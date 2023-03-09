2023/03/09,
軍事

兩韓仍處於戰爭狀態，韓國徵兵制面臨少子化挑戰，靠預備軍制度補充戰力

兩韓仍處於戰爭狀態，韓國徵兵制面臨少子化挑戰，靠預備軍制度補充戰力
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韓國政府在2021年修正兵役法及預備軍法，正式列入「非常勤預備軍制度」，將召集訓練時間延長至每年最多180天。2021年起非常勤預備軍制度適用範圍擴大至海軍、空軍、海兵隊（海軍陸戰隊），截至2022年12月為止，韓國國軍的非常勤預備軍人數共3804人，較2014年陸軍初次導入時的79人大幅增加。

（中央社）兩韓在1953年停戰協定簽署後至今未宣布韓戰結束，意思是朝鮮半島始終處於戰爭狀態。面對持續開發核武及飛彈技術的北韓，韓國實施徵兵制以維持穩定的兵力，隨著生育率下降而使兵力縮減，如何調整兵役制度成為韓國政府一大課題。

韓國實施徵兵制，男性公民自18歲起編入兵役準備役，兵役體檢合格者一般在20至28歲必須入伍服役，退伍後轉為預備役（後備軍人），根據預備軍法及軍人事法規定，軍官至現役軍人各軍階退休年齡為止、一般軍人至退伍後8年為止都在預備軍編制內。

根據韓國國防部最新發布的國防白皮書，韓國預備軍人數以2022年基準為273萬人，其中女性預備軍及特戰預備軍共6000多人；依行政區劃分設置的地區預備軍部隊共2995隊，以工作場所為單位設置的職場預備軍部隊共796隊，由各受託軍方部隊管理。

預備軍編制是為了因應戰爭、動亂等國家非常事態出現所需，平時與地區防衛隊共同因應災害狀況，戰時則作為現役軍隊增設、兵力損失時補充人力之用，尤其在生育率降低、現役軍人數續減下，預備軍人力更顯重要。

韓國國軍除常設軍隊外，編制內還有以後備軍人為主的部隊，以補足戰時所需武器、物資、人員需求，隸屬動員戰力司令部，包括動員師團、動員補充大隊、動員資源護送團等。

為確保預備軍在戰爭時能立即執行任務，轉為預備役後依退伍年數將實施最長每年28小時（3天2夜）的動員訓練；同時為補足短期訓練無法達到戰力、技術熟練度，韓國軍方也依預備軍從事職業發布「非常勤預備軍」募集公告選拔，訓練期間最長可達180天。

類似非常勤預備軍的制度最早為韓國陸軍在2014年導入的預備軍幹部非常勤服務制度，在2018年評價時獲得可有效縮短戰備時間、提升戰力的正面評價，參與者的再次志願率達到58%。

韓國政府在2021年修正兵役法及預備軍法，正式列入「非常勤預備軍制度」，將召集訓練時間延長至每年最多180天。2021年起非常勤預備軍制度適用範圍擴大至海軍、空軍、海兵隊（海軍陸戰隊），截至2022年12月為止，韓國國軍的非常勤預備軍人數共3804人，較2014年陸軍初次導入時的79人大幅增加。

此外，為擴大現役軍人數，以擔任義警、海警、消防人員等轉換服務要員（類似替代役）制度在2021年退場，專門研究要員、產業技能要員等專業技術類替代役名額將在2022年至2026年間逐步減少，以每天出退勤形式服役的「常勤預備役」人數也將在今年從1.6萬人減至8000人，其餘轉為現役。

除預備軍制度外，韓國也訂有「民防衛基本法」，在國家遭受外敵侵略或天災時，一般民眾得以國民身分協助保衛國土，屬行政安全部管轄。20歲至40歲男性都屬民防召集對象，只有兵役體檢6級免役者可免除；戰爭爆發時，召集年齡會提高至45歲，視情況可依國務總理與中央民防衛協議會商議提高至50歲。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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