施昇輝《小資向錢衝！》：30歲有2000萬元，就可以退休「享受人生」嗎？
我們想讓你知道的是
如果留下200萬元，其他的1800萬元都拿去買0056，只要未來的股息殖利率至少維持5%的水準，每年就可大約領到90萬元，看來好像可以退休了！但如果你已婚有小孩，請問一年90萬元怎麼夠過日子？就算目前單身，也沒小孩，未來難道就沒有這些打算嗎？
文：施昇輝
30歲有2000萬元，就可以退休嗎？
想靠存股安心退休，多少錢才夠？樂活大叔施昇輝揭開輕鬆倒賺3%的方法！
最近收到一則網友的私訊，提到他剛滿30歲，即將有一筆2000萬元入帳，問我是否靠存股領息，就能退休，然後可以開始享受人生了？
一般類似這種希望我幫他做個人理財規劃的私訊，我都不便提供任何建議，但這個案例吸引了我的注意，所以我跟他在網路上進行了一段對話。
一年90萬元，夠用嗎？
他的想法是留下200萬元，其他的1800萬元都拿去買0056。只要未來的股息殖利率至少維持5%的水準，每年就可大約領到90萬元。看來好像可以退休了！但他可能把問題想得太單純了。
首先，如果他已婚，且有小孩，又因此決定退休不工作，請問一年90萬元怎麼夠過日子？更遑論可以「享受人生」了。
就算目前單身，也沒小孩，未來難道就沒有這些打算嗎？如果有，一年90萬元肯定是不夠的。
以上屬個人隱私，所以我不宜問他，但我一定要問他的是：「你有買房嗎？有買保險嗎？」
他說什麼保險都沒買。這就是一個很大的風險，因為萬一他發生意外，或是生了重病，醫藥費就會花掉他很多錢，甚至一年90萬元還不足以支應醫療費用喔！無論如何，一定會侵蝕掉一些他每年領到的股息。
不過，拿去買醫療險、意外險，甚至長照險，每年繳的保費還不算多，不致影響到他的生活品質。真正關鍵是他是否有自己的房子，而且繳清房貸了？
他說父親把房子留給他和姊姊，所以他認為「有自己的房子」。從這個回答來推測，無論是2000萬元，或是房子，看來可能是遺產，而且他和姊姊也都未婚。
我就問他：「難道你要和姊姊住一輩子嗎？或是未來姊姊會讓你住一輩子嗎？」
作為遺產的房子，最怕是由繼承人共同持分。他若結婚，難道妻子會願意跟先生的姊姊一起住嗎？或是姊姊結婚了，就算不跟他住，萬一姊姊先往生，姊夫繼承了姊姊的持分，請問還會繼續讓他住在裡面嗎？或許姊夫想處分房子，屆時他還是得去找房子住。這樣一年房租可能就花掉30萬元，當然影響生活品質。
賺5%股息殖利率，還2%銀行利息，倒賺3%
絕大多數的人都不可能30歲就有2000萬元，所以他當然會以為這樣就可以退休，不再工作了。
我給他最直接的建議是：「先去買房子，然後拿2000萬元的一部分作為頭期款。」他跟我說，他住在中南部。我恭喜他，這樣房價好歹比大台北地區便宜一些。
假設他拿300萬元作頭期款，應該可以買到1500萬元的房子，然後辦個30年期的房貸。試問這樣做，一年可以領多少股息？付了房貸後，還能剩多少？
他的2000萬元用掉300萬元，以及預留的200萬元作生活緊急預備金，剩下1500萬元，以每年股息殖利率5%來算，一年可領75萬元。
房屋總價1500萬元，扣掉頭期款300萬元，剩1200萬元分30年攤還，等於每年要還40萬元，再加利息用年利率2%計算，需要24萬元，總共64萬元（當然爾後每年要還的總價款會遞減）。
股息領75萬元，付房貸64萬元，一年剩11萬元，試問，這樣能退休、開始享受人生嗎？
我跟他分析完之後，他決定還是得好好努力工作。不過，他已經比很多人幸運了，至少在30歲就有了2000萬元，因為這樣就有機會買房了。
我還勸他，買房之後，別急著還貸款。他可以用薪水去買0056，賺一年5%的股息殖利率，然後還2%的銀行利息，這樣還能倒賺3%呢！
他不只幸運，也比很多年輕人務實，因為他的投資策略是「存股領息」，符合我一向鼓勵大家「慢慢賺、穩穩賺，才能久久賺」的投資理念，而不是希望透過賺價差來快速累積財富。我衷心希望，他未來不要因為股市熱絡，而動搖了他原先的策略。
如果你沒有這位網友的條件，真的別把「提早財富自由」當作目標。務實投資，總有一天能財富自由，因為畢竟大家未來壽命都很長，又何必急於一時呢？
如果你買了足夠支應你未來醫療所須的保險，也有屬於自己的房子，且貸款都已繳清，再加上子女都已教養完成，他們能夠獨立生活之後，還有2000萬元的現金，當然就可以退休了。如果你還年輕，不具備上述條件，2000萬元真的絕對不夠你退休！
書籍介紹
本文摘錄自《小資向錢衝！：樂活大叔的投資問答室，6步驟穩穩賺，賺久久！》，今周刊出版
作者：施昇輝
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投資可以很簡單，0050及0056買起來就對了，但理財豈能只有買股票？真正的理財智慧，存在於生活裡、隱藏在習慣裡。為了讓小資族養成理財體質，少走一點他當年的那些冤枉路與坎坷路，特地在本書裡拆解分析常有的6大投資疑問。
年輕的小資族們在追逐財富的路上，唯有具備正確的金錢觀念，才能做自己金錢的主人。越早投資，越早達成財富自由，穩穩賺、賺久久！
Q1：「投資到底是什麼？」
工作是主餐，投資是附餐。「薪水」能保障你的生活，投資則像「獎金」，是額外的收入。情願慢慢累積，也不要冒險躁進，才不會讓你離「財富自由」的目標越來越遠。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。