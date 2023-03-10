2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（不斷更新）

眾所矚目的第95屆奧斯卡即將揭曉賽果，也代表本屆北美獎季也即將進入尾聲。而近年迅速崛起的獨立製片公司A24，旗下的種子選手，由雙導演關家永、丹尼爾舒奈特執導的《媽的多重宇宙》入圍11項大獎，包含最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角（2位）、原創劇本、剪輯、服裝設計、原創配樂、原創歌曲，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也是今年唯一一部突破雙位數提名的電影。

至於《媽的多重宇宙》除了入圍奧斯卡11項大獎之外，在諸多前哨戰的表現也相當優異，上週末，橫掃了第38屆獨立精神獎7項大獎，包含最佳影片在內，也持續保持強勁勢頭，成為奧斯卡的大熱。

而《媽的多重宇宙》在獎季後段的氣勢非常驚人，除了獨立精神獎之外，連續獲得了極具指標性意義的美國演員工會獎、製片工會獎、編劇工會獎、剪輯工會獎，從此脈絡檢視，下週揭曉的奧斯卡，入圍11項大獎的《媽的多重宇宙》，應該也有望成為典禮最大贏家。

回到奧斯卡，緊追在入圍11項大獎《媽的多重宇宙》之後，則是描繪第一次世界大戰的史詩電影《西線無戰事》以及愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》，皆獲得9項大獎提名。

上述這兩部電影在奧斯卡開獎之前，則是深受歐陸觀點的喜愛，在俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）之中，《西線無戰事》拿下7項大獎，包含最佳影片、導演等項目，成為最大贏家，同時寫下「非英語電影」在英國奧斯卡獲獎最多的紀錄，打破1988年，由義大利名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）執導的《新天堂樂園》所保持的5項大獎紀錄。

至於《伊尼舍林的女妖》也不遑多讓，獲得 最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，從這一戰的勝利檢視，也能知曉英國會員對於本片的喜愛，也讓 馬丁麥多納（Martin McDonagh）於奧斯卡的最佳原創劇本獎更加穩定，基本上也是囊中物。

而本屆獎季其餘備受矚目的電影，包含大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝爾曼》獲得7項入圍，由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）交出不凡演出的《塔爾》有6項提名，至於三部票房大作也能看見入圍奧斯卡的身影——《捍衛戰士：獨行俠》、《黑豹2：瓦干達萬歲》與《阿凡達：水之道》則分別獲得6項、5項與4項的入圍。

從此屆的奧斯卡最佳影片入圍名單，不難發現幾點值得觀察的現象。

首先，由《媽的多重宇宙》一支獨秀，也讓近年在世界影壇持續討論的「亞裔影人」、「亞洲影人」的議題推上高峰——楊紫瓊、關繼威、許瑋倫、周洪此4位亞裔演員的提名，也共同寫下奧斯卡史上最多亞裔演員入圍演技獎項的一年，而《媽的多重宇宙》美國華裔導演關家永也順利提名最佳導演，是繼李安、趙婷之後，第3位入圍的華人導演。

再來，新與舊的對抗也是顯而易見的趨勢，名導史蒂芬史匹柏選在此時推出個人的半自傳作品，當今影壇最具影響力的電影人，回眸自我；而《媽的多重宇宙》在年輕雙導演組合極具創造力的剪接敘事之下，帶著所謂商業／藝術電影走向更遠的未來，大導演過往的榮譽，以及新導演的未來耀光，也在本屆奧斯卡成為看點。

最後，則是串流的削弱與拯救電影院的口號。入圍最佳影片能發現《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》等破10億乃至20億美元的電影院大片，這兩部作品在後疫情時代皆號召觀眾重返戲院，且非常成功。

而迪士尼、派拉蒙、環球影業等傳統大片廠的作品同樣再度搶入眾人眼前，反倒是過去幾年鋒芒畢露的Netflix，以及去年憑藉《樂動心旋律》拿到最佳影片寫下串流紀錄的Apple TV+顯得較為暗淡。Netflix推出的幾部獎季重點作品，包含《白噪音》、《金髮夢露》、《中有，部分真實的偽記事》皆未能擠進最佳影片，反倒是異軍突起的《西線無戰事》後期靠著口碑撐著，恐怕也是Netflix原先料想不到的驚喜，至於Apple TV+今年更是無光。

不過無論如何，2023第95屆奧斯卡將於美西時間3月12日，台灣／香港時間13日，在美國加州洛杉磯的杜比劇院舉行頒獎典禮，屆時漫長的獎季便會劃下句點。

2023第95屆奧斯卡入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

最佳影片

《阿凡達：水之道》

《西線無戰事》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王艾維斯》

《媽的多重宇宙》

《法貝爾曼》

《塔爾》

《捍衛戰士：獨行俠》

《瘋狂富作用》

《Women Talking》

最佳導演

陶德菲爾德（Todd Field），《塔爾》

關家永（Daniel Kwan）、丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert），《媽的多重宇宙》

馬丁麥多納（Martin McDonagh），《伊尼舍林的女妖》

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），《法貝爾曼》

魯本奧斯倫（Ruben Östlund），《瘋狂富作用》

最佳男主角

奧斯丁巴特勒（Austin Butler），《貓王艾維斯》

柯林法洛（Colin Farrell），《伊尼舍林的女妖》

布蘭登費雪（Branden Fraser），《我的鯨魚老爸》

比爾奈伊（Bill Nighy），《倫敦生之慾》

保羅麥斯卡（Paul Mescal），《日麗》

最佳女主角

凱特布蘭琪（Cate Blanchett），《塔爾》

安德麗亞瑞斯波羅（Andrea Riseborough），《致蕾絲莉》

楊紫瓊，《媽的多重宇宙》

蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），《法貝爾曼》

安娜德阿瑪斯（Ana de Armas），《金髮夢露》

最佳男配角

布蘭登葛利森（Brendan Gleeson），《伊尼舍林的女妖》

貝瑞科漢（Barry Keoghan），《伊尼舍林的女妖》

關繼威，《媽的多重宇宙》

布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry），《橋之彼端》

裘德赫希（Judd Hirsch），《法貝爾曼》

最佳女配角

安妮拉貝瑟（Angela Bassett），《黑豹2：瓦甘達萬歲》

周洪，《我的鯨魚老爸》

凱莉康登（Kerry Condon），《伊尼舍林的女妖》

潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis），《媽的多重宇宙》

許瑋倫（Stephanie Hsu），《媽的多重宇宙》

最佳原著劇本

《伊尼舍林的女妖》

《媽的多重宇宙》

《法貝爾曼》

《塔爾》

《瘋狂富作用》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《倫敦生之慾》

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》

《Women Talking》

《捍衛戰士：獨行俠》

最佳動畫

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

《迷你網紅實貝秀》

《鞋貓劍客2》

《青春養成記》

《海獸獵人》

最佳美術設計

《阿凡達：水之道》

《西線無戰事》

《巴比倫》

《貓王艾維斯》

《法貝爾曼》

最佳攝影

《塔爾》

《貓王艾維斯》

《光影帝國》

《西線無戰事》

《中有，部分真實的偽記事》

最佳服裝設計

《巴比倫》

《黑豹2：瓦甘達萬歲》

《貓王艾維斯》

《哈里斯夫人到巴黎》

《媽的多重宇宙》

最佳剪輯

《塔爾》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王艾維斯》

《媽的多重宇宙》

《捍衛戰士：獨行俠》

最佳妝髮

《我的鯨魚老爸》

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《黑豹2：瓦甘達萬歲》

《貓王艾維斯》

最佳音效

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《貓王艾維斯》

《捍衛戰士：獨行俠》

《蝙蝠俠》

最佳視覺特效

《阿凡達：水之道》

《蝙蝠俠》

《捍衛戰士：獨行俠》

《西線無戰事》

《黑豹2：瓦甘達萬歲》

最佳原創配樂

《巴比倫》

《法貝爾曼》

《媽的多重宇宙》

《伊尼舍林的女妖》

《西線無戰事》

最佳原創歌曲

〈This is a Life〉，《媽的多重宇宙》

〈Lift Me Up〉，《黑豹2：瓦甘達萬歲》

〈Naatu Naatu〉，《雙雄起義》

〈Applause〉，《Tell It Like a Woman》

〈Hold My Hand〉，《捍衛戰士：獨行俠》

最佳紀錄片

《在牠們的凝視之間》

《所有的美麗與血淚》

《火山摯戀》

《A House Made of Splinters》

《納瓦尼事件簿》

最佳國際電影

《西線無戰事》／德國

《1985年阿根廷》／阿根廷

《親密》（Close）／比利時

《夏日悄悄話》／愛爾蘭

《如果驢知道》／波蘭

最佳短片

《An Irish Goodbye》

《IVALU》

《Le Pupille》

《Night Ride》

《The Red Suitcase》

最佳動畫短片

《The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse》

《The Flying Sailo》

《Ice Merchants》

《My Year of Dicks》

《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It》

最佳紀錄短片

《The Elephant Whisperers》

《Haulout》

《How Do You Measure a Year?》

《The Martha Mitchell Effect》

《Stranger at the Gate》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航