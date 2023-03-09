【世界棒球經典賽】台灣隊5比12不敵巴拿馬，總教練林岳平：最大敗處在投手保送偏多

經典賽吳念庭敲出首轟，台灣隊5比12不敵巴拿馬

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊僅管處於落後但展現韌性，吳念庭7局下敲出2分砲、為本屆經典賽首轟，但投手群失分過多，台灣隊追分不及，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗。

Nien-Ting Wu hits the 1st home run of the 2023 #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/DqEhrIoJeR — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2023

2023年世界棒球經典賽睽違10年再回到台中舉辦，昨（8）日A組預賽在洲際棒球場開打，晚場由地主台灣隊迎戰巴拿馬，湧入滿場2萬名觀眾入場，總統蔡英文透過影片獻上祝福，由副總統賴清德、美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓，賴清德開完球後也有到觀眾席看球、替台灣隊加油。

台灣隊昨天比賽由胡智爲先發主投，前3局力守不失分，4局續投出狀況，先被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分，1個出局數都沒抓到就退場，接替投球的陳冠偉沒能止血，接連被敲2支安打失分，2人出局後再被貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出安打再掉分，直到李振昌接替登板才止血，巴拿馬4局攻下5分、奠定勝基。

Panama takes the lead with a 5-run 4th inning. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/oUYYFhc9AV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2023

台灣隊前4局沒有拿下分數，5局下1人出局後林立跑出內野安打，靠著滾地球上到二壘，張育成適時安打、送回台灣隊第一分，張育成上壘也比出招牌的「敬禮」手勢。

台灣隊6局上投手群再有狀況，鄧愷威接替投球，先投出觸身球保送、四壞保送、再發生失誤讓巴拿馬攻占滿壘，1個出局數都沒有抓到就退場，接替投球的曾峻岳也沒能止血，暴投先掉1分，再被阿拉烏斯（Jonathan Araúz）敲安失掉2分。

曾峻岳掉分後沒能及時回穩，接連投出保送、被敲安打再掉分退場，吳哲源接手投球被敲安打再掉2分，巴拿馬打了近一輪才出現出局數，單局攻下6分、拉開領先差距。

Jonathan Araúz extends Panamas's lead with a 2-run base knock in the 6th. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/x5acbpxIf2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2023

台灣隊6局下再起攻勢，靠著保送、滾地球推進、鄭宗哲適時安打追回1分，巴拿馬7局上再拿1分、將領先差距拉開至10分。

台灣隊展現韌性，7局下靠著吳念庭的2分砲幫助球隊續命，免於被提前結束比賽，鄭宗哲8局下跑出三壘打、也跑回台灣隊第5分，但打線追分不及、仍吞下敗仗。

鄭宗哲經典賽首戰敲3安，賽後情緒激動：真的很想贏

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊陣中最年輕野手鄭宗哲，成棒首場國際賽就有好表現，單場敲3安、貢獻1分打點，賽後他情緒略激動，直言「真的很想贏」，首場比賽每個細節都很深刻。

旅美匹茲堡海盜隊21歲野手鄭宗哲是此次經典賽台灣隊野手最「幼齒」的球員，成棒首場國際賽沒有生澀感，8日預賽首戰3局率先敲出安打，5局深遠飛球一度有機會形成全壘打，但被巴拿馬隊外野手接殺，6局再敲出安打送回台灣隊第2分，8局則跑出三壘打。

鄭宗哲昨天總計5打數敲3安，貢獻1分打點、有1得分，先發守二壘，攻守都有好表現；台灣隊終場以5比12吞敗，鄭宗哲走進休息區時情緒略顯激動，雖然沒有到掉淚，受訪時多次提到「真的很想贏」，但還是要向前看。

提到5局有機會形成全壘打的飛球被接殺，鄭宗哲表示，原本以為是全壘打，但風沒有往右外野吹，「是打到自己要的球，但被接到，只能說巴拿馬的外野手很厲害。」

鄭宗哲成棒首場國際賽就有好表現，他提到盡量把這場比賽當成人生中的其中一場就好，大家都做了很多努力，比賽開打就是對決，不管輸贏、上場就是全力拚、結果沒辦法控制。

鄭宗哲表示，首場比賽團隊也有一些東西沒做好，今天練球日想辦法盡快修正，明天將與義大利交手、全力搶勝。

被問起首場比賽有沒有印象深刻的片段，鄭宗哲說，比賽一開打很興奮，幾局過後心情恢復平穩，就是想要贏球，就算落後也努力推進、想要拿分數搶壘包，「比賽過程中的每個細節都很深刻，也很值得回憶」，家人和另一半也都有進場觀賽。

Photo Credit: 中央社 台灣迎戰巴拿馬，6局下，台灣隊鄭宗哲在比分大幅度落後時敲出1分打點安打，送回球隊第2分。

經典賽台灣投手保送多種敗因，胡智爲預賽任務結束

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊8日首戰以5比12不敵巴拿馬，總教練林岳平表示最大敗處在投手保送偏多，總計9次四死球，才導致大量失分，先發投手胡智爲預賽任務結束，他也盼能提供其他球員建議。

世界棒球經典賽台灣隊8日在洲際棒球場滿場2萬名球迷前迎戰巴拿馬，但8任投手總計投出9次四死球保送，胡智爲先發投3局失掉3分責失分、承擔敗投，投手群僅李振昌、陳冠宇、宋家豪沒有失分。

台灣隊總教練總教練林岳平表示，兩隊安打數接近，但台灣隊投手群失分多，最大的敗處在投手群保送偏多，因為保送堆疊壘包才會造成大量失分。

投手群開賽就接連有狀況，林岳平也坦言，失分後投手的控球也是一大問題，當需要決勝時，投手會太小心投球，反而會偏離好球帶，也沒有預期關鍵決勝球被安打率偏高，都是需要再修正的地方，也會提醒投手群盡量攻擊好球帶，不要因為怕被打投得太閃躲。

Photo Credit: 中央社 世界棒球經典賽台灣隊8日首戰以5比12不敵巴拿馬，先發投手胡智爲總計用63球投3局，因為投球數限制，確定預賽不能再登板。圖為胡智爲2月27日熱身賽出賽畫面。

胡智爲昨天總計用63球投3局，被敲出5支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分、承擔敗投，因為投球數限制，也確定預賽不能再登板。

胡智爲賽後受訪表示，今天整體控球沒有覺得不順，只是策略上有點亂掉，巴拿馬打者的攻擊策略和預期差不多，好球帶內都會積極攻擊，4局續投有狀況，主要是心裡很多想法但沒辦法很好的執行。

胡智爲坦言，在滿場觀眾前出賽多少會亢奮，也有想辦法讓自己冷靜下來，沒有特別想什麼、專注跟打者對決，接下來盡可能幫助上場的投手群，「可以給建議就給建議、沒辦法就幫他們加油。」

Photo Credit: 中央社 世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉辦，台灣隊（圖）8日首戰拚到最後一刻，終場仍以5比12不敵巴拿馬隊，選手們賽後到場中脫帽向球迷鞠躬致意。

巴拿馬拿經典賽隊史首勝，努力得分抗主場加油聲