2023/03/09,
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麥卡錫證實將在美會見蔡總統，美國務院強調符合長年政策，中國提出嚴正交涉要求澄清

麥卡錫證實將在美會見蔡總統，美國務院強調符合長年政策，中國提出嚴正交涉要求澄清
英國《金融時報》報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（左）計劃與總統蔡英文在加州會晤。 Photo Credit: 右/中央社，左/Gettyimages。

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針對美國眾議院議長麥卡錫證實計劃在加州會見總統蔡英文，且不排除日後訪台，中國外交部發言人毛寧昨天稱，中方「嚴重關切蔡英文過境美國的計劃」，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。麥卡錫對這一計劃表示，「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關」；「我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙」。

麥卡錫證實將在美會見蔡總統，府：相關行程規劃中

（中央社）美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今（2023）年在美國會見總統蔡英文。總統府昨（8）日表示，總統受邀出訪各國行之有年，各單位正就相關行程溝通規劃中，定案後會循例正式對外說明。

《金融時報》（Financial Times）7日率先報導麥卡錫計劃在美國加州會見蔡總統，而不是在台北。麥卡錫若訪台，勢必惹惱北京當局。

《彭博》（Bloomberg News）報導內容則指出，麥卡錫被問及此事時說：「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關。」他說：「我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙。」

對於外媒報導，總統府發言人Kolas Yotaka上午受訪表示，總統受邀出訪各國行之有年，各單位正就相關行程溝通規劃中，定案後會循例正式對外說明。

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Photo Credit: GettyImages
美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文。

蔡總統加州會麥卡錫，美國務院強調符合長年政策

（中央社）總統蔡英文4月初擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤，美國國務院昨天強調，台灣高階官員過境美國，符合美國長年政策及與台灣的強健非官方關係，且議長有權決定與誰會面。

英國《金融時報》指出，蔡總統4月初計劃出訪中美洲，期間將在加州與麥卡錫會晤，也會在紐約停留。麥卡錫昨日證實計劃今年在美國會見蔡總統，且不排除日後訪台。

中國外交部發言人毛寧昨天指稱，中國「嚴重關切蔡英文過境美國的計劃」，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天在媒體簡報會上表示，麥卡錫有權決定與誰會面，且台灣高階官員過境美國，符合美國長年政策及與台灣的強健非官方關係，蔡總統過去7年已過境美國6次。

普萊斯強調，台灣高階官員過境「不是什麼新鮮事」（nothing new），也不構成什麼突破，完全符合基於美國「一中政策」的現狀。

有媒體質疑，蔡總統在加州停留多天是否適合稱為過境。普萊斯重申，過境符合現狀，已有前例，美方執行「一中政策」方式沒有任何改變。

針對中國外長秦剛近日批評華府，一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八一七」公報向台灣售武，普萊斯表示，美國在做的是強化、捍衛與維護現狀，這個現狀是過去數十年來台海與更廣闊區域和平與安全的核心。

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Photo Credit: 中央社
總統蔡英文4月初擬過境加州，與美國眾議院議長麥卡錫會晤。

麥卡錫擬在加州會蔡總統，中：嚴重關切要求澄清

（中央社）針對美國眾議院議長麥卡錫證實計劃在加州會見總統蔡英文，且不排除日後訪台，中國外交部發言人毛寧昨天稱，中方「嚴重關切蔡英文過境美國的計劃」，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

中國外交部8日下午舉行例行記者會。據《星島網》報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

毛寧重申，中方堅決反對美台任何形式的官方往來，「任何人都不要低估中國政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心」，指「台獨勢力」是對台海和平與穩定的真正威脅。

《金融時報》日前率先報導，麥卡錫計劃在加州會見蔡總統，而不是在台北，以免惹惱北京當局。隨後《彭博》報導，麥卡錫證實計劃今年在美國會見蔡總統，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。

麥卡錫對這一計劃表示，「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關」；「我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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