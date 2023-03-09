俄侵烏陷入泥淖，星鏈衛星與肩射飛彈成中國動武兩大顧忌

（中央社）從俄羅斯在烏克蘭陷入苦戰來看，中國軍事研究人員認為，若在亞洲與美國為首部隊發生衝突，中國需具備兩大能耐：擊落低軌星鏈衛星，並保護戰車與直升機免受肩射飛彈襲擊。

《路透社》審閱20多份國防期刊的近100篇文章發現，中國軍工複合體（military-industrial complex）內部在研究，台海若爆發衝突，美國可能部署的武器和科技會對中國部隊產生哪些影響。

這些文章均以中文撰寫，並反映出中共解放軍相關大專院校、國營兵工廠、軍事情報智庫數以百計研究人員的研究結論。

中國國防部未回應《路透社》置評的要求；《路透社》無法判定這些結論在多大程度上能反映中國軍方領導階層的想法。

一位美國國防部官員告訴《路透社》，台海情況雖不同，俄烏戰爭可提供中國深入了解的機會。

星鏈角色受矚

中共解放軍6篇文章均強調，中國很關切億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）發展的星鏈（Starlink）在俄烏戰爭中的角色。拜這套衛星網絡之賜，烏克蘭電力設備在俄羅斯飛彈猛轟下，烏軍依舊能保持通訊。

去（2022）年9月一篇由中國人民解放軍陸軍工程大學研究人員共同撰寫的文章指出，星鏈衛星在這次俄烏衝突中的優異表現，必將促使美國和西方國家在亞洲的潛在敵對行動中擴大使用。

作者群認為，中國雖有意發展一套類似的衛星網絡，但需「儘快」找出擊落星鏈或讓其喪失作用的方法。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）說：「星鏈確實給了他們新的煩惱：他們無法輕易複製的先進民用科技，從事軍事用途。」

無人機成為未來戰役破門利器

俄烏衝突也讓中國研究人員明確認為，無人機戰爭值得更多投資。

國營中國兵器工業集團發表的一篇文章指出，無人機能夠摧毀敵方防禦，「將在未來戰役成為『破門』利器」。

去年10月發表的一篇文章則指出，從烏克蘭戰士利用肩射刺針（Stinger）和標槍（Javelin）飛彈，對「俄羅斯戰車、裝甲車和戰艦造成的嚴重破壞」來看，中國應加強防衛軍事裝備的能力。

台灣議題，大國不見得壓得住小國

部分中國文章聚焦烏克蘭的關聯性，因台灣議題有可能導致中國與美國和其盟友爆發區域衝突。

中國人民解放軍國防大學兩位研究人員去年10月發表的文章，分析了美國提供高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯）給烏克蘭的影響，以及中國是否應該對此感到憂心。

文章的結論是，「如果海馬斯未來敢插手台灣」，這個曾經被稱為「引爆裝置」的工具，「將在不同的對手面前面臨另一種命運」。

文章強調，中國自家的先進火箭系統有著偵察無人機的支援，並指出烏克蘭在海馬斯取得的成功，有賴於美國透過星鏈分享訊息以及情報。

包括2名武官在內的4名外交官表示，共軍分析人員長久以來一直很擔心美國的優勢軍力，但俄烏戰爭讓他們有機會看到，大國無法擊敗西方支持的小國。

儘管這個情境明顯可與台灣相比，但當中存在差異，尤其是台灣易遭中國封鎖，這可能迫使任何插手干預的軍隊陷入衝突。

《路透社》翻閱的期刊中，提及台灣的並不多。但追蹤研究的外交人員和外國學者表示，中國國防分析人員被賦予的任務是為高階政治和軍事領導人員提供單獨的內部報告，而《路透社》無法取得這些內部報告。

汲取俄國教訓，慎防資訊戰

還有多篇文章聚焦俄羅斯入侵軍隊的失策，其中一篇點出俄國戰術過時且缺乏統一指揮，另一篇稱俄羅斯的通訊干擾行動，不足以阻止北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭人提供情報，讓俄國付出遭敵埋伏的代價。

戰場之外，中國研究也包括了資訊戰，研究人員的結論是，這方面烏克蘭和其盟友大獲全勝。

中國人民解放軍信息工程大學研究人員在2月發表的文章中，呼籲中國早一步做好準備，以應對類似俄羅斯所遭遇的全球輿論強烈反應。

文章表示，中國應該「推動建設認知衝突平台」，加強管控社群媒體，以防西方透過文宣在衝突期間左右中國民眾。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺