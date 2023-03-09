「世界人口綜述」調查：印尼人平均身高排名墊底
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印尼《時代報》（Tempo）日前引用「世界人口綜述」（World Population Review）組織的調查指出，印尼人的身高是世界上最矮，平均是158公分，玻利維亞人排名倒數第二是159公分，接續則是菲律賓人161公分、越南人162公分、柬埔寨人162.5公分、尼泊爾人163公分。
（中央社）印尼媒體引述「世界人口綜述」的調查指出，印尼人平均身高158公分，在世界各國排名最後，而平均身高倒數第二的國家則是玻利維亞，接續是菲律賓、越南和柬埔寨。
印尼《時代報》（Tempo）日前引用「世界人口綜述」（World Population Review）組織的調查指出，印尼人的身高是世界上最矮，平均是158公分，玻利維亞人排名倒數第二是159公分，接續則是菲律賓人161公分、越南人162公分、柬埔寨人162.5公分、尼泊爾人163公分。
這項調查顯示，多個東南亞國家的人平均身高都不高。印尼《羅盤報》（Kompas）報導，印尼執政黨民主奮鬥黨主席、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）認為，這樣的結果與發育不良有關。
她說：「其實很多國家人民的平均身高也低於水準，在我看來，印尼人不應該是這樣的身高，平均連160公分都不到。」
印尼兒童健康專家阿曼（Aman Bhakti Pulungan）表示，發育不良有幾個原因，其中之一是營養不良或慢性疾病，不過發育不良並非導致身材矮小的唯一因素。
印尼《時代報》解釋，印尼人平均身高不高與基因有關。報導說，印尼艾克曼分子生物學研究所（Eijkman Institute for Molecular Biology）對印尼人的基因研究發現，所有印尼人都是外來移民後代，是各種基因的混合體。印尼人的祖先最早從非洲經由各種路線，遷徙至印尼各個島嶼，且已有數萬年歷史。
這項研究從印尼各地取得6000個DNA樣本，發現印尼人的祖先是經過多次遷徙才到印尼，遷徙歷史可追溯到7.2萬年前，當時這一群人從非洲大陸遷移至阿拉伯半島，直至印度。
這一波遷徙的後代，大約是在5萬年前，才抵達現今的印尼。當時馬來半島（Malay）、加里曼丹半島（Kalimantan）和爪哇島（Java）仍連在一起，被稱為「巽他古陸」（Sundaland），後續這波移民持續遷徙至澳洲。
第二次遷徙則發生在3萬年前，是從現今越南遷移至印尼；第三次遷徙則是約5000年至6000年前，是來自福爾摩沙（台灣）地區南島語系的祖先。
從各種遺傳數據顯明，印尼群島曾是文明中心，報導也指出，藉由遺傳學研究同時更能瞭解印尼人口結構是如何影響身高表現。
新聞來源：
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世界人口綜述調查 印尼人平均身高排名最後（中央社）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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