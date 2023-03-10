2023/03/10,
中國

「#丫丫仍繼續乞食#」，中國網友為何呼籲讓旅美大熊貓回國？

「#丫丫仍繼續乞食#」，中國網友為何呼籲讓旅美大熊貓回國？

我們想讓你知道的是

在中美關係惡化而中俄關係升溫的背景下，一些人還將「丫丫」與「樂樂」的遭遇與在俄羅斯的熊貓「如意」和「丁丁」進行對比。中國媒體報導稱，這兩隻入住莫斯科動物園的大熊貓體重漲了40公斤。

過去幾周裡，一隻名叫「丫丫」的大熊貓一直是中國社群媒體上的熱搜話題。這只雌性大熊貓現生活在美國，它的健康狀況似乎令人擔憂，許多中國網友呼籲把它帶回中國。

與人們對熊貓圓潤可愛形象的想象不同，生活在美國田納西州孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的丫丫似乎有些落魄，不僅看起來骨瘦嶙峋，而且毛髮稀疏。

它的情況在網上引起了諸多傳言，稱孟菲斯動物園對它疏於照顧，這讓很多中國網友感到不滿。

據中國媒體周三（3月8日）報導，孟菲斯動物園正在安排丫丫前往中國的航班，但正在等待美國政府的批准。

_128885821_capture
截圖自Twitter
美國孟菲斯動物園3月1日發佈的丫丫圖片。配文說，願你每一天都像手握甘蔗的丫丫一樣開心

2003年，孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。丫丫與雄性伴侶樂樂隨後前往美國。

去年12月，孟菲斯動物園曾發布公告稱，由於兩隻大熊貓租借協議將到期，園方宣布將在2023年歸還兩隻大熊貓，結束它們在美國20年的生活。

然而，今年2月1日，樂樂在動物園突然因心臟病變去世，終年25歲。該事件引發一些中國網友對園方是否照顧不周的質疑。

孟菲斯動物園拒絕了存在虐待行為的指控，並否認交還大熊貓是因為這些指控。

圈養大熊貓的平均壽命為25到30歲，已知最長壽的大熊貓達到38歲。野生狀態下，大熊貓的平均壽命則為15到20歲。

樂樂的去世讓更多中國網友關注丫丫的狀態。一些社群媒體的影片稱，它渾身髒污，並表現出重覆動作的行為。許多網友呼籲提早讓丫丫回國。

「明明這麼可愛的熊貓竟然被摧殘成這樣？我真的瞬間淚目，簡直又憤怒又痛心。」一名微博網友寫道。

「對我們國寶這樣的態度，就是對中國的挑釁，為什麼有關部門還沒有解決問題？」另一名網友留言道。

「#丫丫仍繼續乞食#」成為微博熱搜話題。平台顯示其點擊量超過6.4億次。

官方媒體《環球時報》報導稱，還有網友在紐約時報廣場買下一塊螢幕，播放丫丫的影片，為它祈求平安。

_128885822_55copy
截圖自微博

在中美關係惡化而中俄關係升溫的背景下，一些人還將「丫丫」與「樂樂」的遭遇與在俄羅斯的熊貓「如意」和「丁丁」進行對比。中國媒體報導稱，這兩隻入住莫斯科動物園的大熊貓體重漲了40公斤。

很多人還湧入一個名為「熊貓之聲」（Panda Voices）的組織在change.org發起請願，要求孟菲斯動物園執行長馬特・湯普森（Matt Thompson）終止丫丫在美國的逗留。該請願已獲得近14萬人聯署。

中國動物園協會對中國媒體稱，中方已經派出專家前往美國協助照料丫丫，中國也已經做好了迎接丫丫回國的凖備。

熊貓外交

幾十年來，中國一直通過將大熊貓送往海外，作為加強關係的外交工具，這被稱為「熊貓外交」。

中共建政早期，中國僅將熊貓送給蘇聯和北韓等社會主義盟友，後來也開始送給西方國家。1972年，時任美國總統尼克森會見中國領導人毛澤東後，中國將大熊貓玲玲和興興送到美國。

熊貓是中國獨有的物種，也被當做外交使者。（資料圖）

Photo Credit: Getty Images / BBC News

熊貓是中國獨有的物種，也被當做外交使者。（資料圖）

近幾十年來，大多數大熊貓都去了具有地緣政治影響力的發達國家，後者每年為每只大熊貓支付高達100萬美元租賃費，並負擔特殊設計的場館和食物。

不過，這些熊貓在世界各地的旅居生活並非總是一帆風順。芬蘭媒體報導稱，當地一家動物園由於資金短缺，凖備送回兩隻大熊貓。

上個月，旅日大熊貓「香香」回到中國，去往四川尋找伴侶。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。