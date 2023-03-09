TNL+ 2023/03/09,
美加

美國參議院否決華盛頓特區《刑法修訂案》，為何連民主黨議員也「倒戈」投下反對票？

美國參議院否決華盛頓特區《刑法修訂案》，為何連民主黨議員也「倒戈」投下反對票？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

自1901年以來，華府的《刑法》從未經歷變動，諸多民眾及立法者認為該部法令已不符合現今的社會脈絡，因此特區議會於2022年草擬《刑法修訂案》，除重新定義部分犯罪的形式、以更貼近當代的語境撰寫，修訂案中也減少多數暴力犯罪的法定最高刑期。然而，下修刑罰的舉措卻也引發各界的撻伐。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國華盛頓哥倫比亞特區建州運動（District of Columbia statehood movement）的支持群眾於2023年3月8日舉行示威遊行，抗議美國參議院針對華盛頓特區（Washington, D.C.，以下簡稱華府）議會所提出的《刑法修訂案》（Revised Criminal Code Act of 2022）進行否決投票。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，這場「是否反對華府就自身《刑法》進行全面改革」的決議案，是由共和黨領跑，然而部分民主黨議員最終選擇支持共和黨陣營。

民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）便於2023年3月7日公開表示，他反對華府修訂《刑法》條文。舒默稱：「這並不是個容易的決定，但總體而言我將否決華府修正《刑法》的提案。」

《今日美國》日報（USA Today）揭露，共和黨議員占多數的美國眾議院已於今（2023）年2月以250票同意、173票反對的懸殊票數，否決華府的《刑法修訂案》，在212位民主黨籍的眾議員中，亦有31位轉向加入共和黨否決修訂案的行列。

《華盛頓郵報》指出，民主黨眾議員「跑票」的現象讓許多學者感到訝異，因為民主黨人士通常對於華府的自決權多表支持及尊重。

面對黨內出現看法分歧的窘境，同為民主黨籍的華府市議會議長孟德森（Phil Mendelson）強調，他已致函參議院，希冀能撤回原先提交的《刑法修訂案》，以此讓華府議會能有更寬裕的時間修改該法案。但相關立法機關質疑孟德森的舉措可能於事無補，因為過往從未出現「遞交給國會的法案還能撤回」的先例，外界也預估參議院仍將如期舉行否決案。

是哪些因素讓部分民主黨議員也同共和黨反對《刑法》修訂？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。