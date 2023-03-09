【世界棒球經典賽】台灣隊5比12不敵巴拿馬，總教練林岳平：最大敗處在投手保送偏多
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台灣隊昨天比賽由胡智爲先發主投，前3局力守不失分，4局續投出狀況，先被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分，1個出局數都沒抓到就退場，接替投球的陳冠偉沒能止血，接連被敲2支安打失分，2人出局後再被貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出安打再掉分，直到李振昌接替登板才止血，巴拿馬4局攻下5分、奠定勝基。
經典賽吳念庭敲出首轟，台灣隊5比12不敵巴拿馬
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊僅管處於落後但展現韌性，吳念庭7局下敲出2分砲、為本屆經典賽首轟，但投手群失分過多，台灣隊追分不及，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗。
2023年世界棒球經典賽睽違10年再回到台中舉辦，昨（8）日A組預賽在洲際棒球場開打，晚場由地主台灣隊迎戰巴拿馬，湧入滿場2萬名觀眾入場，總統蔡英文透過影片獻上祝福，由副總統賴清德、美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓，賴清德開完球後也有到觀眾席看球、替台灣隊加油。
台灣隊昨天比賽由胡智爲先發主投，前3局力守不失分，4局續投出狀況，先被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分，1個出局數都沒抓到就退場，接替投球的陳冠偉沒能止血，接連被敲2支安打失分，2人出局後再被貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出安打再掉分，直到李振昌接替登板才止血，巴拿馬4局攻下5分、奠定勝基。
台灣隊前4局沒有拿下分數，5局下1人出局後林立跑出內野安打，靠著滾地球上到二壘，張育成適時安打、送回台灣隊第一分，張育成上壘也比出招牌的「敬禮」手勢。
台灣隊6局上投手群再有狀況，鄧愷威接替投球，先投出觸身球保送、四壞保送、再發生失誤讓巴拿馬攻占滿壘，1個出局數都沒有抓到就退場，接替投球的曾峻岳也沒能止血，暴投先掉1分，再被阿拉烏斯（Jonathan Araúz）敲安失掉2分。
曾峻岳掉分後沒能及時回穩，接連投出保送、被敲安打再掉分退場，吳哲源接手投球被敲安打再掉2分，巴拿馬打了近一輪才出現出局數，單局攻下6分、拉開領先差距。
台灣隊6局下再起攻勢，靠著保送、滾地球推進、鄭宗哲適時安打追回1分，巴拿馬7局上再拿1分、將領先差距拉開至10分。
台灣隊展現韌性，7局下靠著吳念庭的2分砲幫助球隊續命，免於被提前結束比賽，鄭宗哲8局下跑出三壘打、也跑回台灣隊第5分，但打線追分不及、仍吞下敗仗。
鄭宗哲經典賽首戰敲3安，賽後情緒激動：真的很想贏
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊陣中最年輕野手鄭宗哲，成棒首場國際賽就有好表現，單場敲3安、貢獻1分打點，賽後他情緒略激動，直言「真的很想贏」，首場比賽每個細節都很深刻。
旅美匹茲堡海盜隊21歲野手鄭宗哲是此次經典賽台灣隊野手最「幼齒」的球員，成棒首場國際賽沒有生澀感，8日預賽首戰3局率先敲出安打，5局深遠飛球一度有機會形成全壘打，但被巴拿馬隊外野手接殺，6局再敲出安打送回台灣隊第2分，8局則跑出三壘打。
鄭宗哲昨天總計5打數敲3安，貢獻1分打點、有1得分，先發守二壘，攻守都有好表現；台灣隊終場以5比12吞敗，鄭宗哲走進休息區時情緒略顯激動，雖然沒有到掉淚，受訪時多次提到「真的很想贏」，但還是要向前看。
提到5局有機會形成全壘打的飛球被接殺，鄭宗哲表示，原本以為是全壘打，但風沒有往右外野吹，「是打到自己要的球，但被接到，只能說巴拿馬的外野手很厲害。」
鄭宗哲成棒首場國際賽就有好表現，他提到盡量把這場比賽當成人生中的其中一場就好，大家都做了很多努力，比賽開打就是對決，不管輸贏、上場就是全力拚、結果沒辦法控制。
鄭宗哲表示，首場比賽團隊也有一些東西沒做好，今天練球日想辦法盡快修正，明天將與義大利交手、全力搶勝。
被問起首場比賽有沒有印象深刻的片段，鄭宗哲說，比賽一開打很興奮，幾局過後心情恢復平穩，就是想要贏球，就算落後也努力推進、想要拿分數搶壘包，「比賽過程中的每個細節都很深刻，也很值得回憶」，家人和另一半也都有進場觀賽。
經典賽台灣投手保送多種敗因，胡智爲預賽任務結束
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊8日首戰以5比12不敵巴拿馬，總教練林岳平表示最大敗處在投手保送偏多，總計9次四死球，才導致大量失分，先發投手胡智爲預賽任務結束，他也盼能提供其他球員建議。
世界棒球經典賽台灣隊8日在洲際棒球場滿場2萬名球迷前迎戰巴拿馬，但8任投手總計投出9次四死球保送，胡智爲先發投3局失掉3分責失分、承擔敗投，投手群僅李振昌、陳冠宇、宋家豪沒有失分。
台灣隊總教練總教練林岳平表示，兩隊安打數接近，但台灣隊投手群失分多，最大的敗處在投手群保送偏多，因為保送堆疊壘包才會造成大量失分。
投手群開賽就接連有狀況，林岳平也坦言，失分後投手的控球也是一大問題，當需要決勝時，投手會太小心投球，反而會偏離好球帶，也沒有預期關鍵決勝球被安打率偏高，都是需要再修正的地方，也會提醒投手群盡量攻擊好球帶，不要因為怕被打投得太閃躲。
胡智爲昨天總計用63球投3局，被敲出5支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分、承擔敗投，因為投球數限制，也確定預賽不能再登板。
胡智爲賽後受訪表示，今天整體控球沒有覺得不順，只是策略上有點亂掉，巴拿馬打者的攻擊策略和預期差不多，好球帶內都會積極攻擊，4局續投有狀況，主要是心裡很多想法但沒辦法很好的執行。
胡智爲坦言，在滿場觀眾前出賽多少會亢奮，也有想辦法讓自己冷靜下來，沒有特別想什麼、專注跟打者對決，接下來盡可能幫助上場的投手群，「可以給建議就給建議、沒辦法就幫他們加油。」
巴拿馬拿經典賽隊史首勝，努力得分抗主場加油聲
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▶展覽資訊
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時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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