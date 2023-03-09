2023/03/09,
國際

喬治亞「外國代理人」法案惹議爆衝突，民眾對國會議員喊「對俄羅斯法律說不」

喬治亞「外國代理人」法案惹議爆衝突，民眾對國會議員喊「對俄羅斯法律說不」
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數以千計民眾站在國會外聆聽發言者譴責這項法案，有些示威者揮舞著歐盟旗幟和烏克蘭國旗。根據這項法案，超過20％資金來自海外的組織必須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款。這項法案讓人想起俄羅斯2012年通過的法律，俄國後來用以鎮壓異己。

（中央社）喬治亞計劃推出爭議的「外國代理人」法案，民眾走上首都特比利西（Tbilisi）街頭抗議。當局8日表示，示威民眾與警察爆發暴力衝突，造成數十位警察受傷，有66位示威民眾遭到拘留。

《法新社》報導，高加索地區前蘇聯加盟共和國喬治亞力推的「外國代理人」法案，讓人想起俄羅斯用來鎮壓異議的法律。喬治亞國會議員對法律草案表達初步支持後，民眾7日深夜群起上街抗議。

內政部在聲明中指出：「執法人員依據懲治輕微流氓行為和不遵守執法人員合法要求的條文，逮捕66人。」

聲明並表示，集會公民的暴力行為導致多達50位內政部警員受傷，數名執法人員仍在住院醫治。

外界認為喬治亞民主倒退，包括關押前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili），特比利西當局面臨與日俱增國際譴責聲浪。

美國駐喬治亞大使館形容這項立法「受克里姆林宮啟發」，並且強調這與喬治亞志在加入歐洲聯盟的願景背道而馳。

警方8日凌晨使用催淚瓦斯和閃光彈驅散聚集國會外頭的抗議人士。《路透社》記者目擊手持防暴盾牌的警察沿著特比利西巿中心主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）逮人。

在此之前數小時，部分示威者朝警方丟擲汽油彈與石塊，引爆警民衝突。群眾後來聚集到國會外頭，有些人拉開阻擋民眾挺進國會建築的金屬路障。一些民眾對國會裡的議員大喊「對俄羅斯法律說不」、「你是俄羅斯人」。

喬治亞總理加里巴什維利（Giorgi Garibashvili）7日在德國柏林重申對法案的支持，強調「外國代理人」法案的條款符合「歐洲和全球標準」。

但是歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，對喬治亞而言，這項立法草案是「非常糟糕的進展」，可能嚴重影響喬治亞與歐盟的關係。

數以千計民眾站在國會外聆聽發言者譴責這項法案，有些示威者揮舞著歐盟旗幟和烏克蘭國旗。根據這項法案，超過20％資金來自海外的組織必須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款。

這項法案讓人想起俄羅斯2012年通過的法律，俄國後來用以鎮壓異己。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）表示，如果法案呈交簽署，她將予以否決。

正對美國進行正式訪問的佐拉比契維利在影片中告訴示威人士：「你們代表自由的喬治亞，喬治亞的未來繫於西方，而且不會讓任何人剝奪這個未來。」

莫斯科1990年代支持喬治亞阿布哈茲（Abkhazia）和南奧賽提亞（South-Ossetia）兩地分離主義分子，許多喬治亞人將俄羅斯視為敵人。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，這項立法「將會打擊喬治亞人民核心願景之所繫的一些權利」，美國對此極度關切和不安。

8日國際婦女節是喬治亞的國定假日，在野陣營再度發起抗議活動，群眾可望於當地時間下午3時聚集在國會外頭。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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