的是
2023第95屆奧斯卡將於台灣下週一公佈得獎結果，屆時漫長的獎季便會劃下句點。而從此屆的最佳影片入圍名單觀察，包含《媽的多重宇宙》、《法貝爾曼》、《西線無戰事》、《伊尼舍林的女妖》、《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片，不難發現幾點值得觀察的現象。
眾所矚目的第95屆奧斯卡即將揭曉賽果，也代表本屆北美獎季也即將進入尾聲。而近年迅速崛起的獨立製片公司A24，旗下的種子選手，由雙導演關家永、丹尼爾舒奈特執導的《媽的多重宇宙》入圍11項大獎，包含最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角（2位）、原創劇本、剪輯、服裝設計、原創配樂、原創歌曲，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也是今年唯一一部突破雙位數提名的電影。
至於《媽的多重宇宙》除了入圍奧斯卡11項大獎之外，在諸多前哨戰的表現也相當優異，上週末，橫掃了第38屆獨立精神獎7項大獎，包含最佳影片在內，也持續保持強勁勢頭，成為奧斯卡的大熱。
而《媽的多重宇宙》在獎季後段的氣勢非常驚人，除了獨立精神獎之外，連續獲得了極具指標性意義的美國演員工會獎、製片工會獎、編劇工會獎、剪輯工會獎，從此脈絡檢視，下週揭曉的奧斯卡，入圍11項大獎的《媽的多重宇宙》，應該也有望成為典禮最大贏家。
回到奧斯卡，緊追在入圍11項大獎《媽的多重宇宙》之後，則是描繪第一次世界大戰的史詩電影《西線無戰事》以及愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》，皆獲得9項大獎提名。
上述這兩部電影在奧斯卡開獎之前，則是深受歐陸觀點的喜愛，在俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）之中，《西線無戰事》拿下7項大獎，包含最佳影片、導演等項目，成為最大贏家，同時寫下「非英語電影」在英國奧斯卡獲獎最多的紀錄，打破1988年，由義大利名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導的《新天堂樂園》所保持的5項大獎紀錄。
至於《伊尼舍林的女妖》也不遑多讓，獲得最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，從這一戰的勝利檢視，也能知曉英國會員對於本片的喜愛，也讓馬丁麥多納（Martin McDonagh）於奧斯卡的最佳原創劇本獎更加穩定，基本上也是囊中物。
而本屆獎季其餘備受矚目的電影，包含大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝爾曼》獲得7項入圍，由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）交出不凡演出的《塔爾》有6項提名，至於三部票房大作也能看見入圍奧斯卡的身影——《捍衛戰士：獨行俠》、《黑豹2：瓦干達萬歲》與《阿凡達：水之道》則分別獲得6項、5項與4項的入圍。
從此屆的奧斯卡最佳影片入圍名單，不難發現幾點值得觀察的現象。
首先，由《媽的多重宇宙》一支獨秀，也讓近年在世界影壇持續討論的「亞裔影人」、「亞洲影人」的議題推上高峰——楊紫瓊、關繼威、許瑋倫、周洪此4位亞裔演員的提名，也共同寫下奧斯卡史上最多亞裔演員入圍演技獎項的一年，而《媽的多重宇宙》美國華裔導演關家永也順利提名最佳導演，是繼李安、趙婷之後，第3位入圍的華人導演。
再來，新與舊的對抗也是顯而易見的趨勢，名導史蒂芬史匹柏選在此時推出個人的半自傳作品，當今影壇最具影響力的電影人，回眸自我；而《媽的多重宇宙》在年輕雙導演組合極具創造力的剪接敘事之下，帶著所謂商業／藝術電影走向更遠的未來，大導演過往的榮譽，以及新導演的未來耀光，也在本屆奧斯卡成為看點。
最後，則是串流的削弱與拯救電影院的口號。入圍最佳影片能發現《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》等破10億乃至20億美元的電影院大片，這兩部作品在後疫情時代皆號召觀眾重返戲院，且非常成功。
而迪士尼、派拉蒙、環球影業等傳統大片廠的作品同樣再度搶入眾人眼前，反倒是過去幾年鋒芒畢露的Netflix，以及去年憑藉《樂動心旋律》拿到最佳影片寫下串流紀錄的Apple TV+顯得較為暗淡。Netflix推出的幾部獎季重點作品，包含《白噪音》、《金髮夢露》、《中有，部分真實的偽記事》皆未能擠進最佳影片，反倒是異軍突起的《西線無戰事》後期靠著口碑撐著，恐怕也是Netflix原先料想不到的驚喜，至於Apple TV+今年更是無光。
不過無論如何，2023第95屆奧斯卡將於美西時間3月12日，台灣／香港時間13日，在美國加州洛杉磯的杜比劇院舉行頒獎典禮，屆時漫長的獎季便會劃下句點。
2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
最佳影片
- 《阿凡達：水之道》
- 《西線無戰事》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王艾維斯》
- 《媽的多重宇宙》
- 《法貝爾曼》
- 《塔爾》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
- 《瘋狂富作用》
- 《Women Talking》
最佳導演
- 陶德菲爾德（Todd Field），《塔爾》
- 關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），《媽的多重宇宙》
- 馬丁麥多納（Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》
- 史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法貝爾曼》
- 魯本奧斯倫（Ruben Östlund），《瘋狂富作用》
最佳男主角
- 奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》
- 柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
- 布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》
- 比爾奈伊（Bill Nighy），《倫敦生之慾》
- 保羅麥斯卡（Paul Mescal），《日麗》
最佳女主角
- 凱特布蘭琪（Cate Blanchett），《塔爾》
- 安德麗亞瑞斯波羅（Andrea Riseborough），《致蕾絲莉》
- 楊紫瓊，《媽的多重宇宙》
- 蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），《法貝爾曼》
- 安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》
最佳男配角
- 布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
- 貝瑞科漢（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》
- 關繼威，《媽的多重宇宙》
- 布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），《橋之彼端》
- 裘德赫希（Judd Hirsch），《法貝爾曼》
最佳女配角
- 安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》
- 周洪，《我的鯨魚老爸》
- 凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》
- 潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》
- 許瑋倫（Stephanie Hsu），《媽的多重宇宙》
最佳原著劇本
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《媽的多重宇宙》
- 《法貝爾曼》
- 《塔爾》
- 《瘋狂富作用》
最佳改編劇本
- 《西線無戰事》
- 《倫敦生之慾》
- 《鋒迴路轉：抽絲剝繭》
- 《Women Talking》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
最佳動畫
- 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
- 《迷你網紅實貝秀》
- 《鞋貓劍客2》
- 《青春養成記》
- 《海獸獵人》
最佳美術設計
- 《阿凡達：水之道》
- 《西線無戰事》
- 《巴比倫》
- 《貓王艾維斯》
- 《法貝爾曼》
最佳攝影
- 《塔爾》
- 《貓王艾維斯》
- 《光影帝國》
- 《西線無戰事》
- 《中有，部分真實的偽記事》
最佳服裝設計
- 《巴比倫》
- 《黑豹2：瓦甘達萬歲》
- 《貓王艾維斯》
- 《哈里斯夫人到巴黎》
- 《媽的多重宇宙》
最佳剪輯
- 《塔爾》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《貓王艾維斯》
- 《媽的多重宇宙》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
最佳妝髮
- 《我的鯨魚老爸》
- 《西線無戰事》
- 《蝙蝠俠》
- 《黑豹2：瓦甘達萬歲》
- 《貓王艾維斯》
最佳音效
- 《西線無戰事》
- 《阿凡達：水之道》
- 《貓王艾維斯》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
- 《蝙蝠俠》
最佳視覺特效
- 《阿凡達：水之道》
- 《蝙蝠俠》
- 《捍衛戰士：獨行俠》
- 《西線無戰事》
- 《黑豹2：瓦甘達萬歲》
最佳原創配樂
- 《巴比倫》
- 《法貝爾曼》
- 《媽的多重宇宙》
- 《伊尼舍林的女妖》
- 《西線無戰事》
最佳原創歌曲
- 〈This is a Life〉，《媽的多重宇宙》
- 〈Lift Me Up〉，《黑豹2：瓦甘達萬歲》
- 〈Naatu Naatu〉，《雙雄起義》
- 〈Applause〉，《Tell It Like a Woman》
- 〈Hold My Hand〉，《捍衛戰士：獨行俠》
最佳紀錄片
- 《在牠們的凝視之間》
- 《所有的美麗與血淚》
- 《火山摯戀》
- 《A House Made of Splinters》
- 《納瓦尼事件簿》
最佳國際電影
- 《西線無戰事》／德國
- 《1985年阿根廷》／阿根廷
- 《親密》（Close）／比利時
- 《夏日悄悄話》／愛爾蘭
- 《如果驢知道》／波蘭
最佳短片
- 《An Irish Goodbye》
- 《IVALU》
- 《Le Pupille》
- 《Night Ride》
- 《The Red Suitcase》
最佳動畫短片
- 《The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse》
- 《The Flying Sailo》
- 《Ice Merchants》
- 《My Year of Dicks》
- 《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It》
最佳紀錄短片
- 《The Elephant Whisperers》
- 《Haulout》
- 《How Do You Measure a Year?》
- 《The Martha Mitchell Effect》
- 《Stranger at the Gate》
延伸閱讀
- 【影評】平行宇宙的母題少說已流行了十年，《媽的多重宇宙》憑什麼爆紅？
- 2023奧斯卡賽前預測：我在好萊塢前線的第一手觀察，今年的獎季吹著什麼風？
- 2023奧斯卡現象（一）：《媽的多重宇宙》掀起的亞裔大熱，能推倒影藝學院的「膚色」大牆嗎？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。