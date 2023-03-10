2023/03/10,
影劇

2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（不斷更新）

2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（不斷更新）
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我們想讓你知道的是

2023第95屆奧斯卡將於台灣下週一公佈得獎結果，屆時漫長的獎季便會劃下句點。而從此屆的最佳影片入圍名單觀察，包含《媽的多重宇宙》、《法貝爾曼》、《西線無戰事》、《伊尼舍林的女妖》、《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片，不難發現幾點值得觀察的現象。

眾所矚目的第95屆奧斯卡即將揭曉賽果，也代表本屆北美獎季也即將進入尾聲。而近年迅速崛起的獨立製片公司A24，旗下的種子選手，由雙導演關家永、丹尼爾舒奈特執導的《媽的多重宇宙》入圍11項大獎，包含最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角（2位）、原創劇本、剪輯、服裝設計、原創配樂、原創歌曲，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也是今年唯一一部突破雙位數提名的電影。

至於《媽的多重宇宙》除了入圍奧斯卡11項大獎之外，在諸多前哨戰的表現也相當優異，上週末，橫掃了第38屆獨立精神獎7項大獎，包含最佳影片在內，也持續保持強勁勢頭，成為奧斯卡的大熱。

而《媽的多重宇宙》在獎季後段的氣勢非常驚人，除了獨立精神獎之外，連續獲得了極具指標性意義的美國演員工會獎、製片工會獎、編劇工會獎、剪輯工會獎，從此脈絡檢視，下週揭曉的奧斯卡，入圍11項大獎的《媽的多重宇宙》，應該也有望成為典禮最大贏家。

回到奧斯卡，緊追在入圍11項大獎《媽的多重宇宙》之後，則是描繪第一次世界大戰的史詩電影《西線無戰事》以及愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》，皆獲得9項大獎提名。

上述這兩部電影在奧斯卡開獎之前，則是深受歐陸觀點的喜愛，在俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）之中，《西線無戰事》拿下7項大獎，包含最佳影片、導演等項目，成為最大贏家，同時寫下「非英語電影」在英國奧斯卡獲獎最多的紀錄，打破1988年，由義大利名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導的《新天堂樂園》所保持的5項大獎紀錄。

至於《伊尼舍林的女妖》也不遑多讓，獲得最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，從這一戰的勝利檢視，也能知曉英國會員對於本片的喜愛，也讓馬丁麥多納（Martin McDonagh）於奧斯卡的最佳原創劇本獎更加穩定，基本上也是囊中物。

而本屆獎季其餘備受矚目的電影，包含大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝爾曼》獲得7項入圍，由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）交出不凡演出的《塔爾》有6項提名，至於三部票房大作也能看見入圍奧斯卡的身影——《捍衛戰士：獨行俠》、《黑豹2：瓦干達萬歲》與《阿凡達：水之道》則分別獲得6項、5項與4項的入圍。

從此屆的奧斯卡最佳影片入圍名單，不難發現幾點值得觀察的現象。

首先，由《媽的多重宇宙》一支獨秀，也讓近年在世界影壇持續討論的「亞裔影人」、「亞洲影人」的議題推上高峰——楊紫瓊、關繼威、許瑋倫、周洪此4位亞裔演員的提名，也共同寫下奧斯卡史上最多亞裔演員入圍演技獎項的一年，而《媽的多重宇宙》美國華裔導演關家永也順利提名最佳導演，是繼李安、趙婷之後，第3位入圍的華人導演。

再來，新與舊的對抗也是顯而易見的趨勢，名導史蒂芬史匹柏選在此時推出個人的半自傳作品，當今影壇最具影響力的電影人，回眸自我；而《媽的多重宇宙》在年輕雙導演組合極具創造力的剪接敘事之下，帶著所謂商業／藝術電影走向更遠的未來，大導演過往的榮譽，以及新導演的未來耀光，也在本屆奧斯卡成為看點。

最後，則是串流的削弱與拯救電影院的口號。入圍最佳影片能發現《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》等破10億乃至20億美元的電影院大片，這兩部作品在後疫情時代皆號召觀眾重返戲院，且非常成功。

而迪士尼、派拉蒙、環球影業等傳統大片廠的作品同樣再度搶入眾人眼前，反倒是過去幾年鋒芒畢露的Netflix，以及去年憑藉《樂動心旋律》拿到最佳影片寫下串流紀錄的Apple TV+顯得較為暗淡。Netflix推出的幾部獎季重點作品，包含《白噪音》、《金髮夢露》、《中有，部分真實的偽記事》皆未能擠進最佳影片，反倒是異軍突起的《西線無戰事》後期靠著口碑撐著，恐怕也是Netflix原先料想不到的驚喜，至於Apple TV+今年更是無光。

不過無論如何，2023第95屆奧斯卡將於美西時間3月12日，台灣／香港時間13日，在美國加州洛杉磯的杜比劇院舉行頒獎典禮，屆時漫長的獎季便會劃下句點。

2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

最佳影片

  • 《阿凡達：水之道》
  • 《西線無戰事》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《法貝爾曼》
  • 《塔爾》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》
  • 《瘋狂富作用》
  • 《Women Talking》

最佳導演

  • 陶德菲爾德（Todd Field），《塔爾》
  • 關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），《媽的多重宇宙》
  • 馬丁麥多納（Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》
  • 史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法貝爾曼》
  • 魯本奧斯倫（Ruben Östlund），《瘋狂富作用》

最佳男主角

  • 奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》
  • 柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》
  • 布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》
  • 比爾奈伊（Bill Nighy），《倫敦生之慾》
  • 保羅麥斯卡（Paul Mescal），《日麗》

最佳女主角

  • 凱特布蘭琪（Cate Blanchett），《塔爾》
  • 安德麗亞瑞斯波羅（Andrea Riseborough），《致蕾絲莉》
  • 楊紫瓊，《媽的多重宇宙》
  • 蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），《法貝爾曼》
  • 安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》

最佳男配角

  • 布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》
  • 貝瑞科漢（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》
  • 關繼威，《媽的多重宇宙》
  • 布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），《橋之彼端》
  • 裘德赫希（Judd Hirsch），《法貝爾曼》

最佳女配角

  • 安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》
  • 周洪，《我的鯨魚老爸》
  • 凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》
  • 潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》
  • 許瑋倫（Stephanie Hsu），《媽的多重宇宙》

最佳原著劇本

  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《法貝爾曼》
  • 《塔爾》
  • 《瘋狂富作用》

最佳改編劇本

  • 《西線無戰事》
  • 《倫敦生之慾》
  • 《鋒迴路轉：抽絲剝繭》
  • 《Women Talking》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》

最佳動畫

  • 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》
  • 《迷你網紅實貝秀》
  • 《鞋貓劍客2》
  • 《青春養成記》
  • 《海獸獵人》

最佳美術設計

  • 《阿凡達：水之道》
  • 《西線無戰事》
  • 《巴比倫》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《法貝爾曼》

最佳攝影

  • 《塔爾》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《光影帝國》
  • 《西線無戰事》
  • 《中有，部分真實的偽記事》

最佳服裝設計

  • 《巴比倫》
  • 《黑豹2：瓦甘達萬歲》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《哈里斯夫人到巴黎》
  • 《媽的多重宇宙》

最佳剪輯

  • 《塔爾》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》

最佳妝髮

  • 《我的鯨魚老爸》
  • 《西線無戰事》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《黑豹2：瓦甘達萬歲》
  • 《貓王艾維斯》

最佳音效

  • 《西線無戰事》
  • 《阿凡達：水之道》
  • 《貓王艾維斯》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》
  • 《蝙蝠俠》

最佳視覺特效

  • 《阿凡達：水之道》
  • 《蝙蝠俠》
  • 《捍衛戰士：獨行俠》
  • 《西線無戰事》
  • 《黑豹2：瓦甘達萬歲》

最佳原創配樂

  • 《巴比倫》
  • 《法貝爾曼》
  • 《媽的多重宇宙》
  • 《伊尼舍林的女妖》
  • 《西線無戰事》

最佳原創歌曲

  • 〈This is a Life〉，《媽的多重宇宙》
  • 〈Lift Me Up〉，《黑豹2：瓦甘達萬歲》
  • 〈Naatu Naatu〉，《雙雄起義》
  • 〈Applause〉，《Tell It Like a Woman》
  • 〈Hold My Hand〉，《捍衛戰士：獨行俠》

最佳紀錄片

  • 《在牠們的凝視之間》
  • 《所有的美麗與血淚》
  • 《火山摯戀》
  • 《A House Made of Splinters》
  • 《納瓦尼事件簿》

最佳國際電影

  • 《西線無戰事》／德國
  • 《1985年阿根廷》／阿根廷
  • 《親密》（Close）／比利時
  • 《夏日悄悄話》／愛爾蘭
  • 《如果驢知道》／波蘭

最佳短片

  • 《An Irish Goodbye》
  • 《IVALU》
  • 《Le Pupille》
  • 《Night Ride》
  • 《The Red Suitcase》

最佳動畫短片

  • 《The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse》
  • 《The Flying Sailo》
  • 《Ice Merchants》
  • 《My Year of Dicks》
  • 《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It》

最佳紀錄短片

  • 《The Elephant Whisperers》
  • 《Haulout》
  • 《How Do You Measure a Year?》
  • 《The Martha Mitchell Effect》
  • 《Stranger at the Gate》

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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