施昇輝《小資向錢衝！》：30歲有2000萬元，就可以退休「享受人生」嗎？

文：施昇輝

30歲有2000萬元，就可以退休嗎？

想靠存股安心退休，多少錢才夠？樂活大叔施昇輝揭開輕鬆倒賺3%的方法！

最近收到一則網友的私訊，提到他剛滿30歲，即將有一筆2000萬元入帳，問我是否靠存股領息，就能退休，然後可以開始享受人生了？

一般類似這種希望我幫他做個人理財規劃的私訊，我都不便提供任何建議，但這個案例吸引了我的注意，所以我跟他在網路上進行了一段對話。

一年90萬元，夠用嗎？

他的想法是留下200萬元，其他的1800萬元都拿去買0056。只要未來的股息殖利率至少維持5%的水準，每年就可大約領到90萬元。看來好像可以退休了！但他可能把問題想得太單純了。

首先，如果他已婚，且有小孩，又因此決定退休不工作，請問一年90萬元怎麼夠過日子？更遑論可以「享受人生」了。

就算目前單身，也沒小孩，未來難道就沒有這些打算嗎？如果有，一年90萬元肯定是不夠的。

以上屬個人隱私，所以我不宜問他，但我一定要問他的是：「你有買房嗎？有買保險嗎？」

他說什麼保險都沒買。這就是一個很大的風險，因為萬一他發生意外，或是生了重病，醫藥費就會花掉他很多錢，甚至一年90萬元還不足以支應醫療費用喔！無論如何，一定會侵蝕掉一些他每年領到的股息。

不過，拿去買醫療險、意外險，甚至長照險，每年繳的保費還不算多，不致影響到他的生活品質。真正關鍵是他是否有自己的房子，而且繳清房貸了？

他說父親把房子留給他和姊姊，所以他認為「有自己的房子」。從這個回答來推測，無論是2000萬元，或是房子，看來可能是遺產，而且他和姊姊也都未婚。

我就問他：「難道你要和姊姊住一輩子嗎？或是未來姊姊會讓你住一輩子嗎？」

作為遺產的房子，最怕是由繼承人共同持分。他若結婚，難道妻子會願意跟先生的姊姊一起住嗎？或是姊姊結婚了，就算不跟他住，萬一姊姊先往生，姊夫繼承了姊姊的持分，請問還會繼續讓他住在裡面嗎？或許姊夫想處分房子，屆時他還是得去找房子住。這樣一年房租可能就花掉30萬元，當然影響生活品質。

賺5%股息殖利率，還2%銀行利息，倒賺3%

絕大多數的人都不可能30歲就有2000萬元，所以他當然會以為這樣就可以退休，不再工作了。

我給他最直接的建議是：「先去買房子，然後拿2000萬元的一部分作為頭期款。」他跟我說，他住在中南部。我恭喜他，這樣房價好歹比大台北地區便宜一些。

假設他拿300萬元作頭期款，應該可以買到1500萬元的房子，然後辦個30年期的房貸。試問這樣做，一年可以領多少股息？付了房貸後，還能剩多少？

他的2000萬元用掉300萬元，以及預留的200萬元作生活緊急預備金，剩下1500萬元，以每年股息殖利率5%來算，一年可領75萬元。

房屋總價1500萬元，扣掉頭期款300萬元，剩1200萬元分30年攤還，等於每年要還40萬元，再加利息用年利率2%計算，需要24萬元，總共64萬元（當然爾後每年要還的總價款會遞減）。

股息領75萬元，付房貸64萬元，一年剩11萬元，試問，這樣能退休、開始享受人生嗎？

我跟他分析完之後，他決定還是得好好努力工作。不過，他已經比很多人幸運了，至少在30歲就有了2000萬元，因為這樣就有機會買房了。

我還勸他，買房之後，別急著還貸款。他可以用薪水去買0056，賺一年5%的股息殖利率，然後還2%的銀行利息，這樣還能倒賺3%呢！

他不只幸運，也比很多年輕人務實，因為他的投資策略是「存股領息」，符合我一向鼓勵大家「慢慢賺、穩穩賺，才能久久賺」的投資理念，而不是希望透過賺價差來快速累積財富。我衷心希望，他未來不要因為股市熱絡，而動搖了他原先的策略。

如果你沒有這位網友的條件，真的別把「提早財富自由」當作目標。務實投資，總有一天能財富自由，因為畢竟大家未來壽命都很長，又何必急於一時呢？

如果你買了足夠支應你未來醫療所須的保險，也有屬於自己的房子，且貸款都已繳清，再加上子女都已教養完成，他們能夠獨立生活之後，還有2000萬元的現金，當然就可以退休了。如果你還年輕，不具備上述條件，2000萬元真的絕對不夠你退休！

書籍介紹

本文摘錄自《小資向錢衝！：樂活大叔的投資問答室，6步驟穩穩賺，賺久久！》，今周刊出版

作者：施昇輝

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

月存6000元解鎖人生財富自由的理財生活提案

樂活大叔施昇輝最新力作，為小資族拆解常見6大投資難題

特邀人氣插畫家工作日誌daily-logbook，繪出小資族的投資情境

省吃儉用卻越存越窮？當沖投機卻越沖越窮？

明明已經努力學投資，怎麼還是兩手空空？

別怕，讓樂活大叔施昇輝幫你一把！

走進投資問答室，讓小錢也能獲得大回報！

投資最佛系的樂活大叔施昇輝，最早也是以投資小白之姿闖入股市。你現在有的投資疑惑與苦水，他當年都碰過。

投資可以很簡單，0050及0056買起來就對了，但理財豈能只有買股票？真正的理財智慧，存在於生活裡、隱藏在習慣裡。為了讓小資族養成理財體質，少走一點他當年的那些冤枉路與坎坷路，特地在本書裡拆解分析常有的6大投資疑問。

年輕的小資族們在追逐財富的路上，唯有具備正確的金錢觀念，才能做自己金錢的主人。越早投資，越早達成財富自由，穩穩賺、賺久久！

Q1：「投資到底是什麼？」

工作是主餐，投資是附餐。「薪水」能保障你的生活，投資則像「獎金」，是額外的收入。情願慢慢累積，也不要冒險躁進，才不會讓你離「財富自由」的目標越來越遠。