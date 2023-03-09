監委：馬防部缺糧恐影響戰力，已申請調查，《華爾街日報》：馬祖斷纜無法連網或可一窺戰時情景

監委：馬防部缺糧恐影響戰力，已申請調查

（中央社）馬祖地區因氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代。監察委員賴鼎銘等人昨（8）日發布新聞稿指出，缺糧及海纜斷線危機等都恐影響戰力，他們已申請自動調查。

馬祖地區近日肉類供應不足，網路上出現駐防官兵在沙灘上寫字表達不滿，引發關注；國防部長邱國正6日對此致歉，除出動空軍C-130運輸機運補，也保證外島不會再出現同樣狀況。

監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻昨天透過新聞稿指出，據報導，離島馬祖陸軍防衛指揮部因租用的民船停駛，影響軍方疏運物資，導致莒光鄉駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵、罐頭」、「不要罐頭」等字樣。

監委說，除了缺糧事件外，又傳瓦斯及彈藥補給等問題，加上近期馬祖也面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，已申請自動調查。

監委表示，軍方未重視駐防官兵權益，恐影響民生及軍方作戰士氣，將釐清調查馬防部駐防官兵面臨缺糧的實情，及離島物資長期運輸面臨的困境，相關基本民生需求及戰備補給，有無面臨相同問題。

監委說，將調查相關人員有無涉行政違失責任，以及權責單位的因應方案及解決措施。

Photo Credit: 中央社 馬祖地區因氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫時以軍用罐頭替代。國防部長邱國正（中） 6日在立法院接受媒體訪問時表示，他向官兵致歉，國防部也會檢討，保證外島不會再出現同樣狀況。

《華爾街日報》：海纜中斷無法連網，台灣離島窺戰時可能情景

（中央社）中華電信台灣馬祖間兩條海底電纜上（2）月接連中斷，造成馬祖居民通信受影響。《華爾街日報》報導，斷纜使得家人無法聯繫、商業只能現金交易，或可一窺中國攻擊後可能出現的情景。

《華爾街日報》報導，數十年來，距離中國海岸不到50公里的東引島，居民一向生活在台北和北京間緊張局勢的邊緣。過去一個月來，島上居民更體驗到當台海爆發衝突時可能發生的情況。

2月2日一艘中國漁船損壞一條連接東引島和台灣本島的海底通信電纜。6天後，台北和馬祖間另一條海纜又被一艘中國貨輪勾斷。

台馬兩條海纜全斷，導致馬祖列嶼上許多居民沒辦法連接網路。網路銀行斷線，收銀系統當機，迫使當地商業活動重新依賴現金交易。當地主要經濟支柱旅遊業瀰漫不安的氣氛。

中華電信加緊趕工擴增微波備援系統，利用這套系統支援網路連線，維持一些基本網路服務。當地居民說，斷纜已對日常生活造成嚴重影響，他們已經很多天沒辦法打電話和收發訊息。

馬祖居民說，沒人相信如今可能發生沒有網路連線這種事情。

14條海底電纜從台灣本島延伸出來，其中一些電纜埋在海床下約兩公尺深的地方。這些電纜是都是光纖線路，大約澆花的園藝水管那麼粗，提供台灣本島約95％的數據和語音傳輸，以及提供大部分的亞洲地區連網。

根據報導，軍事分析家認為，一旦台海爆發衝突，北京當局初期恐將鎖定這些海底電纜為目標。

從俄烏戰爭中可以看到，小國面臨入侵之際，無論在爭取全球援助或協調抵禦行動上，網路扮演至關重要的角色。

報導說，倘若中國切斷台灣的海底電纜，島上大多地區將無法連上網路，而陷入不利局面。

目前沒有證據顯示北京蓄意切斷馬祖的網路連線，或打算在近期對台灣採取類似的行動。

台灣的立委說，斷纜事件凸顯嚴重的國安漏洞。

連江縣民進黨黨部主任李問說：「馬祖發生網路斷線的情況，台灣本島也有可能發生同樣的狀況。」

根據中華電信，馬祖過去5年曾發生20多次海底電纜受損事件，但兩條電纜接連被破壞還是首次，導致長時間網路斷線。

中華電信表示，微波備援系統能夠提供馬祖地區約1/4的網路服務需求，將優先服務當地政府機構、醫院和各地軍事營區。

馬祖居民表示，手機網路斷線至少4天，家裡網路也好幾週沒辦法連線。

數位發展部表示，已經開始研究使用類似馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務。數位發展部計畫在700多個據點進行測試。

官員表示，馬祖這次的經驗替台灣其他地區上了寶貴的一課。

國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗說：「我們必須要讓我們的網路更有韌性，讓無線通信的傳輸方式多元化，才能應對一些緊急情況。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航